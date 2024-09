M-TP Entertainment hỗ trợ xây điểm trường liên cấp cho thôn Làng Nủ thông qua quỹ Tấm lòng Việt

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Giám Đốc Truyền Thông của M-TP Entertainment - nói điểm trường tại thôn Làng Nủ sẽ là công trình thuộc dự án cộng đồng "Dreams In The Sky" của M-TP Entertainment. "Dreams in the Sky" là hành trình gieo mầm ước mơ, lan tỏa yêu thương đã được M-TP Entertainment cùng nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP thực hiện nhiều năm qua, đồng hành cùng cộng đồng, mang đến những giá trị tích cực cho xã hội. Và trong thời điểm này, khi cả nước đang chung tay hỗ trợ những bà con chịu thiệt hại bởi bão lũ khôi phục lại cuộc sống, M-TP Entertainment cũng muốn góp một phần nhỏ nhằm sẻ chia những khó khăn với bà con.





Đại diện M-TP Entertainment chia sẻ: "Với mong muốn được san sẻ một phần khó khăn với đồng bào miền Bắc nói chung, và người dân Làng Nủ nói riêng, những người đã phải gánh chịu những mất mát quá lớn sau trận bão lũ lịch sử vừa qua, sau khi được sự chấp thuận của Quỹ Tấm lòng Việt, chúng tôi, Công ty M-TP Entertainment, xin được đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc tái thiết xây dựng nhà ở và các công trình cấp thiết cho Làng Nủ".







"Dreams In The Sky" là hành trình gieo ước mơ, lan tỏa yêu thương với chuỗi hoạt động xã hội ý nghĩa đã được M-TP Entertainment cùng nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP thực hiện nhiều năm qua

Sơn Tùng và các thành viên của công ty M-TP Entertainment trong Lễ Khởi Công Trường Mầm Non Pú Súa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên - công trình thuộc dự án “Dreams In The Sky”.

Trang trí trường và tặng quà cho các em nhỏ tại xã Hồng Thái (Na Hang, Tuyên Quang)

Thăm và tặng quà tại Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Người Khuyết Tật Thuỵ An (Ba Vì, Hà Nội)

"Cụ thể, chúng tôi sẽ bảo trợ toàn bộ chi phí xây dựng một ngôi trường Tiểu học mới, nơi các em nhỏ sẽ được đến trường trong một môi trường an toàn và đầy đủ công năng. Chúng tôi hiểu rằng đây chỉ là một đóng góp nhỏ trong công cuộc khắc phục hậu quả của trận thiên tai vừa qua. Nhưng chúng tôi tin rằng, với sự chung tay và đoàn kết của toàn dân Việt Nam, của các cấp chính quyền và các tổ chức xã hội, chúng ta sẽ sớm giúp người dân vượt qua khó khăn và ổn định lại cuộc sống".





Làng Nủ trước và sau khi lũ về (Ảnh: Bào Lào Cai)

Ngôi trường Liên cấp Mẫu giáo và Tiểu học được M-TP Entertainment tài trợ nằm trong quy hoạch xây dựng thôn Làng Nủ mới, cách vị trí cũ khoảng 2km với diện tích hơn 220m2, bao gồm các phòng học cho 2 cấp, bếp ăn, phòng sinh hoạt chung, phòng giáo viên cùng các trang thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết.





Vị trí của điểm trường mới nằm ở khu vực có địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí giao thông, điện nước, do chuyên gia địa chất và cán bộ Đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội) khảo sát. Sau nhiều ngày bàn bạc, tìm các phương án triển khai, thi công hiệu quả nhất. Những ngày qua, huyện Bảo Yên và các cơ quan liên quan đã khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch tổng thể; gia cố, sửa chữa các tuyến giao thông để đơn vị thi công vận chuyển máy móc thiết bị, nhân công; vận chuyển vật liệu... chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai xây dựng khu tái định cư Làng Nủ. Ngày 21/9, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với tỉnh Lào Cai đã chính thức khởi công dự án Khu tái định cư Làng Nủ, trong đó có công trình Điểm trường Liên cấp.





Khu vực của Làng Nủ trước đây có nhiều hộ dân sinh sống đã trở thành bình địa sau trận lũ kinh hoàng. (Ảnh: TTXVN)

Vệt tích của trận lũ ống, lũ quét kéo dài từ đỉnh núi Voi xuống nơi hàng trăm con người Làng Nủ đang sinh sống bình yên. (Ảnh: TTXVN)

"Một ngôi trường mới sẽ là biểu tượng của một sự khởi đầu mới, một niềm hy vọng mới cho thế hệ trẻ của làng. Đây cũng là tinh thần mà chúng tôi đã và đang thực hiện thông qua chuỗi dự án cộng đồng "Dreams in the Sky" - hướng đến việc chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ" - Bà Huyền Trang chia sẻ thêm - "Chúng tôi hy vọng ngôi trường mới này sẽ là một món quà thật ý nghĩa, giúp các em nhỏ nơi đây có thêm động lực để học tập, vượt khó và vươn đến một tương lai tươi đẹp hơn".





"Thông qua chương trình này chúng tôi cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến bà con đồng bào chịu ảnh hưởng bởi trận mưa lũ vừa qua. Chúng tôi mong rằng, những cơn mưa lũ sẽ nhanh chóng qua đi, những vết thương rồi sẽ sớm lành, mong mọi người sẽ được bình an!”.





Sáng ngày 25/9, công tác san ủi mặt bằng để xây dựng khu tái định cư Làng Nủ vẫn đang được tích cực triển khai.

Xuyên đêm san ủi mặt bằng xây dựng Khu tái định cư Làng Nủ. (Ảnh: VTV Times)

Mặc dù điều kiện thi công đang gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, đường giao thông nhỏ hẹp, xuống cấp và thời tiết khắc nghiệt do mưa bão vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng chính quyền và đơn vị thi công quyết tâm hoàn thành việc xây dựng thôn Làng Nủ trước ngày 31/12/2024 để người dân sớm quay lại cuộc sống mới và các em nhỏ được học tập trong một khuôn viên mới khang trang và an toàn.