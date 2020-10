Mặc váy hồng đi xe máy buông 2 tay, nam thanh niên bị phạt 9 triệu đồng

Tối ngày 12-10, tin từ Đội CSGT số 5, Phòng CSGT - Công an tỉnh Yên Bái cho biết cơ quan này vừa xác minh, làm rõ và tiến hành xử phạt 1 nam thanh niên điều khiển xe máy vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Cảnh nam thanh niên mặc váy hồng lái xe buông 2 tay và bị công an triệu tập xử lý

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7-10, tại Km số 3 tỉnh lộ 171, thuộc thôn Tát Diêu, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, Vi Văn Công (SN 2002; ngụ thôn Khe Chung, xã Khánh Hòa) đã điều khiển xe máy mang BKS 21F2-2002 không đội mũ bảo hiểm, buông 2 tay .

Đáng nói, dù là nam giới nhưng nam thanh niên này lại mặc váy màu hồng, sau đó điều khiển xe máy buông 2 tay rồi chụp ảnh đăng lên Facebook để câu like.

CSGT Công an huyện Lục Yên sau đó đã tiến hành rà soát và triệu tập Vi Văn Công lên cơ quan công an để làm rõ hành vi vi phạm. Tại đây, công an xác định nam thanh niên này không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và buông 2 tay; không có giấy phép lái xe; không có giấy đăng ký xe; sử dụng biển kiểm soát giả...

Với những lỗi trên, Vi Văn Công đã bị Công an huyện Lục Yên xử phạt vi phạm hành chính số tiền 9 triệu đồng.