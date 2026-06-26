Màn "đụng hàng" khó tin của nữ trọng tài với dàn cầu thủ Đức trong trận đấu kịch tính với Ecuador khiến khán giả bức xúc

Không phải những pha bóng trên sân, màu áo của nữ trọng tài Tori Penso mới là chủ đề khiến người hâm mộ bàn tán sôi nổi trong trận đấu giữa Đức và Ecuador tại World Cup 2026.

Trận đấu giữa Đức và Ecuador ở lượt cuối bảng E World Cup 2026 bất ngờ xuất hiện một tình huống hy hữu khiến khán giả truyền hình "đứng hình". Hàng loạt người hâm mộ đã lên tiếng yêu cầu FIFA thay đổi trang phục của tổ trọng tài ngay trong giờ nghỉ giữa hiệp vì cho rằng màu áo của nữ trọng tài Tori Penso quá giống màu áo thi đấu của tuyển Đức.

Ngay sau khi trận đấu diễn ra, mạng xã hội X đã xuất hiện hàng loạt bài đăng phàn nàn về sự trùng màu khó hiểu này. Nữ trọng tài người Mỹ Tori Penso mặc áo màu xanh bạc hà kết hợp quần đen và tất đen. Tuy nhiên, đội tuyển Đức ở trận gặp Ecuador lại sử dụng bộ trang phục sân khách với tông xanh nhạt gần như tương đồng với màu áo của trọng tài.

Điều này khiến không ít khán giả xem qua truyền hình gặp khó khăn trong việc phân biệt đâu là trọng tài, đâu là cầu thủ Đức, đặc biệt ở những tình huống Tori Penso di chuyển gần khu vực có bóng hoặc xuất hiện giữa nhóm cầu thủ.

Nữ trọng tài mặc trùng màu với trang phục ĐT Đức gây nhầm lẫn cho khán giả truyền hình (Ảnh: AFP)

Khản giả yêu cầu FIFA thay đổi màu trang phục trọng tài nhưng bất thành

Nữ trọng tài gây sốt MXH khi bắt chính trận Đức - Ecuador (Ảnh: Getty)

Sự cố nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Một CĐV bức xúc viết: "Tại sao trọng tài điều khiển trận Ecuador - Đức lại mặc trang phục gần giống màu áo của tuyển Đức? FIFA làm ơn sửa chuyện này ngay trong giờ nghỉ". Một tài khoản khác cũng thắc mắc: "Tôi thật sự không hiểu sao điều này lại được cho phép xảy ra."

Trong khi đó, một người xem bình luận: "Có ai thấy màu áo của trọng tài quá giống màu áo Đức không? Xem trên truyền hình rất dễ nhầm." Một CĐV khác đặt câu hỏi: "Tại sao họ lại để trọng tài mặc gần như cùng màu với một trong hai đội?"

Dù không gây ảnh hưởng trực tiếp đến chuyên môn hay dẫn đến quyết định gây tranh cãi nào của trọng tài, màn "đụng màu áo" hiếm gặp này vẫn trở thành một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong hiệp một trận đấu.

Thông thường, FIFA sẽ lựa chọn màu trang phục của tổ trọng tài sao cho tạo sự tương phản rõ rệt với cả hai đội bóng nhằm giúp cầu thủ, khán giả trên sân cũng như người xem truyền hình dễ nhận diện. Chính vì vậy, việc màu áo của Tori Penso gần trùng với bộ đồ sân khách của tuyển Đức đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Trong lúc cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng E diễn ra căng thẳng từng phút, câu chuyện về "màn đụng màu" của nữ trọng tài lại bất ngờ chiếm sóng trên mạng xã hội, trở thành một trong những khoảnh khắc viral đáng chú ý nhất của lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026.