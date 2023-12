Màn Đêm Kinh Hoàng trên K+ kịch tính gấp bội khi hé lộ những nhân vật thâm hiểm nhất game Ma Sói sinh tử

Sói đội lốt cừu, cái ác ngự trị

Kịch tính dồn dập, tình tiết xoắn não, hiệu ứng kinh dị rùng rợn, Màn Đêm Kinh Hoàng càng xem càng cuốn. Khởi chiếu từ ngày 4/12, phim gây chú ý và tạo thảo luận bùng nổ trên mạng xã hội Việt Nam gần như cùng lúc với Hàn Quốc, do các mọt phim Việt được xem phim phát song song với quốc gia này trên K+.

Màn Đêm Kinh Hoàng bước vào giai đoạn cao trào với nhiều tình tiết mở nút thắt quan trọng

Nửa cuối phim, bão "twist" đổ bộ lên Màn Đêm Kinh Hoàng khi ngày càng có nhiều pha lật mặt không ngờ đến từ các nhân vật chủ chốt. Ở lâu trong môi trường "mưa máu gió tanh", các học sinh trường Yoo Il trở nên bấn loạn và mất tỉnh táo. Trước nửa đêm, họ dùng mọi thủ đoạn để chia bè kết phái, đấu tố đối tượng bị tình nghi là sói không khoan nhượng. Những màn thao túng tâm lý và hành quyết tiếp tục được đạo diễn đưa lên tầm cao mới về mức độ tàn nhẫn và gây ám ảnh.

Các học sinh dường như chuyển sang giai đoạn ám hại, giết chóc nhau vì thù riêng

Thế nhưng những màn trừng phạt đến từ hệ thống quản trò đôi lúc còn kém man rợ hơn cái cách mà những con sói ẩn mình "xử lý" bạn học của mình. Đến giai đoạn này, Màn Đêm Kinh Hoàng thực sự đặt ra câu hỏi đạo đức hóc búa. Các học sinh dường như bắt đầu cố tình mượn game để giải quyết thù hằn, mâu thuẫn riêng tồn tại từ trước. Trò chơi này chỉ giống như chất kích thích để con quỷ trong họ được "thả xích".

Những nhân vật bí hiểm tạo sức hút cho phim

Phim sở hữu hệ thống nhân vật đa tính cách, khó dò đoán tâm tư. Nữ chính Lee Yoon Seo (Lee Jae In) dù trông mong manh, yếu đuối nhưng lại là người có nhiều suy luận sắc bén. Cảm giác nếu Lee Yoon Seo mở trọn vẹn "bộ skill" của mình thì chắc chắn sẽ rất đáng gờm. Ở những tập gần đây, khán giả cũng tò mò liệu một nhân vật thánh thiện như Yoon Seo khi sống lâu cùng cái ác thì có bị biến chất?

Luôn đồng hành cùng cô nàng là lớp trưởng Kim Jun Hee (Kim Woo Seok), với hình tượng chuẩn hot boy vạn người crush. Mối quan hệ giữa bộ đôi này ngày càng khăng khít khi trong tập 6, Jun Hee vì muốn cứu Yoon Seo mà nói dối bản thân là sói. Tuy nhiên, nhân vật này cũng vài lần lỡ miệng nói ra những thông tin bất nhất về bản thân, chức năng thực sự của chàng lớp trưởng vẫn đang là ẩn số.

Bộ ba nhân vật chủ chốt được kì vọng sẽ giải cứu bạn bè khỏi cơn ác mộng Ma Sói

Một nhân tố khác của phim được rất nhiều người quan tâm chính là Jung Won (Choi Ye Bin). Thông minh xuất chúng nhưng cô lại luôn im lặng, chỉ vote theo số đông nên chưa bị ai nghi ngờ lần nào. Thế nhưng, sự bị động và hành tung của Jung Won lại quá bất thường. Nhiều khán giả đã soi ra chi tiết cho rằng cô chính là Ma Sói hoặc thậm chí là quản trò của trò chơi sinh tử.

Ở phía những nhân vật khó ưa, Kim So Mi (Jung So Ri) đứng đầu danh sách khi lộ rõ bản chất ích kỷ, luôn tỏ vẻ bề trên. Những biểu cảm "diễn sâu" và hành tung bất thường đã sớm giúp người xem dễ dàng đoán ra cô là một con sói thâm hiểm. Ngoài ra còn có đại ca Go Kyung Jun (Cha Woo Min), người thẳng thừng thể hiện bản chất hung hãn. Dã man đánh đập, thủ tiêu bạn bè, những tưởng Kyung Jun là sói nhưng loạt tình tiết trong tập mới nhất thực sự khiến người xem thêm hoang mang về chức năng của anh chàng này.

Lớp phó Kim So Mi đã chính thức lộ diện là sói

Dù hầu hết đều là những gương mặt tân binh nhưng các diễn viên trong phim đều lột tả được tốt nội tâm phức tạp của nhân vật, lăn xả hết mình với những cảnh hành động, mạo hiểm. Những phân đoạn về tình bạn cảm động được dàn diễn viên thể rất tinh tế, những lúc họ xoay ra trở mặt nhau thì cũng khiến người xem ngã ngửa.

Những nhân vật hay luôn là trụ cột để phát triển kịch bản cuốn hút. Màn Đêm Kinh Hoàng hấp dẫn và lôi cuốn nhờ sở hữu hệ thống nhân vật đa sắc màu, được xây dựng kỹ càng và lớp lang với tâm lý khó dò đoán. Phim không chỉ đánh mạnh về mặt thị giác mà sở hữu cốt truyện thực sự chất lượng.

Màn Đêm Kinh Hoàng còn nhiều bất ngờ chờ đợi phía trước

