4 kiểu giày cao gót có ''hack'' chiều cao đến mấy chị em cũng không nên mua

Giày cao gót là một trong những món đồ thời trang must-have của mọi cô nàng. Với phần gót cao, nhìn chung kiểu giày này giúp chị em ăn gian thêm vài cm để vóc dáng thêm thanh thoát hơn. Tuy nhiên, khi chọn mua giày cao gót bạn cũng nên lưu ý những mẫu mốt đã hết thời cũng như ''dìm dáng'' để có cho mình một lựa chọn tốt nhất.

Cụ thể, dưới đây là 4 kiểu giày cao gót đã không còn thịnh hành như trước mà chị em cần phải tránh xa.

Giày cao gót quai trong

Không quá bất ngờ khi kiểu giày này lọt vào danh sách đen của hội chị em. Bên cạnh kiểu dáng, độ cao gót thì phần quai cũng là yếu tố bạn nên cân nhắc khi lựa chọn giày cao gót. Ưu điểm tốt nhất của những chiếc quai trong chính là tạo hiệu ứng giúp đôi chân của bạn trông dài và thon hơn.

Tuy nhiên theo thời gian, kiểu giày này đã nhanh chóng bị cho ''ra rìa'' vì vẻ ngoài dần lỗi thời của chúng. Thay vào đó, bạn hãy mua những mẫu giày sandan quai nhỏ hoặc phần quai màu nude, chúng vừa trẻ trung, hiện đại lại tôn dáng không kém.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Shein Giá: 452k

Nơi mua: Charles & Keith Giá: 1390k

Giày đinh tán

Kiểu giày chị em nên loại bỏ tiếp theo chính là giày đinh tán. Các chi tiết đinh tán là mốt khá cũ và chúng không còn được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại. Năm nay, bạn nên đầu tư cho những mẫu giày cao gót mũi nhọn hoặc giày sandal quai mảnh. Đó là về kiểu dáng, ngoài ra chị em cũng nê ưu ái những mẫu giày ít màu và ít họa tiết nhất có thể, bởi chúng không chỉ giúp tôn lên vóc dáng nhẹ nhàng, mảnh mai mà còn giúp việc kết hợp màu sắc trang phục trở nên dễ dàng hơn.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Zara Giá: 1699k

Giày boots tất



Giày boots tất từng là item được các tín đồ thời trang cực kỳ ưa chuộng. Ở thời điểm đó, chúng mang đến nét hiện đại, cá tính và vô cùng phóng khoáng, tự do. Tuy nhiên, kiểu giày này lại nhanh chóng đi vào dĩ vãng bởi không còn phù hợp với xu hướng thời trang ngày này. Chất liệu vải ôm sát chính là điểm yếu khiến giày boots tất dần ''thất sủng'' trong mắt chị em. Chúng khiến đôi chân của chị em trông to và thô hơn so với những mẫu giày boots thông thường, ngoài ra còn khá ''khó tính'' trong việc phối đồ. Chính vì vậy, bạn không nên chi tiền vào món đồ này dù chúng có rẻ đến mấy nhé.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Charles & Keith Giá: 1990k

Giày boots dáng to

Tương tự như giày boots tất, giày boots dáng to nên được ''thanh lý'' ngay khỏi tủ đồ của hội chị em, đặc biệt là những cô nàng thấp bé ''nấm lùn''. Giày boots dáng to tưởng chừng là giải pháp lý tưởng giúp các nàng trông cao hơn, thế nhưng chúng lại là nguyên nhân khiến bạn trông già dặn và đứng tuổi hơn rất nhiều.

Không những vậy, kiểu dáng to còn làm đôi chân của bạn trông thô cứng hơn, diện với kiểu trang phục nào cũng vô cùng gượng gạo và kém nữ tính. Cùng một kiểu dáng, bạn nên đầu tư cho những đôi giày boots trơn mũi nhọn. Chúng vừa nhẹ nhàng, thanh thoát lại vô cùng sành điệu và thời trang.

Gợi ý shopping: