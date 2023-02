Mặc thời tiết xấu, hàng ngàn du khách đổ về "xin lộc" tại Đền Bà Chúa Kho

Trao đổi với pv, ông Nguyễn Văn Viện, Trưởng ban quản lý Khu di tích đình (BQL), đền, chùa khu Cổ Mễ (TP Bắc Ninh), cho biết sau 2 năm dịch bệnh nhà đền phải đóng cửa. Năm nay dịch bệnh đã được kiểm soát nên du khách thập phương bắt đầu đô về đền Bà Chúa Kho khá đông. "Để đảm bảo cho người dân đến lễ thuận tiện và an toàn, BQL di tích đã phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông từ xa. Còn bên phía trong đền được bố trí nhân viên bảo vệ phối hợp với công an để đảm bảo an ninh, trật tự" - ông Viện thông tin.