Tối 16/07/2024, Noo Phước Thịnh tung MV comeback với tựa đề Đùa Anh Đau Đấy. Với sản phẩm do chính Noo Phước Thịnh sản xuất âm nhạc cùng với Tuno và DuckV. MV Đùa Anh Đau Đấy được quay trong 3 ngày, với nhiều bối cảnh được dựng cầu kỳ, mang nhiều ẩn ý, mang đến cho khán giả một câu chuyện về một mối quan hệ độc hại, biết rõ đó là những cú lừa nhưng lại cứ đắm chìm không thể dứt ra.

Noo Phước Thịnh trở lại cùng hình ảnh mới lạ, trẻ trung

Sản phẩm lần này được Noo Phước Thịnh quyết định thực hiện trong thời gian ngắn bởi muốn mau chóng đáp lại sự trông chờ của khán giả trong một thời gian dài. Là thể loại khá thịnh hành ở thị trường US - UK nhưng không dễ tiếp cận ở thị trường Việt Nam, Noo Phước Thịnh cho biết anh muốn thử sức mình, muốn hòa cùng dòng chảy âm nhạc đương đại và muốn một lần nữa chinh phục người nghe ở một phong cách âm nhạc khác.

Tuy nhiên, Noo Phước Thịnh lại không gặp thiên thời - địa lợi - nhân hòa trong lần trở lại này. Và kết quả cho phép thử của Noo Phước Thịnh đã cho thấy một sự thật phũ phàng.

Có nỗ lực làm mới nhưng không hiệu quả

MV Đùa Anh Đau Đấy - Noo Phước Thịnh

Trong nhiều năm kể từ sản phẩm trở lại gần nhất của anh Em Đã Thương Người Ta Hơn Anh, công chúng chỉ thấy sự xuất hiện của anh chàng tại các đêm nhạc, liveshow cá nhân,... Lần xuất hiện đáng chú ý nhất của Noo Phước Thịnh gần đây đó là khi anh hát cover loạt hit của nghệ sĩ trẻ. Nam ca sĩ đã lặng im một thời gian quá dài giữa lúc thị trường âm nhạc đang rất sôi động với sự trở lại và lột xác của nhiều nghệ sĩ lớn nhỏ, cùng với đó là sự lên ngôi của dàn nghệ sĩ thế hệ mới. Noo Phước Thịnh im hơi lặng tiếng suốt 4 năm, anh cho biết mình đã rơi vào một cuộc đổ vỡ trong mối quan hệ đã khiến anh rơi vào khủng hoảng lớn tới nỗi anh từng nghĩ đến chuyện giải nghệ: "Bốn năm qua tôi cũng từng có trong một mối quan hệ nhẹ, và cũng có nhiều thăng trầm… Cũng có mấy lần tôi tính giải nghệ, lập gia đình và sống một cuộc đời bình thường như bao người.”

Màu tóc bạch kim sáng bừng nhưng vẫn cứ là hợp với anh chàng

Trước khi ca khúc mới được ra mắt, ngoại hình trẻ trung với mái tóc bạch kim sáng bừng của Noo Phước Thịnh trong mỗi lần xuất hiện trước truyền thông khiến netizen phải cảm thán: Quá đẹp trai! Nam ca sĩ sinh năm 1988 được các fan trầm trồ khen ngợi bởi nhan sắc không tuổi, không những ngày càng thăng hạng mà thậm chí còn trẻ ra trông như các idol Gen Z. Loạt ảnh “bán nude” táo bạo khoe body 6 múi của Noo Phước Thịnh cũng cho thấy nam ca sĩ cùng ekip thực sự muốn “chơi tất tay” cho lần trở lại này.

Và Noo Phước Thịnh đã chọn… nói không với ballad. Đùa Anh Đau Đấy đậm màu synth-pop với bản phối sôi động cùng âm hưởng thập niên 1980 giúp Noo Phước Thịnh thể hiện được khả năng vũ đạo. Chia sẻ lý do mình lựa chọn thử sức với dòng nhạc mới, Noo Phước Thịnh không giấu diếm mục đích muốn tiếp cận các khán giả trẻ tuổi hơn: "Tôi không muốn lợi dụng kỹ thuật để bài hát bị thổi phồng lên. Tôi chỉ muốn mọi thứ thật phù hợp với giai điệu và tai nghe của khán giả. Hát đã khó, trình diễn bài này tôi sẽ còn phải lo cả vũ đạo. Nhưng tôi cần phải thử.”

Hình ảnh bán nude gây "bão" trước đó của nam ca sĩ

Có thể thấy, Noo khá nhanh nhạy khi lựa chọn một thể loại đang thịnh hành ở thị trường nhạc Âu Mỹ nhưng anh không biết rằng, để làm synthpop sao cho thật hay và phù hợp với Việt Nam thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Synthpop là loại nhạc mang âm hưởng của những năm 80, sử dụng bộ trống Roland 808, đàn Juno-60,... với âm thanh synthwave rất đặc trưng. The Weeknd và Daft Punk là những nghệ sĩ đương đại nổi tiếng theo đuổi dòng nhạc này. Tại Việt Nam cũng có những nghệ sĩ sử dụng synthpop như VSOUL với A.I Love You và Cried hay Binz với Don’t Break My Heart. Nhưng hãy nhìn vào cách khán giả Việt Nam tiếp nhận những sản phẩm này xem, rõ ràng, những ca khúc này không thuộc dòng các bài hát mà số đông đón nhận.

Với lần trở lại này, chính Noo Phước Thịnh cũng tham gia vào phần sản xuất âm nhạc của ca khúc. Nhà sản xuất âm nhạc DuckV là cái tên từng tạo nên ca khúc Tết Đong Đầy cùng Kay Trần hay loạt sân khấu của Ali Hoàng Dương tại The Heroes. DuckV không phải là tên tuổi thật sự nổi bật trong làng nhạc, dấu ấn của anh chàng trong ca khúc này cũng khá mù mờ. Phần lời hát vẫn đậm màu ballad với lối kể chuyện cũ mòn, nhưng lại được đặt vào trong bản phối sôi động khiến khán giả khó lòng hiểu được thông điệp thật sự của ca khúc. Vừa muốn “thoát vòng” nhưng lại vẫn muốn an toàn, thành ra Đùa Anh Đau Đấy trở thành một sản phẩm khá “nửa vời”.

Dù chủ đề “redflag" (dấu hiệu mối quan hệ không lành mạnh) trong tình yêu rất gần gũi với giới trẻ, song Noo Phước Thịnh cho thấy anh chưa theo kịp được ngôn ngữ Gen Z. Khán giả trẻ cảm thấy khó hiểu với những câu hát như “Anh càng đau thì em càng xa rời. Vui thôi thì anh lại càng khiến em nghĩ anh thảnh thơi”. Hay thậm chí có những đoạn lời khiến fan cảm thấy thật may thì Noo Phước Thịnh đẹp trai, “vớt vát” lại được, chứ đưa vào người khác hát thì chưa chắc đã nghe “lọt tai” như: “Không thể nào ngừng mê Ok! Don’t you play me ok, không cho mê anh cứ mê à.”

Tình yêu lại được đưa vào sản phẩm mới với chủ đề redflag

Ngoài ra, khi đụng vào synthpop, khán giả sẽ nghĩ ngay đến The Weeknd vốn đã quá thành công với nhiều cú hit đỉnh cao như Blinding Light, In Your Eyes,... Thế nhưng dòng nhạc này nếu như không được làm một cách kĩ càng bởi những producer thuộc đẳng cấp quốc tế, các vị trí mix & mastering hay sound engineer có trình độ cao… thì độ hoàn thiện sản phẩm sẽ rất dễ bị “sến". Và phần âm nhạc của Đùa Anh Đau Đấy, đáng tiếc đã rơi vào trường hợp thứ 2!

Dù là một cú lột xác cho Noo Phước Thịnh, nhưng dường như việc triển khai dự án trong thời gian ngắn khiến ý tưởng làm MV cho ca khúc cũng không có gì thật sự mới mẻ. MV thực hiện bởi đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cũng rơi vào lối mòn của sự cũ kỹ. Nội dung của MV không có gì đáng bàn, cũng chỉ gói gọn vào kịch bản quen thuộc: một cặp đôi đấu tranh trong chuyện tình cảm, những trăn trở, giằng xé của Noo Phước Thịnh được miêu tả đại khái thông qua những hình ảnh kìm kẹp bởi dây sắt có gai, căn phòng đơn độc, u tối, điểm kết của đường ray xe lửa như điểm kết thúc của chuyện tình toxic này…

Những concept và hình ảnh không có gì đột phá với Noo Phước Thịnh

Nếu xem lại MV I'm Still Loving You ra mắt từ năm 2019, khán giả có thể thấy được “mood & tone” của 2 MV là giống nhau. Cách quay không có gì thay đổi nhiều, concept cũng không có gì mới lạ với Noo Phước Thịnh, thậm chí nhiều khán giả còn phải thừa nhận MV từ năm 2019 xem lại còn đẹp hơn MV Đùa Anh Đau Đấy. Sản phẩm mới nếu có điểm sáng, thì sáng nhất đó chính là visual không tuổi của Noo Phước Thịnh.

Phải thừa nhận rằng, Noo Phước Thịnh đã quản lý bản thân cực kỳ tốt và anh “bảo quản” được nhan sắc của mình trong thời gian rất dài. Trong MV mới, không ai nghĩ rằng Noo Phước Thịnh đã 35 tuổi. Anh vẫn cân được những bộ trang phục hiện đại, cá tính, những thiết kế đang là xu hướng hiện nay. Hình ảnh của anh chàng được đánh giá là đẹp từng góc máy, thậm chí “tuyệt phẩm” đến mức đứng ngang hàng với các MV của sao Kpop. Visual của Noo Phước Thịnh quả thực vẫn luôn là một “tượng đài” trong lòng khán giả yêu nhạc Việt, thế nên dù anh có xuất hiện với tạo hình ra sao thì người hâm mộ vẫn luôn có thiện cảm. Đó vẫn là một “ngoại lệ” của Noo Phước Thịnh trong lòng khán giả mê Vpop.

Những cơ hội bị bỏ lỡ, Noo Phước Thịnh có thiếu nhạy bén?

Noo Phước Thịnh là một trong số ít ca sĩ Vpop được khen ngợi hát live còn hay hơn studio. Và đây cũng là một trong những “con dao hai lưỡi" đang khiến Noo Phước Thịnh khó tiếp cận được với những khán giả mới, thậm chí khiến anh chững lại suốt nhiều năm nay.

Bởi một phần, các ca khúc đi cùng tên tuổi của anh chàng trên sân khấu lớn lại là các bài hát ballad thị trường, vốn từng hợp gu khán giả và giúp Noo Phước Thịnh nổi tiếng trong giai đoạn đầu sự nghiệp lại trở thành vấn đề cản trở cho những bước tiến mới của anh chàng. Chỉ mới đây vào đầu năm, Noo đã "gây bão" với 1 sân khấu hát live tại lễ trao giải, mang về triệu view cùng vị trí top 1 trending trong nhiều ngày. Cách đó 2 năm, một sân khấu hát live tại Đà Lạt cũng “gây bão” với vị trí top 1 trending. Điều này cũng phản ánh khá rõ kì vọng của khán giả nơi Noo Phước Thịnh: Họ thực sự mong muốn một Noo chuyên trị ballad với giọng hát ấm áp trở lại, chứ không phải những thể nghiệm vội vàng không thực sự hiệu quả.

Và khi nam ca sĩ có những bước đi mới, chuyển hướng sang dòng nhạc sôi động hơn để thể hiện cả vũ đạo đến khả năng cân nhạc pop, Noo Phước Thịnh lại vướng vào một sai lầm là đem tinh thần hát ballad cũ, cùng cách viết cũ để khoác lên mình một “chiếc áo mới”. Sự nửa vời này là không đủ để “tạo nét” với khán giả trẻ khi mà họ đang vô cùng thích thú với những nghệ sĩ có cá tính cực kỳ mạnh, sự bộc lộ cảm xúc phải rất rõ ràng yêu - ghét - hờn - giận. Nghe một bài hát đừng bắt họ phải cắt nghĩa quá nhiều lớp lang, lời bài hát cần đánh trực diện vào cảm xúc hoặc lập tức mở ra cho họ một không gian rõ ràng để thả mình vào đó. Chứ không phải sự mù mờ…

Dù có vũ đạo cùng nhiều hình ảnh mới lạ, Noo Phước Thịnh vẫn chưa thoát ra khỏi được "chiếc áo cũ"

Ngoài ra, những chia sẻ gần đây của Noo Phước Thịnh cho thấy anh đang dần thiếu đi sự nhạy bén và tinh thần “chiến” trước những cơ hội mới để thử sức. Noo Phước Thịnh từng chia sẻ rằng anh đã từ chối tất cả những chương trình “Anh Trai” nổi tiếng nhất gần đây dù biết tiềm năng để anh chàng “bung" trên sân khấu lớn đến mức nào. Nhiều khán giả cũng tiếc ngẩn ngơ khi Noo tiếp tục từ chối cả việc tham dự show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phiên bản gốc của Trung Quốc.

60 anh tài từ hai chương trình đều đang được cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, từ loạt sân khấu viral, đến hình ảnh, hậu trường, tương tác... Nếu Noo Phước Thịnh tham gia, chắc chắn anh chàng sẽ là một trong những cái tên rất bùng nổ bởi cả kĩ năng sân khấu lẫn kinh nghiệm làm nghề thuộc hàng “lão luyện”, mà trình độ “mỏ hỗn" gây tiếng cười cho chương trình cũng như thu hút social trên MXH thì cũng có thừa. Nhưng rất tiếc, Noo Phước Thịnh đều đã bỏ qua.

Noo Phước Thịnh đã qua rồi giai đoạn “đua tranh”, thế nên việc tham dự các format show “Anh Trai” đang hot lại là cơ hội cực kì tốt để anh tiếp cận đối tượng khán giả trẻ, mới và chinh phục họ bằng chính tài năng của mình. Tham dự show cũng là cơ hội để Noo Phước Thịnh thỏa thức bung xõa, làm mọi điều mà anh thích mà không bị phán xét do mọi thứ gói gọn trong giới hạn một gameshow. Nhưng rất tiếc, rất nhiều khán giả trẻ thích thú theo dõi các Anh Trai - Anh Tài mỗi tuần sẽ không bao giờ biết được một Noo Phước Thịnh tỏa sáng và thăng hoa ra sao trên sân khấu!

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang trở thành một trong những show hot nhất hiện tại

Đương nhiên, không thể đặt góc nhìn khán giả vào vị trí của 1 người nghệ sĩ được. Chúng ta khó có thể biết được lí do đầy đủ cho việc Noo Phước Thịnh lần lượt bỏ lỡ gần như tất cả cơ hội để tham dự những show hot nhất thị trường. Song, có thể thấy một sự chần chừ, đắn đo và quá an toàn đến từ Noo Phước Thịnh đã khiến cơ hội vụt mất. Khán giả trông đợi Noo Phước Thịnh là điều không thể phủ nhận, nhưng phải chăng tính nghệ sĩ cũng như “máu liều” của nam nghệ sĩ đã thực sự ngày càng vơi đi?

Sự thật phũ phàng

Màn thử nghiệm của Noo Phước Thịnh đã không đạt được sự bùng nổ như kỳ vọng, dù có thể thấy nam nghệ sĩ cùng ekip đầu tư không ít cho sản phẩm lần này. Sau gần 1 tuần ra mắt, MV mang về khoảng hơn 700 ghìn lượt xem và khá “trầy trật” để vươn lên vị trí top 25 trending, ca khúc bị chặn đứng hoàn toàn bởi các nội dung xoay quanh 2 show Anh Trai, thậm chí còn chẳng vượt nổi các ca khúc của dàn nghệ sĩ indie. Ở nền tảng Spotify, ca khúc thậm chí chỉ nhận về khoảng 27 nghìn lượt stream và gần như mất hút khỏi các BXH nhạc số. Trên TikTok, MXH đang được giới trẻ ưa chuộng, ca khúc cũng không tạo nên được “tăm hơi” gì, thậm chí chưa chắc nhiều khán giả biết được Noo Phước Thịnh vừa ra mắt sản phẩm mới sau 4 năm ròng rã.

MV của Noo Phước Thịnh "chỉm nghỉm" giữa thị trường âm nhạc Việt

Màn comeback lần này của Noo Phước Thịnh thực sự dính vào không ít kiếp nạn, không chỉ bị các Anh Trai “chặn đường” trên top trending mà cả các “chị đẹp” cũng trở thành các kiếp nạn cho giọng ca Đùa Anh Đau Đấy. Vào tối 10/7, khi Noo Phước Thịnh đăng bộ ảnh bán nude táo bạo để “hâm nóng” cho sản phẩm trở lại, anh lại đụng ngay màn công bố “bom tấn” của Miss Universe Vietnam về việc Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên xác nhận dự thi. Trong tối ra mắt chính thức MV Đùa Anh Đau Đấy, Hoàng Thùy cũng khiến MXH “chấn động” bởi việc công khai tin nhắn chỉ đích danh Thanh Hằng “không muốn” ngồi ghế nóng với mình...

Chính Noo Phước Thịnh khi nhận về các ý kiến trái chiều thông qua 1 bình luận của khán giả cũng cho biết hay hay dở anh đều trân trọng ý kiến từ khán giả, anh vẫn rất thích ca khúc lần này. Cụ thể, Noo để lại bình luận: "Cảm nhận mỗi người mỗi khác mà, anh làm ra nhạc anh nghe anh thích, anh trân trọng anh háo hức gửi đến khán giả, hay dở chuyện bình thường mà, anh tôn trọng hết mọi ý kiến…”

Đã qua rồi thời hoàng tử chỉ hát ballad...?

Tất nhiên, chỉ với một sản phẩm Đùa Anh Đau Đấy chưa thực sự bùng nổ cũng khó lòng làm cả sự nghiệp của Noo Phước Thịnh lung lay. Show diễn sắp tới của anh vẫn “cháy vé” trong thời gian ngắn dẫn đến việc BTC phải lập tức bố trí thêm 100 vé để đáp ứng kỳ vọng. Nhưng rồi, điều khán giả muốn nghe ở đêm ấy chắc chắn vẫn là những bản ballad tự sự của Noo Phước Thịnh đã gắn liền với giọng hát của anh suốt nhiều năm qua.

Lần trở lại này của Noo Phước Thịnh được kỳ vọng nhiều, nhưng kết quả như chúng ta đã thấy. Noo Phước Thịnh đã ở một độ tuổi và vị thế không cần phải quá quan tâm đến thành tích hay top trending, nhưng khi một sản phẩm chính thức được ra mắt, cần nhìn thẳng thắn vào mục tiêu và thực tế đã bày ra trước mắt. Dễ thấy màn thử nghiệm lần này của Noo Phước Thịnh đã cho thấy một sự thật khá phũ phàng về gu thưởng thức của giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phép thử đầu tiên của Noo Phước Thịnh, mở màn cho chuỗi dự án trong năm nay. Từ phép thử này, Noo Phước Thịnh phần nào có thể thấy được sự thay đổi của thị trường và hiểu các khán giả của anh cần gì. Đây coi như một “chông gai" trong muôn vàn những thử thách mà người nghệ sĩ phải đối mặt, hãy cùng chờ đón xem “anh trai" Noo Phước Thịnh sẽ vượt qua “chông gai" lần này như thế nào ở những sản phẩm tiếp theo.