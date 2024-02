Madame Web - Nữ siêu anh hùng bảo vệ và kết nối cả vũ trụ nhện

Madame Web đang công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Nhân vật chính của Madame Web là nữ nhân viên cấp cứu Cassandra Webb (Dakota Johnson). Trong một lần gặp tai nạn dưới nước, cô vô tình kích hoạt siêu năng lực nhìn thấy trước tương lai. Nhờ đó, Cassandra biết chuyện ác nhân Ezekiel Sims (Tahar Rahim) đang săn đuổi ba cô gái trẻ là Julia Cornwall (Sydney Seeney), Anya Corazon (Isabela Merced) và Mattie Franklin (Celeste O’Connor).

Hóa ra, số phận của họ chính là trở thành những Spider-Woman sau này. Trong quá trình trốn chạy khỏi sự truy sát của Ezekiel Sims, Cassandra dần học cách kiểm soát sức mạnh. Đồng thời, cô còn khám phá ra hàng loạt bí mật trong quá khứ và tương lai của chính mình lẫn những người xung quanh.

Bước chuẩn bị cho một "vũ trụ Nhện" hoành tráng

Trong nguyên tác truyện tranh, Madame Web là người có kết nối mạnh mẽ tới The Web of Life and Destiny - cội nguồn của mọi Spider-Man khắp đa vũ trụ. Nhân vật còn từng xuất hiện dưới vai trò người hướng dẫn và thử thách các biến thể Spider-Man để lập ra một biệt đội nhằm tiêu diệt kẻ thù hùng mạnh. Chi tiết này đã được bộ phim điện ảnh khai thác khéo léo nhằm chuẩn bị cho một Spider-Verse hoành tráng.

Cassandra có mối liên kết mạnh mẽ tới đa vũ trụ Nhện.

Xuyên suốt thời lượng phim, những siêu năng lực của Cassandra đều có sự liên kết chặt chẽ với lưới nhện. Chi tiết gợi nhắc đến Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023) khi câu chuyện, các sự kiện diễn ra trong đời của mọi Người Nhện xuyên suốt đa vũ trụ đều được kết nối bởi một hệ thống mạng lưới khổng lồ. Sự xuất hiện của Cassandra như mảnh ghép hoàn hảo cho một bom tấn quy tụ đủ nhân vật nhà Sony trong tương lai.

Khả năng nhìn thấy trước tương lai của cô mang đến nhiều nút thắt bất ngờ khi những gì bạn thấy đôi khi không phải là sự thật. Sự xuất hiện của ác nhân Ezekiel Sims cũng là một điểm nhấn thú vị khác khi trong nguyên tác, đây chính là một phiên bản Spider-Man nhận thức được sự tồn tại của đa vũ trụ và các thực thể siêu nhiên có sức mạnh hủy diệt cả một vũ trụ.

Phim có nhiều tình tiết bất ngờ, khó đoán.

Từ đây, Madame Web chiêu đãi khán giả những màn rượt đuổi kịch tính. Những năng lực của "Spider-Man này" vốn dĩ vượt trội hơn nhiều siêu anh hùng khác. Không những thế, gã còn có thiên phú về trí tuệ không kém gì Cassandra. Vì thế mà mỗi lần Ezekiel Sims xuất hiện là một lần khán giả phải nín thở dõi theo những bước trốn chạy của các cô gái xấu số. Phần hành động của phim cũng mãn nhãn và vô cùng lôi cuốn.

Bộ tứ nữ siêu anh hùng mới

Thay vì Peter Parker, Cassandra giờ đây đóng vai trò hướng dẫn cho Julia Cornwall, Anya Corazon và Mattie Franklin. Họ đều là những Spider-Woman, sở hữu siêu năng lực tương đồng với Spider-Man cùng nhiều sức mạnh riêng biệt độc đáo, trong tương lai. Đây là bước chuẩn bị để Người Nhện có đủ sức đối đầu với dàn phản diện bá đạo như Venom, Morbius, Kraven the Hunter hay Sinister Six mà Sony dày công chuẩn bị.

Các cảnh hành động của Madame Web khá kịch tính.

Diễn xuất của bộ ba diễn viên nữ trẻ tuổi Sydney Sweeney, Isabela Merced và Celeste O'Connor cũng rất ấn tượng. Mỗi cô gái đều có một hoàn cảnh riêng và một gia đình thiếu thốn tình thương. Ba cá tính khác biệt, kẻ thì nhút nhát, người thích châm chọc, kẻ ưa chỉ trích tạo ra những cảnh quay hài hước.

Sự xuất hiện của Cassandra trong vai trò người hướng dẫn, kết nối bộ ba và giúp họ ngày càng trưởng thành hơn. Chemistry của cả 4 người rất mượt với nhiều tình tiết giúp họ thể hiện tính cách cũng như phối hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn. Ngoài ra, dàn diễn viên phụ với những vai trò bí ẩn hứa hẹn sẽ khiến fan thích thú.

Bộ tứ nữ diễn viên kết hợp rất bùng nổ về mặt hình ảnh và cảm xúc.

Madame Web là một tựa phim siêu anh hùng mới lạ và khác biệt so với các tác phẩm còn lại. Đây là tác phẩm khó có thể bỏ qua đối với fan của Spider-Man nói riêng và người hâm mộ dòng phim này nói chung.

