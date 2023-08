Màn hội ngộ của Beckham - Messi bị gián đoạn vì vụ ẩu đả nghiêm trọng, Victoria vội đưa Harper rời nhà hàng

Theo tin nóng từ Daily Mail vào tối 15/8 , 1 vụ ẩu đả nghiêm trọng diễn ra giữa nhân viên an ninh nhà hàng và người hâm mộ Messi vào thứ 6 tuần trước (giờ địa phương) sau chiến thắng của Inter Miami tại Leagues Cup. Được biết, màn lộ diện của Lionel Messi ở Miami đã khiến cả triệu người hâm mộ dậy sóng, và đặc biệt hơn nữa, gia đình Beckham cũng đồng hành với nam cầu thủ này suốt từ sự kiện ra mắt cho đến bữa tối ồn ào vừa qua.

Sự việc đáng tiếc này xảy ra khi gia đình Messi cùng nhà Beckham, Busquets và Jordi Alba dùng chung bữa tối ở 1 nhà hàng sang trọng tại thành phố Florida. 1 người hâm mộ (gọi tắt là A) khẳng định chỉ chụp ảnh để kỷ niệm sinh nhật thứ 21 của con gái, nhưng nhân viên nhà hàng lại ra sức ngăn cản vì cho rằng A cố lén chụp ảnh với Messi và Beckham từ xa. Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi A và nhân viên an ninh nhà hàng thuộc sở hữu của rapper Big Bunny và người đồng sở hữu David Grutman có va chạm, dẫn đến việc A bị thương nghiêm trọng với gương mặt đầm đìa máu. Giữa tình huống hỗn loạn, Victoria Beckham đã rất lo sợ và hộ tống cô con gái Harper vào chiếc SUV màu đen, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.

David Beckham có bức hình chụp kỷ niệm huyền thoại với Messi, các siêu sao của Inter Miami và cậu con trai Cruz ở nhà hàng tối hôm đó. Dàn siêu sao bóng đá ăn mừng chiến thắng của Inter Miami trước Charlotte FC trong giải Leagues Cup với không khí đầy vui vẻ trước khi vụ ẩu đả diễn ra

Victoria Beckham cũng có giờ phút vô cùng hạnh phúc, vui vẻ bên hội chị em nhà siêu sao bóng đá

Thế nhưng vụ ẩu đả bất ngờ diễn ra, khiến Victoria vô cùng lo lắng. Cựu thành viên Spice Girls đã phải nhanh chóng hộ tống Harper rời khỏi nhà hàng

"Họ nhảy vào người chúng tôi, đá vào người và đấm vào mặt tôi. Chỉ vì cậu bé nhà tôi muốn chụp hình với vợ, không phải là chụp với Beckham hay Messi. Đây là kỷ niệm gia đình cơ mà", người thân của A bức xúc khai về vụ việc. Đại diện của nhà hàng hé lộ độc quyền với tờ Page Six rằng A có biểu hiện say xỉn và trở nên hung dữ, cố tình chụp thêm ảnh dù đã được nhân viên an ninh nhắc nhở. Sau khi được hộ tống ra ngoài nhà hàng trong trạng thái bình tĩnh, A bỗng có biểu hiện hung dữ, cố tình muốn xông vào nhà hàng dù bị ngăn cản.

Giữa tình huống hỗn loạn, có 2 người phụ nữ ra sức gào thét để bảo vệ A, yêu cầu sa thải nhân viên vì thái độ với khách hàng. Page Six đã cố liên lạc nhưng đại diện của phía Beckham và Grutman đều chưa lên tiếng về vụ việc này. Và sau vụ ẩu đả, Victoria Beckham vẫn check-in bình thường, thậm chí miêu tả bữa tối này là dịp vui vẻ và tiếp tục lịch trình của gia đình. Sau vụ ẩu đả, vợ chồng Beckham đã đưa cô con gái Harper qua Miami để ăn tối ở 1 nhà hàng khác.

Nhà Beckham đã đến Miami sau đó, vẫn vui vẻ và không bị ảnh hưởng quá nhiều sau vụ ẩu đả

Trước đó, Harper Beckham đã có màn lộ diện gây sốt tại sân vận động bên cạnh Messi, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ và đầy ý nghĩa để ăn mừng chiến thắng của Inter Miami. David và Victoria Beckham đều nhanh chóng khoe ảnh cô út trên sân cỏ, ghi nhận khoảnh khắc đáng nhớ này với cảm xúc đầy tự hào.

Harper Beckham đứng trên sân cỏ cùng Messi, tạo nên khoảnh khắc gây bão mạng xã hội và càng tăng thêm sức nóng cho màn xuất hiện của Messi ở Miami

Harper được David Beckham cưng nựng ở hàng ghế khán giả trước khi ra sân

Nguồn: Daily Mail, Page Six