Bộ phim No Gain No Love với sự tham gia của dàn cast quen mặt như Shin Min Ah, Kim Young Dae, Lee Sang Yi và Han Ji Hyun đã chính thức lên sóng tập đầu tiên vào ngày 26/08. Bộ phim đã có sự khởi đầu nhẹ nhàng với rating đạt 3.6% và tăng nhẹ lên 3.8% ở tập thứ 2 - một con số khá ổn định với một bộ phim chiếu ở đài cáp và ở khung giờ đầu tuần.

No Gain No Love xoay quanh câu chuyện kết hôn giả của cặp đôi Son Hae Young (Shin Min Ah) và Kim Ji Wook (Kim Young Dae). Để có thể thăng tiến trong sự nghiệp, Son Hae Young đã lấy hết can đảm đề nghị kết hôn giả với Kim Ji Wook, dù trước đó cả hai chẳng có ấn tượng tốt đẹp về nhau. Nhưng Kim Ji Wook lại là người tốt bụng, mệnh danh là "thiên thần" hay "Phật sống" nên anh đành đồng ý giúp đỡ Son Hae Young.

Vậy nên cặp đôi đã cùng nhau chuẩn bị cho lễ cưới giả và phân cảnh thử váy cưới của Son Hae Young đã khiến khán giả ngất ngây vì quá xinh đẹp. Son Hae Young lựa chọn một chiếc váy cưới trông khá diêm dúa và sến súa, kết hợp cùng chiếc bao tay đỏ nhìn chẳng có vẻ gì ăn nhập với chiếc váy. Kim Ji Wook thì thật thà, tỏ ý chê chiếc váy này nhưng anh lại sững người cảm động khi nghe Hae Young giải thích. Việc cô lựa chọn chiếc váy này để quan khách đến dự đám cưới chỉ chú ý đến cô mà không quan tâm với chú rể Bởi sau cùng việc kết hôn này chỉ là giả, cô không muốn làm ảnh hưởng tới tương lai rộng mở của Kim Ji Wook.

Khán giả không chỉ cảm động bởi sự tinh tế của Son Hae Young mà còn ngất ngây bởi nhan sắc lung linh của cô. Được biết, từ trước khi bộ phim lên sóng, Shin Min Ah đã được nhiều người khen ngợi vì nhan sắc đáng ngưỡng ngộ ở tuổi 40, ngày càng trẻ trung và xinh đẹp. Mặc lên người chiếc váy cưới diêm dúa đó nhưng visual của Shin Min Ah không những không bị dìm mà còn đẹp hơn cả.

Bộ phim No Gain No Love sẽ được chiếu vào thứ 2 và thứ 3 hàng tuần trên tvN.