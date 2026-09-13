Lý lịch bất hảo của kẻ gây loạt vụ cướp táo tợn, uy hiếp phụ nữ giữa đường ở Đà Nẵng

Nguyễn Hoàng Ân có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Vừa chấp hành xong án tù, đối tượng tiếp tục mang dao dài khoảng 40 cm gây ra liên tiếp các vụ cướp, cướp giật, chém người và đập phá ô tô ở Đà Nẵng.

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Ân (SN 1999, trú thôn Đại An, xã Thạnh Bình, TP. Đà Nẵng). Đây là đối tượng liên tiếp gây ra các vụ cướp tài sản táo tợn, uy hiếp nạn nhân giữa đường.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Ân tại cơ quan công an. Ảnh CA

Theo Công an TP Đà Nẵng, Ân là đối tượng có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng chấp hành xong án phạt tù vào tháng 8/2025.

Chiều 5/9, Ân điều khiển xe mô tô, mang theo một con dao dài khoảng 40 cm rồi liên tiếp gây ra nhiều vụ việc chỉ trong thời gian ngắn.

Khoảng 16h17, tại đường tránh Nam Quảng Nam, đoạn qua thôn Bình An, xã Tiên Phước, Ân dùng xe máy chặn trước đầu ô tô do anh N.T.H. (SN 1996) điều khiển.

Ân cầm dao đe dọa, yêu cầu mở cửa xe. Khi anh H. điều khiển xe vượt qua, đối tượng dùng dao chém vào xe, làm trầy xước phần nhựa cửa bên ghế phụ.

Khoảng 16h20, Ân phát hiện xe khách 16 chỗ do ông N.T.T. điều khiển đang dừng ven Quốc lộ 40B, hướng về xã Tiên Thọ cũ. Đối tượng cầm dao leo lên cửa trước bên phụ, đe dọa tài xế và hành khách, yêu cầu đưa tiền. Hoảng sợ, các hành khách nhiều lần đưa cho Ân tổng cộng 1,5 triệu đồng.

Sau khi lấy tiền, Ân dùng dao chém 2 nhát vào vùng đầu tài xế T. gây thương tích. Chưa dừng lại, đối tượng phá camera hành trình, gương chiếu hậu và đập kính chắn gió phía trước rồi bỏ đi.

Đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Khoảng 16h30, tại khu vực ngã ba đường tránh Nam Quảng Nam, Ân tiếp tục áp sát xe máy do chị L.T.H. (SN 1992) điều khiển, chở chị N.T.K.L. (SN 1983). Ân dùng tay giật chiếc điện thoại chị H. để trong túi quần rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Sau khi gây án, Ân tìm cách xóa dấu vết, thay đổi biển số xe và di chuyển qua nhiều địa bàn nhằm đánh lạc hướng lực lượng truy bắt.

Theo cơ quan công an, Ân thường xuyên hoạt động lưu động, có thói quen mang theo hung khí. Đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên lạc và không sử dụng điện thoại nên việc xác định nơi lẩn trốn gặp nhiều khó khăn.

Sau quá trình truy xét, lực lượng công an xác định nơi Ân lẩn trốn. Tối 6/9, khi đối tượng di chuyển trên đường Võ Chí Công, xã Thăng An, TP Đà Nẵng, các tổ trinh sát tổ chức bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm xe mô tô Sirius màu cam - đen, biển kiểm soát 92M1-246.88; một điện thoại Oppo màu xanh là tài sản chiếm đoạt của bị hại; một cây rựa và 2 con dao.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Ân cùng tang vật. Ảnh CA

Đáng chú ý, trước thời điểm xảy ra loạt vụ cướp, Ân từng đăng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

Ngày 13/4/2026, Ân đến Công an xã Thạnh Bình làm đơn tự nguyện đăng ký điều trị. Ngày 14/4, UBND xã Thạnh Bình ban hành quyết định cho đối tượng tham gia điều trị tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng.

Tuy nhiên, Ân tự ý bỏ điều trị. Ngày 4/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng thông báo chấm dứt điều trị đối với Ân kể từ ngày 3/9 do đối tượng không đến uống thuốc từ 30 ngày trở lên. Ngày 4/9, Công an xã Thạnh Bình xác minh Ân sau khi nhận thông báo nhưng đối tượng không có mặt tại địa phương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Hoàng Ân để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.