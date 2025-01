Màn hợp tác “không tưởng” Heineken X Bodega tạo nên thiết bị Boring Phone “chán nhưng mà chất”

The Boring Phone - Kẻ đi ngược đám đông

Trong khi thế giới smartphone luôn không ngừng chạy đua từ cấu hình cho đến tính năng "xịn sò", The Boring Phone bỗng xuất hiện như một kẻ ngoại đạo, kiên định nói không với những thứ "thông minh" và lật ngược mọi chuẩn mực đang có. Được tạo ra bởi Human Mobile Devices (HMD), chiếc điện thoại này là cú bắt tay "không tưởng" giữa Heineken và Bodega, hai thương hiệu vốn chẳng có mấy liên hệ nhưng lại cùng chung tinh thần, mang những giá trị khác biệt giúp mọi người chú tâm vào cuộc sống thật.

Đúng với tên gọi "nhàm chán", The Boring Phone cắt bỏ toàn bộ yếu tố hào nhoáng của công nghệ hiện đại. Không mạng xã hội, không game online, không internet, chỉ có đúng hai tính năng kết nối "cổ điển" giúp định hình đây vẫn là một chiếc điện thoại bình thường, đó là gọi điện và nhắn tin.

Nhưng cũng đừng vội nghĩ "chán" thì sẽ vô dụng khi chính đặc điểm này lại là "vũ khí" giúp người dùng thoát ly khỏi vòng xoáy mạng xã hội ảo và khởi động chế độ "kết nối thật" trong thế giới thực. Đặc biệt, viên pin "trâu" 20 giờ đàm thoại hoặc "sống sót" một tuần chờ biến chiếc điện thoại "chẳng thông minh" này trở nên đáng gờm hơn hẳn những mẫu smartphone đời mới khi xét về mức độ bền bỉ.

Sự hợp tác đầy cảm hứng giữa Heineken và Bodega

Từng ẩn mình sau một cửa hàng tiện lợi cũ, Bodega – thương hiệu streetwear đình đám từ Boston – đã gây sốt khi biến việc mua sắm sneaker thành một "cuộc phiêu lưu" sáng tạo, mê hoặc giới trẻ. Được sáng lập bởi Dan Natola, Oliver Mak và Jay Gordon, Bodega kết hợp tinh tế giữa sản phẩm giới hạn, nghệ thuật độc đáo và văn hóa đường phố, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Với tôn chỉ gắn kết con người qua những giá trị thực, Bodega không ngừng khởi xướng các ý tưởng mới mẻ, tạo nên nhiều không gian gặp gỡ "cộp mác" nghệ thuật, kết nối những tâm hồn đam mê đồng điệu. Đó cũng là lý do để từ lâu, họ đã ấp ủ mong muốn làm nên một sản phẩm thật độc đáo, thúc đẩy giới trẻ rời xa sự lệ thuộc mạng xã hội để kết nối với xung quanh, chạm vào các giá trị thực. Và rồi, Heineken xuất hiện như "mảnh ghép hoàn hảo", dẫn đến màn collab không tưởng tạo nên bước ngoặt - The Boring Phone.

"Chúng tôi muốn thách thức cách công nghệ đang chi phối cuộc sống," Oliver Mak (đồng sáng lập Bodega) chia sẻ. "The Boring Phone chính là tuyên ngôn sáng tạo và tinh thần cộng đồng, là lời nhắc nhở rằng đôi khi kết nối thật mới chính là chìa khóa của niềm vui".

Boring Phone, đồ độc bản được săn đón mùa Tết

Được kế thừa "vibe" từ phong trào Newtro - pha trộn giữa nét hoài niệm cùng hơi thở thời đại, The Boring Phone sở hữu dáng vẻ flip-phone kinh điển, đồng thời lại khơi dậy sự tò mò với lớp vỏ xuyên thấu kiểu holographic theo phong cách retro-tech ngẫu hứng khiến ai cũng muốn chạm thử để xem bên trong có gì. Từng đường nét, chất liệu và màu sắc đều được chăm chút để tạo nên một tổng thể hài hòa, trong đó sắc xanh lá mang đậm dấu ấn Heineken như một điểm nhấn đặc trưng.

Không chạy đua về thông số, thứ khiến The Boring Phone trở nên đáng giá chính là sự tối giản. Boring phone không chỉ có nhắn tin, gọi điện mà còn chức năng chụp tối đa 10 ảnh. Ngoài ra, người dùng sẽ có thêm trò chơi "rắn săn mồi" huyền thoại nhưng trong phong cách hài hước của Heineken, bạn sẽ "phá đảo" chỉ trong một lần chơi. Một cách nhắc nhở tinh tế rằng cuộc vui thật sự không nằm trên màn hình, mà là bên bạn bè của bạn. Đặt điện thoại xuống và tận hưởng bữa tiệc ngay thôi!

Thậm chí camera vỏn vẹn 0,3MP của The Boring Phone như thách đố người dùng lưu giữ khoảnh khắc retro đầy hoài niệm. Máy tích hợp jack tai nghe 3,5mm và phát nhạc như MP3 player, đủ để chiều lòng những ai mê âm nhạc nhưng vẫn muốn tận hưởng phong cách hoài cổ dĩ vãng.

Dung lượng RAM 48MB, bộ nhớ 128MB, mở rộng qua thẻ 32GB, thoạt nghe có vẻ lỗi thời nhưng chính sự "thô sơ" này lại khơi dậy niềm hào hứng cho Gen Z – những người muốn tránh xa cạm bẫy "online". Hơn thế nữa, đúng ra thì đây không chỉ là điện thoại, mà còn là một món phụ kiện thời trang độc bản "chất lừ". Từ lớp vỏ holographic, chi tiết xanh lá Heineken đến thiết kế gập cổ điển xen lẫn với phong cách đường phố đặc trưng Bodega, tất cả tạo nên một "item" hiếm có khó tìm. Nhìn đơn giản, nhưng lại cực chảnh cực cuốn khiến bạn trở nên nổi bật giữa đám đông khẳng định cá tính. Hoá ra, chính cái vẻ chán chán này lại trở thành điểm nhấn khó bỏ qua, khơi dậy bản lĩnh sống chậm mà sâu của thế hệ trẻ.

Quan trọng hơn: Cực khó để sở hữu

Và cuối cùng, một điều khiến The Boring Phone lại trở thành mẫu điện thoại được săn đón nhiệt liệt chính là bởi sự giới hạn hiếm có của nó. Lần đầu xuất hiện trong Tuần lễ thời trang Milan vào ngày 18/4/2024, chỉ 5000 chiếc được sản xuất trên thế giới và bạn cũng không thể "trả tiền" để sở hữu mà chỉ thể giành lấy thông qua các chương trình hay quà tặng đến từ Heineken. Và thật may mắn, tại Việt Nam, bạn lại có thể rinh được chiếc điện thoại độc lạ này bằng cách là tham gia chương trình "Mở Kết Nối Thật. Tết Bật Heineken" từ 27/12/2024 đến 24/01/2025. Đây có thể xem là sự ưu ái tuyệt đối của Heineken dành cho các khách hàng thân thiết, cũng như lan tỏa thông điệp hướng đến kết nối thật trong dịp tết này.

Những "tay chơi" may mắn sẽ được "lên đời" Boring Phone, chiếc điện thoại "chán nhất trần đời" nhưng lại "chất" không ai ngờ cùng hàng loạt phần thưởng khác "căng đét" dành cho những ai dám "gác phone," tìm lại niềm vui offline.

Thế nên, nếu bạn đã chán việc để smartphone chi phối cuộc sống, Tết này hãy can đảm thử "ngắt online" tập trung vào những nụ cười và câu chuyện đời thực. Đó cũng là tinh thần mà Heineken muốn truyền tải: chỉ khi tạm buông các thiết bị thông minh, chúng ta mới có thể "bật" cuộc sống theo cách nguyên bản và ý nghĩa nhất. Bạn đã sẵn sàng để "Beer Up, Phone Down," rinh ngay siêu phẩm Boring Phone và tận hưởng một mùa lễ hội thật khác biệt chưa? Khám phá ngay tại đây