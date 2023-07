Giống như bản piano "River Flow In You" mà đội Italy đã chọn, cả khán đài đã cùng nhau đắm chìm theo “dòng chảy” của sông Hàn, khi các bông pháo khổng lồ bật tung theo giai điệu rock sôi động của bài hát "Gossip", bản EDM "Wake Me Up" được biến tấu theo âm hưởng đồng quê và chắc chắn không thể thiếu nét cổ điển, hùng tráng đậm chất Ý qua bản nhạc phim kinh điển của mọi thời đại “Thiện-Ác-Tà”.