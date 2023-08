Mẫn Tiên có 1 suy nghĩ về tài chính sau khi kết hôn được nhiều chị em đồng cảm

Chuyện chi tiêu trong gia đình luôn là vấn đề khiến nhiều cặp vợ chồng “đau đầu”, thậm chí mâu thuẫn vì không tìm được tiếng nói chung. Tùy theo quan điểm cũng như khả năng tài chính của mỗi gia đình sẽ phân chia chi tiêu hoặc người cầm tài chính chủ yếu trong nhà khác nhau.

Đặc biệt là trong một mối quan hệ hiện đại, thường nhiều vợ chồng trẻ sẽ hướng đến độc lập tài chính. Tuy nhiên dù không quá sòng phẳng tiền của anh, tiền của em hay nghiêng trách nhiệm về một phía, song phần lớn chị em phụ nữ khi được hỏi đều mong muốn chồng sẽ cáng đáng chi tiêu trong gia đình.

Mới đây, hot girl Mẫn Tiên cũng đã có những chia sẻ xoay quanh chuyện phân chia chi tiêu với ông xã - Key.

Mẫn Tiên và Key

“Có lẽ mình là phụ nữ nên cẩn thận và chỉn chu hơn trong việc mua đồ cho con. Còn chồng mình là người dễ thích nghi nên đôi khi cảm thấy những món đồ trung bình tốt trở lên là con đã có thể sử dụng được rồi. Cũng không cần phải mua quá nhiều quần áo vì chồng mình biết em bé ở độ tuổi này sẽ lớn rất nhanh. Tuy nhiên Tiên thích điệu và diện cho con nên cả hai sẽ có lúc bất đồng quan điểm vì vợ muốn chi nhiều tiền vào những thứ hơi phù phiếm, đem lại niềm vui cho gia đình còn chồng sẽ thấy nếu như không chi cũng không ảnh hưởng đến em bé” , Mẫn Tiên chia sẻ.

Trước khi kết hôn, cả Mẫn Tiên và Key đều là những gương mặt trẻ nổi bật, có thể tự kiếm tiền và chi tiêu cho bản thân từ lâu. Dẫu vậy khi về chung một nhà, cả hai cũng phải thay đổi một số thói quen để hòa hợp và vun vén hơn cho gia đình nhỏ. Cặp đôi không quá quan trọng trong việc chia tiền chung hay tiền riêng hoặc ai là người cầm tiền chính. Thay vào đó, mỗi người sẽ tự do trong cách chi tiêu, miễn sao chia sẻ cho nhau về khoản chi đó.

Bản thân Mẫn Tiên cũng cho rằng cô nàng từng đi du học, sống một mình ở nước ngoài nên đã tự lập từ sớm cả về khía cạnh đời sống và tiền bạc. Hiện tại, cô nàng cũng có thể kiếm được tiền từ nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Song Mẫn Tiên thừa nhận, cô cũng có tâm lý chung của rất nhiều chị em phụ nữ là muốn được một phần nào đó dựa dẫm vào người đàn ông của mình.

Mẫn Tiên bày tỏ: “Mình nghĩ người phụ nữ nào cũng sẽ vui vẻ hơn khi chồng mình tự chủ về tài chính và có thể chăm sóc, cưng chiều vợ con vào những dịp đặc biệt. Mọi người vẫn nói vật chất không quan trọng nhưng mình lại thấy việc đàn ông có thể cáng đáng chi tiêu trong gia đình, lo được cho vợ con những điều kiện tốt trở lên là điều cần trong mối quan hệ hiện đại.

Vì 1 người phụ nữ đã hy sinh quá nhiều thứ, chồng không bao giờ hiểu được chỉ ở bên vỗ về thôi. Do vậy đổi lại, họ có thể nhận trách nhiệm lao ra ngoài và kiếm tiền để cho gia đình không phải suy nghĩ kiểu: ‘Ôi tháng này kiếm đâu ra tiền’”.

Cô nàng cũng cho biết thêm vì cả hai vợ chồng đều làm việc tự do, không có mức lương cố định nên thu nhập sẽ dựa vào mức độ làm việc. Nếu cố gắng hơn, chăm chỉ hơn thì thu nhập cũng theo đó tăng lên. Do vậy nếu sắp tới cần một khoản chi nào lớn, mà nhìn chồng vẫn ung dung thì Mẫn Tiên có phần cảm thấy lo lắng, sốt ruột. “Thực ra hai vợ chồng mình cũng may mắn không đến mức móc không ra tiền. Nhưng cũng có lúc khó khăn, hai vợ chồng cãi cọ nhau về việc chi tiêu. Nhìn chung, phụ nữ có thể làm tất cả mọi thứ nhưng mình đừng nên, mà hãy để cho chồng mình được thể hiện”, Mẫn Tiên nói.

Ngoài ra, Mẫn Tiên cũng cho biết do bản thân là một người kỹ tính nên không mong muốn hạ tiêu chuẩn sống xuống. Cô nàng lựa chọn tự đặt chỉ tiêu cho công việc để tăng thu nhập.

Hot girl sinh năm 1996 chia sẻ: “Ví dụ tháng này mình đã chi tiêu hơi quá mức mình mong muốn thì mình phải cố gắng làm cách nào đó để kiếm bù lại số đấy. Vì tiêu chuẩn sống của mình như vậy, mình không nghĩ mọi người nên hạ tiêu chuẩn mà mọi thứ lúc nào cũng nên nâng lên. Do đó mình luôn cố gắng làm sao để kiếm được tiền để đáp ứng được nhu cầu, tiêu chuẩn sống của bản thân”.