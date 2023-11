Ma túy mới: Hệ lụy khôn lường

Biến nơi ở thành "cơ sở sản xuất"

Thời gian qua, tại TPHCM, qua công tác phá án ma túy, công an ghi nhận nhiều vụ tang vật là các loại ma túy mới. Tháng 8-2023, Công an phát hiện Mai Quốc Việt (SN 2006) cùng 11 người khác có hành vi tàng trữ các loại ma túy mới. Nhóm Việt thuê căn hộ cao cấp ở quận 1 để tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy gồm cần sa, bóng cười, thuốc lắc, Ketamin và "nước vui". Tang vật thu giữ gồm 500 viên thuốc lắc, 11 gói "nước vui" có in chữ "Crispy Fruit" cùng số lượng lớn Ketamin.

Trong đường dây bào chế, mua bán trái phép chất ma túy do Lê Minh Trí (SN 1990, tức Trí "cá voi") cầm đầu, công an thu giữ hơn 16.000 viên ma túy tổng hợp, 106 kg chất bột, tinh thể rắn, hơn 30 lít hóa chất cùng nhiều máy móc, phương tiện dùng để bào chế ma túy. Khám xét căn phòng ở quận 4, công an phát hiện nơi đây bố trí nhiều máy móc, dụng cụ thí nghiệm hóa học được Trí "cá voi" dùng làm nơi nghiên cứu, sản xuất thuốc lắc.