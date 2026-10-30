Màn hóa trang Halloween siêu đáng yêu: Cosplay miếng sushi, còn có cả chai nước tương!

Halloween chưa chắc phải đáng sợ, đôi khi chỉ cần vài “cuộn sushi” có gương mặt tròn xoe ngồi cạnh nhau là đủ khiến người xem tan chảy. Màn hóa trang được ghi lại tại Nhật Bản mang đến một ý tưởng vừa ngộ nghĩnh vừa hợp cho hội bạn nhỏ.

Giữa những ý tưởng hóa trang Halloween, một nhóm trẻ xuất hiện trong diện mạo vô cùng đặc biệt: Những cuộn sushi tròn xoe, xếp hàng cạnh một “chai nước tương” có chiếc nắp đỏ nổi bật.

Đoạn clip được chia sẻ cùng lời giới thiệu bằng tiếng Pháp: “Đang đúng mùa Halloween, nên nhân dịp này, tôi muốn khoe với mọi người màn hóa trang Halloween dễ thương nhất mà tôi từng thấy ở Nhật Bản”.

Chỉ cần nhìn khung cảnh ấy cũng dễ hiểu vì sao người đăng lại dành lời khen như vậy. Không cần mặt nạ kỳ bí hay trang điểm cầu kỳ, các bé vẫn có một màn xuất hiện khiến người xem khó nhịn cười.

Màn hóa trang Halloween siêu đáng yêu

Trong video, các bé mặc bộ trang phục màu đen, phía trước là mặt cắt cuộn sushi cỡ lớn. Vòng ngoài mô phỏng lớp rong biển, bên trong là những “hạt cơm” trắng cùng phần nhân nhiều màu sắc: xanh, vàng, đỏ, cam.

Gương mặt các bé ló ra ở phía trên, khiến từng cuộn sushi trông như có biểu cảm riêng. Bé ngồi ngoan nhìn về phía trước, bé quay sang bên cạnh, có bé lại cúi đầu nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc.

Khoảnh khắc một bạn đứng lên rồi từ từ ngồi xuống càng khiến tạo hình thêm ngộ nghĩnh. Cuộn sushi vốn tròn trịa bỗng có thêm đôi chân nhỏ, có thể tự di chuyển để tìm chỗ trong hàng.

Các bé cũng chẳng cần diễn gì nhiều. Chỉ một lần nghiêng đầu, đổi tư thế hay nhìn nhau cũng đủ làm cả “đĩa sushi” trở nên sinh động.

Có sushi rồi, tất nhiên phải có nước tương

Chi tiết hoàn thiện màn hóa trang là em bé đứng bên cạnh trong bộ đồ mô phỏng chai nước tương.

Trang phục có phần thân đen, cổ chai màu sáng, phía trước là họa tiết vàng nổi bật. Trên đầu bé là chiếc mũ đỏ tạo hình nắp chai, giúp người xem nhận ra ngay vai trò của “nhân vật” này trong nhóm.

Khi các bạn sushi lần lượt ngồi thành hàng, “chai nước tương” cũng quay sang quan sát, chờ đợi. Có lúc bé nhìn về phía bạn, có lúc lại hướng mắt ra trước với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Chính sự nghiêm túc ấy lại làm màn hóa trang buồn cười hơn. Cả nhóm như đang cố gắng hoàn thành một bức ảnh tập thể, chỉ có điều mỗi thành viên đều đang mang trên mình một món đồ ăn hoặc gia vị.

Nếu từng chật vật gọi các con nhìn vào máy ảnh cùng lúc, các bố mẹ hẳn sẽ thấy khung cảnh này rất quen. Bạn vừa ngồi ngay ngắn thì bạn bên cạnh cúi xuống; người này nhìn thẳng, người kia đã quay sang trò chuyện. Dù chưa có được đội hình thật đều, sự lộn xộn nho nhỏ ấy lại là phần đáng yêu nhất.

Một ý tưởng hóa trang theo nhóm rất có duyên

Điểm thú vị của bộ đồ nằm ở cách kết hợp các thành viên. Từng bé đứng riêng đã ngộ nghĩnh, nhưng khi ngồi cạnh nhau, cả nhóm mới tạo nên một “thực đơn” hoàn chỉnh.

Màu đen làm nền cho phần cơm trắng và nhân sushi nổi bật. Các chi tiết đủ đơn giản để nhận diện, còn gương mặt các bé vẫn được nhìn thấy rõ. Thêm chiếc nắp đỏ của chai nước tương, đội hình lập tức có một điểm nhấn rất dễ nhớ.

Với những gia đình đang tìm ý tưởng Halloween cho con, đây là một gợi ý thú vị về cách hóa trang theo nhóm. Không nhất thiết mỗi bé phải là một nhân vật hoàn toàn khác nhau; cùng một chủ đề, thêm vài chi tiết riêng cũng có thể tạo nên màn xuất hiện vui mắt.

Dĩ nhiên, điều khiến đoạn clip đáng yêu nhất vẫn là các em bé. Bộ đồ chỉ tạo ra tình huống, còn những ánh nhìn, động tác vụng về và vẻ mặt tự nhiên mới khiến người xem muốn xem lại.

Halloween năm nay, nếu chưa nghĩ ra cho con hóa trang thành gì, biết đâu các mẹ lại muốn rủ nhau lập một đội sushi. Chỉ có một việc cần bàn trước thật kỹ: Ai làm cuộn cơm, còn ai nhận vai chai nước tương đây?