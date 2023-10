Màn ảnh Hàn đang có bộ phim khiến khán giả ''khóc như mưa'', hay thế này lại kém tiếng thì quá phí!

Sau cơn sốt toàn cầu mang tên Moving, Disney+ đã cho ra mắt thêm một dự án cũng thuộc thể loại hành động là Tội Ác Kinh Hoàng (The Worst Of Evil). Phim hiện mới ra mắt được 2 tuần và đang đi đến giai đoạn tương đối cao trào về mặt cảm xúc, tuy là phim hành động, tâm lý tội phạm nhưng lại lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả.

Cụ thể ở những diễn biến mới nhất, sau khi Park Joon Mo (Ji Chang Wook) thành công trà trộn vào băng đảng buôn bán ma túy, trở thành đàn em thân tín của ông trùm Jung Ki Chul (Wi Ha Joon) thì đến lượt vợ của Joon Mo là Eui Jung (Im Se Mi) cũng ra tay. Tận dụng mối quan hệ thân thiết từ nhỏ mình với Ki Chul, Eui Jung đã tiếp cận tay tội phạm khét tiếng này. Dĩ nhiên cô phải giấu thân phận thật của mình, thậm chí còn ở trước mặt Joon Mo, nói với Ki Chul rằng mình đã ly dị. Dù biết vợ chỉ đang diễn kịch nhưng khi nghe câu này, lại còn phải tác thành cho Ki Chul với vợ mình, Joon Mo không khỏi bối rối, khó chịu.

Khoảnh khắc Joon Mo nghe Eui Jung nói rằng mình mới ly dị

Đỉnh điểm của sự đau lòng trong hai tập phim tuần này là khi Joon Mo không thể tới đám tang của mẹ vợ, người mà anh coi như mẹ ruột. Lý do cũng bởi anh đang che giấu thân phận của mình. Khoảnh khắc Joon Mo chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn vợ đang suy sụp, bản thân gào khóc sau đó là cúi lạy mẹ từ xa khiến khán giả cũng phải "khóc như mưa" vì diễn xuất quá đỉnh của Ji Chang Wook.

Khoảnh khắc Joon Mo lặng lẽ đứng từ xa quan sát vợ mình tại đám tang

Vì đang giấu thân phận nên chỉ có thể quỳ lạy mẹ từ xa

Kịch bản xuất sắc, cả ba diễn viên chính đều thành công chinh phục khán giả thế nhưng Tội Ác Kinh Hoàng lại không mấy thành công về mặt danh tiếng. So với Moving - tác phẩm nổi tiếng toàn cầu, Tội Ác Kinh Hoàng không thực sự được khán giả quan tâm. Lý do một phần có lẽ bởi đề tài khai thác trong phim tương đối nặng đô, kén khán giả. Người hâm mộ thực sự hi vọng ở chặng sau của tác phẩm, Tội Ác Kinh Hoàng sẽ được chú ý nhiều hơn.

Nguồn ảnh: Disney+