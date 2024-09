Mạc Ngát: Từ cô gái nhỏ yêu cái đẹp đến CEO Ninna Beauty & Academy

Hành trình theo đuổi cái đẹp đầy nỗ lực

CEO Mạc Ngát rất thích những thứ liên quan tới làm đẹp từ khi còn nhỏ

CEO Mạc Ngát tên thật là Mạc Thị Ngát, quê ở Hải Phòng. Từ thuở ấu thơ chị đã rất thích những thứ liên quan tới làm đẹp như make up, tạo kiểu tóc, sơn móng tay,… Niềm yêu thích này theo chị cho đến lúc trưởng thành và trở thành đam mê lúc nào không hay. Chị nhận thức được là bản thân yêu thích cái đẹp và muốn hướng tới ngành nghề liên quan tới làm đẹp. Từ đó, chị luôn tìm hiểu về các phương pháp làm đẹp đang thịnh hành nhất tại từng thời điểm. Cuối cùng chị đã chọn theo đuổi ngành phun xăm và nỗ lực từng ngày để chinh phục được nó.

Nữ CEO trẻ quan niệm rằng không có con đường nào trải đầy hoa hồng và thành công không đến với những kẻ vội vàng, đốt cháy giai đoạn. Do đó, chị không ngừng học hỏi, và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của bản thân, cùng với đó từng bước tích lũy kiến thức về quản trị doanh nghiệp, quy trình chăm sóc khách hàng, quy trình vận hành…

CEO Mạc Ngát hiện đang là chủ của Ninna Beauty & Academy

Chị không ngại việc bản thân đi "chậm" hơn so với những người khác khác. Trong quá trình làm nghề, nữ CEO cũng luôn chú trọng vào sự bền vững và cái tâm với nghề, dốc sức để mang đến những trải nghiệm dịch vụ với chất lượng tốt nhất dành cho khách hàng.

Sau gần 10 năm với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, CEO Mạc Ngát đã thực hiện được giấc mơ có một cơ sở làm đẹp của riêng mình - Ninna Beauty & Academy. Công ty có địa chỉ tại Hà Nội, hiện đang hoạt động theo quy mô nhỏ và vừa với dịch vụ Nối mi và Phun xăm.

Ninna Beauty & Academy – Điểm đến tin cậy của phái đẹp

Hiện tại, Ninna Beauty & Academy đang là một trong những cơ sở làm đẹp tin cậy và quen thuộc của nhiều chị em phụ nữ. Kể từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp luôn hoạt động với định hướng rõ ràng là đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và cam kết sử dụng những dịch vụ tốt nhất, chất lượng nhất để phục vụ khách hàng.

Đến với Ninna Beauty & Academy, khách hàng sẽ được tận hưởng không gian làm đẹp rộng rãi, thoải mái và sang trọng. Từ phòng chờ đến các phòng phun xăm đều được bố trí nhiều tiện ích, không gian thoáng mát để giúp khách hàng thư giãn và tận hưởng những giây phút tuyệt vời nhất.

Các dịch vụ phun xăm thẩm mỹ tại Ninna Beauty & Academy nhận được đánh giá tích cực từ phía khách hàng

Bên cạnh không gian thì các dịch vụ phun xăm thẩm mỹ tại Ninna Beauty & Academy cũng luôn được chú trọng và nhận được đánh giá tích cực từ phía khách hàng. Tại đây có thể đáp ứng tốt các nhu cầu về phun môi, phun xăm chân mày với kỹ thuật hiện đại không sử dụng thuốc gây mê dạng tiêm.

Ninna Beauty & Academy hiểu rõ rằng mỗi người sẽ có nhu cầu làm đẹp riêng biệt. Bởi vậy mỗi dịch vụ tại đây được cá nhân hóa và tùy chỉnh theo nhu cầu và mong muốn riêng của khách hàng. Khách hàng luôn được tư vấn kỹ lưỡng để lựa chọn kiểu dáng và kỹ thuật phù hợp nhất với mong muốn và phong cách cá nhân.

Chị Mạc Ngát không ngừng học hỏi, và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của bản thân

Để đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ và độ an toàn cao cho từng khách hàng, Ninna Beauty & Academy chỉ sử dụng mực phun xăm hữu cơ có nguồn gốc rõ ràng, an toàn cho da và bền màu theo thời gian. Cùng với đó, mọi công cụ và thiết bị cho quá trình phun xăm tại đây đều được tiệt trùng kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong từng bước phun xăm.

Tất cả các dịch vụ tại Ninna Beauty & Academy đều sẽ được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, có chuyên môn cao. Họ luôn nỗ lực cập nhật những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực làm đẹp nói chung và phun xăm thẩm mỹ, nối mi nói riêng để mang đến diện mạo hoàn hảo cho các khách hàng.

Bằng cái tâm của mình, Ninna Beauty & Academy đã và đang trên hành trình mang đến , mang đến vẻ đẹp tự nhiên, quyến rũ và sang trọng cho các khách hàng. Tin rằng với nền móng vững chắc của doanh nghiệp cùng ý chí quyết tâm của nữ CEO trẻ đầy bản lĩnh, ắt hẳn trong thời gian tới Ninna Beauty & Academy sẽ là cái tên nổi bật và đi xa hơn trong thị trường làm đẹp ở Việt Nam.