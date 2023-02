Mách bạn 4 địa chỉ bán quần jeans trên Instagram: Sắm bao nhiêu cũng không sợ phí vì càng diện càng thấy sang chân, tôn dáng

Lido Denim

Là một cái tên còn khá mới, tuy nhiên chị em hoàn toàn có thể tin tưởng để chọn cho mình một chiếc quần jeans chuẩn chỉnh từ phom dáng đến màu sắc tại Lido Denim. Điểm mạnh lớn nhất của shop là sự đa dạng về mẫu mã và kiểu dáng quần. Đến với Lido, chị em có thể tìm được mọi mẫu quần jeans mà bản thân mong muốn, ví dụ như quần ống rộng, ống đứng, baggy, skinny jeans, dáng thụng hay cả những mẫu quần rách gối cá tính.

Về màu sắc, hầu hết các sản phẩm tại đây đều mang tông màu xanh dương với sắc độ đậm nhạt khác nhau. Không những vậy, Lido còn đảm bảo chất lượng quần dày dặn, màu jeans đẹp và tôn dáng người mặc. Hàng đến tay khách nếu có sai xót sẽ được hoàn trả 100%. Với mức giá dao động trong khoảng 260k - 300k, chị em đã có thể mua được những chiếc quần jeans dáng xinh, màu đẹp như mong muốn tại Lido Denim.

Nơi mua: Lido Denim Giá: 260k - 300k

The Blue Tshirt

The Blue Tshirt là local brand đã quá ''quen mặt'' với hội chị em Sài Gòn. Shop nổi tiếng với các sản phẩm thời trang mang phong cách basic, tối giản, là những món đồ mà bất kỳ ai cũng phải sở hữu. Tiêu biểu phải kể đến các mẫu quần jeans và đồ jeans thời thượng. Được biết, các sản phẩm đều là hàng thiết kế của shop nên kích cỡ đảm bảo vừa vặn với số đo và vóc dáng của người Việt Nam.

Quần jeans tại The Blue Tshirt có kiểu dáng trẻ trung và hiện đại. Các đường nét cắt may tỉ mỉ giúp lên dáng cực kỳ chuẩn chỉnh. Nổi bật nhất phải kể đến những mẫu quần jeans ống rộng. Được biết, đây cũng là một trong những item được săn đón nhất tại The Blue Tshirt.

Không chỉ đẹp, quần jeans của brand còn nhận được nhiều đánh giá về chất lượng. Vải jeans mềm nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn, không dễ bị giãn sau khi giặt và đặc biệt là độ bền màu khá tốt. Chính bởi những ưu điểm đó nên giá thành sản phẩm sẽ nhỉnh hơn so với mặt bằng chung, dao động từ 699k - 799k.

Nơi mua: The Blue Tshirt Giá: 699k - 799k

Hashtagem

Nhắc đến quần áo ở Hashtagem, nhiều chị em sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của những cô nàng tối giản, sành điệu và tinh tế. So với các địa chỉ khác, quần jeans tại Hashtagem có kiểu dáng khá phổ thông nên phù hợp với nhiều dáng người khác nhau. Đơn cử như những mẫu quần ống rộng và ống đứng là 2 kiểu quần được chị em lựa chọn nhiều nhất cho tủ đồ của bản thân.

Không chỉ đề cao kiểu dáng, chất liệu jeans tại Hashtagem cũng vô cùng xịn mịn. Chất liệu vải được làm từ 100% cotton nên không co giãn, vải giữ form tốt nên tránh được tình trạng co rúm hay bai nhão khi giặt. Bên cạnh đó, từng đường kim mũi chỉ đều sắc nét, quần có lớp nước wash cao cấp, không phai màu.

Nơi mua: Hashtagem Giá: 300k - 350k

Chicmonki

Nếu chuộng phong cách cá tính, phá cách và mang hơi hướng 2YK, bạn có thể ghé qua Instagram của Chicmonki để rinh ngay về tủ một chiếc quần jeans cạp cao xinh xắn. Có thể nói, các item tại đây có tính mới mẻ, độc lạ và bắt mắt nhất trong danh sách lần này. Nhiều mẫu còn được cách điệu thêm các chi tiết ở phần cạp giúp tạo điểm nhấn cho toàn bộ outfit. Các nàng chăm diện áo crop top chắc chắn sẽ tìm được ''chân ái'' khi mua sắm tại Chicmonki.

Thêm một điểm cộng cực lớn cho Chicmonki đó chính là sự phong phú về màu sắc. Không chỉ dừng lại ở những tông màu phổ thông là xanh và đen, shop còn nhập về những chiếc quần jeans màu lạ như: hồng, tím, cam, nâu,... để chị em thoả sức mix&match làm mới bản thân mỗi ngày. So với mặt bằng chung, giá quần jeasn tại tương đối hợp lý, từ 340k - 370k là bạn đã có thể sở hữu một sản phẩm với chất lượng đáng mong đợi rồi.

Nơi mua: Chicmonki Giá: 340k - 370k

Ảnh: Instagram