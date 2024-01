Màn ảnh Hoa ngữ có mỹ nam cổ trang đẹp như từ trong tranh bước ra, fan chốt hạ bằng 3 từ "sang, xịn, mịn"

Mới đây, những hình ảnh của La Vân Hi trên phim trường "Thủy long ngâm" đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay lập tức, nó đã trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm do La Vân Hi vốn là một trong những mỹ nam cổ trang đình đám bậc nhất thời điểm hiện tại.

Ở tạo hình mới, La Vân Hi mặc trang phục với tông hồng chủ đạo. Thiết kế của bộ đồ rất cầu kỳ, chất liệu cũng mang lại cảm giác cao cấp. Chính vì thế, trông La Vân Hi toát ra thần thái của một nhân vật lớn.

Bình luận của khán giả về tạo hình mới của La Vân Hi trong phim "Thủy long ngâm":

- Công nhận bạn này hợp tạo hình cổ trang thật.

- Cứ nghĩ tới cảnh 2025 mới được xem Quốc cữu mà thấy lòng bứt rứt quá.

- Ông Hi đẹp như tranh vậy trời.

- Ôi trời ơi, bộ màu hồng đẹp quá, phối màu xinh ghê ấy. Càng lớn tuổi càng thích hoa hoè hoa sói, nên outfit cái phim này hợp nhãn tôi ghê. Có yếu tố thần tiên/yêu thuật thì nó phải màu mè trông mới đã.

- Nhìn tạo hình nghĩ ngay tới 3 từ "sang, xịn, mịn". La Vân Hi đúng là cổ nhân trời chọn, đóng hiện đại nhìn bình thường mà vào cổ trang khác biệt hẳn.

Nói thêm về bộ phim "Thủy long ngâm", đây là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết "Thiên kiếp mi" do Đằng Bình - tác giả của "Liên hoa lâu" sáng tác. Kịch bản phim thuộc thể loại kiếm hiệp, phá án. Ngoài La Vân Hi trong vai trò nam chính, "Thủy long ngâm" còn có sự tham gia của các nữ diễn viên Trần Dao, Lâm Duẫn và Bao Thượng Ân.