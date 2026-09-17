Mặc áo mưa khi đi xe máy: 5 cách tưởng giúp chống ướt tốt hơn lại có thể gây thêm rắc rối

Một số cách mặc áo mưa tưởng giúp tránh ướt lại có thể gây tác dụng ngược.

Trời mưa lớn, người đi xe máy thường tìm mọi cách che chắn sao cho thật kín. Những mẹo như chọn áo thật dày hay nhét ống quần vào ủng nghe rất hợp lý, nhưng thực tế cấu tạo áo mưa và hướng chảy của nước lại làm các thói quen này phản tác dụng. Hiểu rõ cách dùng đồ đi mưa sẽ giúp bạn vừa giữ người khô ráo, vừa lái xe an toàn hơn trên đường.

Phủ vạt áo mưa lên tay lái

Với áo mưa cánh dơi, nhiều người kéo vạt trước phủ qua đầu xe và tay lái để che tay, đùi hoặc túi đồ phía trước. Cách này tưởng kín nhưng dễ che mất đèn xe, vướng gương chiếu hậu, khi áo ướt còn bám chặt vào tay lái hoặc tà áo quá dài có nguy cơ vướng bánh xe. Vì vậy, không nên vì che thêm một khoảng cơ thể mà đánh đổi sự linh hoạt và tầm nhìn khi lái xe.

Kéo mũ áo mưa thật kín

Gặp mưa tạt ngang, kéo mũ áo trùm sát mặt là phản xạ rất tự nhiên của nhiều người. Nhưng khi vạt mũ che quá sâu hai bên má, góc nhìn của bạn sẽ bị thu hẹp đáng kể. Mũ của nhiều loại áo mưa hiện nay đều có dây rút hoặc nấc chỉnh ở hai bên và phía sau để nới rộng độ mở. Nếu thấy việc xoay đầu quan sát sang hai bên trở nên vướng víu, bạn nên chủ động chỉnh lại vị trí mũ cho thoải mái hơn.

Nhét ống quần mưa vào ủng

Thói quen nhét ống quần mưa vào trong ủng tưởng giúp bịt kín khe hở, nhưng thực tế lại làm chân ướt nhanh hơn. Khi mưa rơi, nước chảy dọc mặt ngoài ống quần sẽ xối thẳng xuống miệng ủng, khiến chân ướt sũng dù ủng không hề bị thấm. Khi ngồi lên xe, bạn nên kiểm tra kỹ để gấu quần luôn trùm ra ngoài cổ ủng thay bị kéo ngược lên trên.

Tư thế ngồi có thể tạo điểm đọng nước

Nhờ ít đường may, bộ áo mưa liền thân tạo cảm giác kín kẽ hơn hẳn so với dạng áo quần rời. Tuy nhiên khi ngồi lái xe, nước mưa rất dễ dồn về vùng võng giữa hai chân rồi ngấm qua phần dưới dây kéo. Bạn nên thử và đánh giá đồ đi mưa ngay trong tư thế ngồi lái thực tế, thay vì chỉ kiểm tra lúc đứng thẳng.

Áo mưa dày giúp chống nước tốt

Áo mưa càng dày chưa chắc đã chống thấm tốt hơn mà còn dễ mang lại cảm giác bí bách. Khả năng cản nước thực chất phụ thuộc vào lớp màng phủ, đường may cùng độ thoát hơi của chất liệu. Khi mồ hôi cơ thể không kịp thoát ra ngoài, quần áo bên trong vẫn bị ẩm ướt dù mưa không hề thấm qua.

Do đó, bạn nên chú ý chọn áo mưa có dây kéo chắc chắn, vừa vặn cơ thể, đường may được dán keo chống thấm và vải biết "thở" để thoát hơi mồ hôi, thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào độ dày.

Mặc áo mưa đúng cách không phải cố tìm mọi cách bịt kín từng khe hở. Điều quan trọng nhất là để nước mưa thoát ra ngoài tự nhiên, đồng thời giữ cho tầm nhìn và tay lái luôn linh hoạt. Nếu một cách che chắn giúp bớt vài giọt nước nhưng lại gây vướng víu hay cản trở quan sát, bạn nên chỉnh lại ngay để chuyến đi an toàn hơn.