Nam MC Đường Lên Đỉnh Olympia SN 1975 từng nhận Lại Văn Sâm làm thần tượng, sau này làm sếp VTV

Vì muốn theo đuổi nghề truyền hình, nam MC này quyết định từ bỏ công việc kinh doanh.

Đường Lên Đỉnh Olympia là sân chơi trí tuệ quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh THPT trên cả nước. Trải qua 26 năm, chương trình vẫn thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là trận Chung kết năm - cuộc thi quan trọng nhất mùa giải và cũng là trận duy nhất được phát sóng trực tiếp trên VTV3.

Bên cạnh MC dẫn chương trình tại trường quay, các điểm cầu địa phương của thí sinh cũng có những MC của VTV đảm nhận vai trò dẫn dắt, khuấy động không khí và cổ vũ các nhà leo núi. Trong số đó, MC, BTV, đạo diễn Hoa Thanh Tùng từng dẫn điểm cầu tại các trận Chung kết năm thứ 1, 2 và 4.

Hoa Thanh Tùng sinh năm 1975, từng là học sinh Trường THPT Thăng Long. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh theo học chuyên ngành báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cơ duyên đưa Hoa Thanh Tùng đến với nghề báo bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ dành cho nhà báo Lại Văn Sâm. Trong khi đó, chương trình SV 96 lại khơi gợi niềm yêu thích của anh với truyền hình.

Thời còn là sinh viên, Hoa Thanh Tùng cũng có niềm đam mê kinh doanh và từng kiếm được thu nhập tốt từ lĩnh vực này. Tuy nhiên, vì muốn theo đuổi nghề truyền hình, anh quyết định từ bỏ công việc kinh doanh để gắn bó với con đường làm báo.

Tại VTV, Hoa Thanh Tùng bắt đầu với vai trò MC kiêm đạo diễn chương trình Từ Ánh Mắt Đến Trái Tim. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu qua nhiều chương trình như SV 2000, Những Chuyện Lạ Việt Nam và Tìm Kiếm Kỷ Lục Guinness Việt Nam.

Năm 2016, anh giữ chức Phó Trưởng ban Thanh Thiếu niên VTV6, đồng thời đưa ra ý tưởng và đảm nhận vai trò tổng đạo diễn chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ. Đến tháng 7/2021, Hoa Thanh Tùng trở thành Phó Trưởng ban Thư ký Biên tập của Đài Truyền hình Việt Nam.

Sau hơn 20 năm gắn bó với truyền hình, Hoa Thanh Tùng trở thành một trong những gương mặt kỳ cựu của VTV. Hình ảnh anh từng xuất hiện tại các điểm cầu Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia cũng là một dấu ấn đáng nhớ trong những mùa đầu tiên của chương trình.

Bên cạnh Hoa Thanh Tùng, nhiều MC, BTV khác của VTV cũng từng dẫn các điểm cầu Chung kết Olympia, như nhà báo Vũ Thanh Hường, MC Đức Bảo, MC Công Tố, MC Trần Ngọc, MC Huyền Trang, MC Sơn Lâm và MC Phí Linh.

Ở vị trí dẫn chính tại trường quay, chương trình từng gắn liền với những cái tên như nhà báo Tạ Bích Loan, nhà báo Lưu Minh Vũ, MC Tùng Chi, MC Vân Hugo, MC Diệp Chi. Từ cuối tháng 9/2021, MC Khánh Vy đảm nhận vai trò này. Mỗi người có hành trình học tập và sự nghiệp riêng, cùng góp phần tạo nên dấu ấn cho sân chơi trí tuệ đã đồng hành với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam suốt hơn 25 năm.

Năm nay, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra vào sáng 1/11, với màn tranh tài của 4 nam sinh Trần Võ Gia Bảo, Lý Thái Dương, Nguyễn Huy Quang Minh và Đoàn Lê Anh Đức. Bên cạnh bộ đôi MC Ngọc Huy - Khánh Vy tại trường quay chính, 4 gương mặt dẫn dắt các điểm cầu địa phương gồm Minh Tân, Sơn Lâm, Thái Trang và Châu Khang cũng nhận được sự quan tâm của khán giả.

BTV Minh Tân là một trong những gương mặt lần đầu đảm nhận vai trò kết nối tại điểm cầu chung kết năm. Với phong cách dẫn chỉn chu, điềm tĩnh, anh sẽ kết nối không khí cổ vũ tại địa phương với diễn biến trên sân khấu chính, đồng thời tương tác với thầy cô, bạn bè và người hâm mộ của các thí sinh.

MC Sơn Lâm là người có kinh nghiệm đồng hành cùng Olympia. Năm 2024, anh dẫn tại điểm cầu Quảng trường Ngọ Môn, Huế, nơi cổ vũ cho nhà vô địch Võ Quang Phú Đức. Trước đó, năm 2023, anh xuất hiện tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng hành cùng thầy trò Trường THPT Hàm Rồng trong trận chung kết mà Lê Xuân Mạnh giành vòng nguyệt quế. Lối dẫn tự nhiên, dí dỏm và khả năng tương tác linh hoạt là dấu ấn của nam MC.

BTV Thái Trang là nữ MC duy nhất trong đội ngũ dẫn tại các điểm cầu địa phương năm nay. Chung kết Olympia 2026 cũng đánh dấu lần đầu cô đảm nhận vai trò này. Với phong thái gần gũi, giàu cảm xúc, Thái Trang được kỳ vọng truyền tải sự háo hức và tinh thần cổ vũ của thầy cô, bạn bè dành cho thí sinh.

Châu Khang, sinh năm 2001, là gương mặt trẻ nhất trong dàn MC điểm cầu. Thuộc thế hệ MC trẻ của VTV, anh gây chú ý với hình ảnh hiện đại và phong cách dẫn năng động. Sự góp mặt của Châu Khang hứa hẹn mang thêm màu sắc trẻ trung cho không khí truyền hình trực tiếp tại địa phương.

(Tổng hợp)