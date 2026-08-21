Mãn nhãn trước những ngôi trường “nhà người ta”: visual đỉnh cao, phòng học hiện đại đến từng ngóc ngách!

Không chỉ sở hữu khuôn viên rộng hàng chục ngàn mét vuông với thiết kế kiến trúc “mê chữ ê kéo dài”, FPT School Vinh và FPT School Long An (FPT School Millennia) còn khiến gen Alpha xuýt xoa bởi dàn phòng chức năng xịn đét cùng thần thái rạng rỡ của dàn teen K1 trong ngày hội tựu trường.

Lần lượt khánh thành ngay trước thềm năm học mới 2026 – 2027, FPT School Vinh (Nghệ An) và FPT School Long An (Tây Ninh) đang trở thành 2 tọa độ "hot hòn họt" khiến teen miền Trung và miền Nam đứng ngồi không yên.

Visual "triệu đô", không gian học tập xịn sò

Kiến trúc FPT School Vinh mang tinh thần hiện đại, ngập tràn ánh sáng tự nhiên và mảng cam đặc trưng.

Tòa giảng đường 5 tầng khang trang của FPT School Millennia rực rỡ dưới nắng Nam Bộ

Không chỉ gây ấn tượng bởi diện tích "khủng" trên 2 hecta, cả hai trường đều khoác lên mình phong cách kiến trúc hiện đại, đề cao không gian mở và phủ xanh tối đa. Từng góc hành lang, khoảng sân hay giếng trời đều được chăm chút tỉ mỉ, đón trọn ánh sáng tự nhiên. Chỉ cần đứng vào bất kỳ góc sân trường nào, giơ máy lên là có ngay ảnh "ngàn like" chuẩn không cần chỉnh!

Gạt đi những e ấp ban đầu, dàn teen K1 của FSchool Vinh và FSchool Millennia nhanh chóng bắt nhịp không khí rộn rã. Những nụ cười rạng rỡ, những tạo dáng cực "cháy" bên bạn bè mới đã làm bừng sáng cả khoảng sân trường.

Nụ cười tươi rói của các bạn học sinh khóa 1 FPT School Vinh trong ngày đầu cập bến "ngôi trường mơ ước"

Sự hào hứng và tràn đầy năng lượng của "mầm xanh" FSchool Millennia sẵn sàng cho hành trình "Trải nghiệm để trưởng thành"

Dàn phòng chức năng "xịn đét" từ công nghệ đến nghệ thuật đều đủ cả!

Điểm "chất nhất" tại hai cơ sở mới chính là hệ thống phòng chức năng được đầu tư đồng bộ. Muốn mê công nghệ có phòng STEM - Robotics chuẩn hi-tech, muốn phiêu cùng nghệ thuật có phòng Âm nhạc, Mỹ thuật xịn đét, còn thích vận động thì đã có khu tổ hợp thể thao đa năng với sân bóng đá, bóng rổ, pickleball, vovinam chờ sẵn!

Phòng Lab STEM được trang bị dàn máy móc chuẩn hi-tech, kích thích tư duy sáng tạo của các "nhà công nghệ nhí"

Phòng Âm nhạc & Nghệ thuật - nơi những tâm hồn nghệ sĩ tha hồ bay bổng và cháy hết mình với đam mê

Bố cục không gian mở hiện đại, tràn ngập cảm hứng sáng tạo tại phòng Mỹ thuật là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ của dàn teen mê hội họa của FSchools.

Tổ hợp thể thao đa năng - tọa độ xả stress cực chill cho các FSchoolers sau giờ học

Phòng học tiêu chuẩn "10 điểm không có nhưng" với bàn ghế đơn linh hoạt, máy chiếu, điều hòa hiện đại cùng sách vở, bảng tên đã sẵn sàng chờ đón các tân binh K1!





Khu vực giếng trời sẽ trở thành không gian triển lãm tranh hay khu vực tổ chức sự kiện, hoạt động của FSchoolers

Với thông điệp "Trải nghiệm để trưởng thành", học sinh FPT Schools không chỉ tích lũy kiến thức phổ thông mà còn được chủ động tiếp cận AI, công nghệ số, Tiếng Anh chuẩn toàn cầu cùng vô số hoạt động ngoại khóa rèn luyện kỹ năng thế kỷ 21.

Một môi trường học tập tử tế với những trải nghiệm vượt trội, vừa được thỏa sức sáng tạo công nghệ, vừa được tận hưởng đời sống học trò phong phú nhất – FPT School Vinh và FPT School Millennia chắc chắn sẽ là nơi chắp cánh cho những ước mơ vươn xa của thế hệ trẻ Việt Nam!