Đường đua Halloween Việt năm nay đẹp nức nở: Nhìn qua đã thấy lắm tiền, nhập vai hơn minh tinh màn bạc

Halloween năm nay đến sớm quá chừng!

Dù còn vài ngày nữa mới tới Halloween nhưng cả tuần nay, mạng xã hội đã bắt đầu nóng lên với loạt hình ảnh hóa trang được hội mê tiệc tùng tung ra liên tục. Không khí lễ hội dường như đến sớm hơn thường lệ khi ai nấy đều tranh thủ nhập cuộc, biến mỗi bộ ảnh thành một màn phô diễn sức sáng tạo và độ chịu chơi.

Năm nay, đường đua hóa trang tiếp tục chứng kiến đủ phong cách, từ những nhân vật hoạt hình gắn với tuổi thơ, hình tượng kinh điển của cuộc sống đời thường đến các tạo hình đậm chất thời trang. Có màn đầu tư chỉn chu từ trang phục, makeup đến thần thái, có cú biến hình khiến người xem phải nhìn kỹ mới nhận ra, cũng có những ý tưởng hài hước tạo điểm nhấn giữa loạt ảnh lung linh.

Cùng ngắm loạt tạo hình Halloween của hội nhà giàu, hot girl, TikToker,... đang khiến dân tình chú ý trong mùa hóa trang năm nay!

Nhà Salim - Long Hạt Nhài cùng bé Pam đã gia nhập đường đua Halloween năm nay khi hóa thân thành 3 chú ma: “Happy Halloween. Năm nay nhà em đơn giản nhẹ nhàng không lộ mặt”.

Vừa cùng nhau vượt nắng, thắng mưa ở thao trường, Châu Bùi và dàn cast Sao Nhập Ngũ đã nhanh chóng chuyển sang một cuộc chơi hoàn toàn khác. Tám thành viên quyết định “đổi nghề”, chuyển hộ khẩu sang hòn đảo thần thoại Neverland để đón Halloween năm nay, mang đến màn hóa trang lấy cảm hứng từ thế giới Peter Pan.

Lan Khuê lựa chọn hình tượng miêu nữ với vẻ ngoài quyến rũ, sắc sảo. Đây là kiểu nhân vật hợp với thần thái của mỹ nhân, vừa có nét bí ẩn đặc trưng của Halloween, vừa đủ sức hút để tạo nên một màn biến hóa nổi bật.

Hoàng Ku cùng hội bạn tái hiện hình ảnh Spice Girls - nhóm nhạc nữ đình đám của Anh gắn liền với phong cách pop sôi động và cá tính. Màn cosplay đồng đội đòi hỏi sự ăn ý trong trang phục, thần thái và cách tạo dáng, đưa tinh thần của nhóm nhạc huyền thoại trở lại đường đua Halloween.

Một tạo hình dường như chưa đủ với Hoàng Ku trong mùa Halloween. Anh tiếp tục biến hóa thành hàng loạt nhân vật quen thuộc như Tiên Cá, Bạch Tuyết, Lọ Lem... Màn nhập vai liên tiếp cho thấy Hoàng Ku vẫn giữ phong độ đầu tư cho mùa tiệc tùng hóa trang, với mỗi nhân vật là một diện mạo riêng.

MC Thanh Thanh Huyền chọn hình tượng thiên nga trắng xinh xắn, thanh lịch. Thay vì những nhân vật kinh dị quen thuộc của Halloween, nữ MC mang đến một lựa chọn nhẹ nhàng hơn, tập trung vào vẻ ngoài nữ tính và tinh thần hóa trang giàu tính thẩm mỹ.

Call Me Duy gây chú ý khi tiết lộ tạo hình Halloween lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Egypt Reimagined của John Galliano dành cho Christian Dior. Tuy nhiên vì không đủ thời gian, Call Me Duy và ekip đành chấp nhận phiên bản tái hiện có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với thiết kế nguyên bản.

Em xinh Yeolan lựa chọn Tinker Bell - nàng tiên xanh quen thuộc trong thế giới Peter Pan. Với tạo hình này, cô còn hài hước tự đặt cho mình biệt danh “Tinkerlan”. Cách chơi chữ duyên dáng cùng nhân vật gắn liền với tuổi thơ giúp màn hóa trang của Yeolan nhận về nhiều lời khen.

Hàn Hằng cũng lựa chọn hình tượng tiên xanh trong mùa Halloween năm nay. Mỹ nhân Thanh Hóa tiết lộ lý do tranh thủ hóa trang thành nhân vật mình yêu thích từ nhỏ: “Tranh thủ năm nay tóc tẩy phải chơi Halloween với một nhân vật mà hồi bé mình cực kì thích”.

Kelbin Lei một mình "diễn" trọn 4 vai của cả 4 thành viên BLACKPINK: Lisa, Jennie, Rosé, Jisoo. Thay vì chỉ chọn một nhân vật, stylist quyết định tái hiện trọn bộ đội hình nhóm nhạc đình đám, kèm dòng chú thích “Blackpink in your halloween”.

TikToker Huyền Nguyễn, được biết đến với tên gọi Hmeu, mang đến 2 tạo hình trong mùa Halloween năm nay: chú nai Bambi và Chani trong Dune (Xứ Cát). Một bên là nhân vật hoạt hình gắn với tuổi thơ, bên còn lại thuộc vũ trụ khoa học viễn tưởng nổi tiếng, tạo nên hai lựa chọn có màu sắc hoàn toàn khác nhau.

Emma Nhất Khanh hé lộ màn hóa trang Halloween đầu tiên của năm với Chun-Li nhân vật nữ trong tựa game tuổi thơ. Cô hào hứng chia sẻ rằng bản thân đã đủ tự tin để thử sức với tạo hình này, đồng thời không quên nhấn mạnh chi tiết đai đen 2 đẳng của mình là thật.

TikToker Hoa Mỹ lựa chọn nhân vật cô Mía - hình tượng quen thuộc thường thấy trên những chiếc xe nước mía. Tuy nhiên, màn hóa trang không dừng lại ở việc tái hiện nhân vật gần gũi này. Hoa Mỹ tạo thêm cú twist khi biến cô Mía thành phiên bản rùng rợn, đúng tinh thần Halloween.

Á hậu Đan Chi lựa chọn Jessica Rabbit, nhân vật hoạt hình nổi tiếng với hình ảnh quyến rũ và phong cách trưởng thành. Tạo hình này mang đậm tinh thần Hollywood cổ điển, đồng thời là cơ hội để nàng hậu thử sức với một hình tượng có cá tính rõ nét.

Hot girl công viên Thống Nhất Đàm Phương Linh gây chú ý khi rời khỏi hình ảnh nàng thơ quen thuộc để thử sức với phong cách ma mị trong mùa Halloween. Sự thay đổi về hình tượng tạo nên màn biến hóa đáng chú ý, cho thấy sức hút của Halloween nằm ở việc các gương mặt quen thuộc có thể thử nghiệm những diện mạo ít thấy trong ngày thường.

(Ảnh: IGNV)