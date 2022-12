‘Lyle, Chú Cá Sấu Biết Hát’ hấp dẫn không chỉ vì Shawn Mendes

Là một trong những dự án được sản xuất bởi hãng Columbia Pictures, bộ phim Lyle, Chú Cá Sấu Biết Hát (Lyle, Lyle, Crocodile) nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ khi công bố sản xuất. Đây vốn là bản chuyển thể từ cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng của Bernard Waber. Xuất bản lần đầu vào năm 1965, nguyên tác nhanh chóng gặt hái thành công và trở thành tác phẩm gối đầu giường, gắn liền với nhiều thế hệ trẻ em trên toàn thế giới.

Lyle, Chú Cá Sấu Biết Hát là một trong những tác phẩm thiếu nhi xuất sắc trong năm 2022

Các nhà sản xuất khéo léo kết hợp thể loại hài hước (comedy) và phim ca nhạc (musical), tạo nên một tác phẩm vừa gần gũi vừa ý nghĩa. Với sự góp mặt của ngôi sao âm nhạc Shawn Mendes cùng ê-kíp tên tuổi, dự án tạo hiệu ứng tốt với khán giả khi ra mắt. Đây được đánh giá là một trong những phim thiếu nhi xuất sắc bậc nhất trong năm 2022.

Thông điệp sâu sắc về tình bạn

Chuyện phim xoay quanh những biến cố bất ngờ xảy đến với gia đình Primm khi họ chuyển đến thành phố New York để sinh sống. Lúc này, cậu con trai nhỏ Josh (Winslow Fegley) phải vật lộn để thích nghi với môi trường. Không chỉ khủng hoảng với tuổi trưởng thành, Josh còn phải đối mặt với nỗi cô đơn khi không có ai bầu bạn. Trong khoảnh khắc buồn bã nhất, tình cờ cậu phát hiện anh chàng cá sấu biết hát Lyle (Shawn Mendes lồng tiếng) và họ dần trở thành "cạ cứng" của nhau.

Chuyện phim xoay quanh tình bạn giữa cá sấu Lyly và cậu bé Josh (Winslow Fegley)

Điểm nhấn của phim chính là nhân vật Lyle. Chú cá sấu có tính cách vừa thú vị vừa kỳ lạ. Chàng ta thích nhất là tắm, mê ăn trứng cá muối và sống bằng niềm vui với âm nhạc. Hàng ngày, Lyle trốn trên gác mái nhà Josh để vùi mình vào với lời ca, tiếng hát. Nhân vật luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, là nguồn động lực giúp Josh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.



Kịch bản Lyle, Chú Cá Sấu Biết Hát do biên kịch lẫy lừng William Davies chấp bút. Ông là người gắn liền với thành công của hàng loạt phim hài, hoạt hình nổi tiếng như Johnny English (2003), How to Train Your Dragon (2010) hay Puss in Boots (2011)… Với kinh nghiệm lâu năm, biên kịch thổi vào phim bầu không nhí vui tươi và gần gũi. Từng câu thoại bật lên vừa nhẹ nhàng vừa hài hước, tạo thành câu chuyện tuyệt vời dành cho đối tượng khán giả thiếu nhi.

Kịch bản cài cắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tình cảm gia đình và cuộc sống

Thông qua tình bạn giữa Lyle và Josh, ê-kíp xây dựng câu chuyện thấm đẫm tính nhân văn. Josh học được cách trưởng thành, bỏ qua sự mặc cảm bản thân để biết cách vượt lên mọi thách thức. Ngược lại, Lyle cũng tìm được cách kết nối với các thành viên khác trong gia đình Primm. Không hề có bất kỳ khoảng cách nào giữa con người và chú cá sấu, chỉ có tình yêu và âm nhạc là điểm chung.

Âm nhạc, hình ảnh xuất sắc

Bên cạnh cốt truyện giàu ý nghĩa, âm nhạc cũng là một yếu tố khiến Lyle, Chú Cá Sấu Biết Hát trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Phần lớn các ca khúc trong phim được sáng tác bởi hai nhạc sĩ tên tuổi Benj Pasek và Justin Paul. Họ chính là bộ đôi đứng sau danh tiếng nhiều tác phẩm điện ảnh từng thắng giải Oscar ở hạng mục nhạc phim hay nhất, trong đó có La La Land (2016). Do đó, Benj và Justin không gặp bất kỳ trở ngại nào khi sử dụng âm nhạc thay cho lời thoại, biến các ca khúc trở thành chất liệu kết nối câu chuyện với khán giả.

Âm nhạc là một trong những yếu tố giúp phim trở nên thu hút

Ê-kíp đầu tư mạnh khi mời loạt sao hạng A tham gia thể hiện các ca khúc. Giữ vai trò lồng tiếng cho "nhân vật" chính là chú cá sấu Lyle, Shawn Mendes còn là người thể hiện 8/15 ca khúc, tạo nên sức hút mạnh mẽ cho phim. Ngoài ra, tham gia dự án còn có hai tượng đài âm nhạc là Stevie Wonder và Elton John. Tất cả tạo thành bữa tiệc âm nhạc, dễ dàng chiếm trọn trái tim các bạn nhỏ.

Bên cạnh đó, phần hình ảnh trong phim cũng đặc biệt được chăm chút. Tạo hình chú cá sấu Lyle hiện lên sinh động, hút mắt, dễ gây thiện cảm với khán giả nhí. Nhìn chung, Lyle, Chú Cá Sấu Biết Hát là tác phẩm có cốt truyện ý nghĩa và lồng ghép nhiều tiếng cười thú vị. Đây thực sự là lựa chọn phù hợp dành cho mọi đối tượng khán giả thiếu nhi. Ngay cả các bậc phụ huynh cũng sẽ nhận ra nhiều điều khi thưởng thức tác phẩm cùng các con của mình.

Đừng bỏ lỡ bộ phim Lyle, Chú Cá Sấu Biết Hát (tựa quốc tế: Lyle, Lyle, Crocodile), được trình chiếu trực tuyến sớm tại Việt Nam trên các nền tảng của FPT Play với phụ đề đầy đủ từ ngày 19/12.

Tải ứng dụng FPT Play tại https://fptplay.vn/ung-dung/download để thưởng thức nhiều bộ phim nổi tiếng và nội dung giải trí hấp dẫn mọi lúc, mọi nơi. Thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 19006600.