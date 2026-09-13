Hơn 200.000 gia đình an tâm chăm sóc sức khỏe cùng Tài khoản gia đình Long Châu

Sau gần nửa năm triển khai, tiện ích Tài khoản gia đình Long Châu - “Ví khoẻ nhà ta” đã cán mốc 200.000 gia đình tham gia.

Mô hình tiên phong kết nối nhiều thành viên trên cùng một tài khoản chăm sóc sức khỏe, đang đáp ứng nhu cầu thực tế của các gia đình hiện đại: Đơn giản hoá việc theo dõi sức khoẻ và chăm sóc cả nhà, an toàn bảo mật với xác thực VNeID, đồng thời chủ động tích lũy điểm thưởng, góp phần nhẹ gánh lo chi phí.

An toàn bảo mật, vững tâm chăm sóc sức khỏe

Ngày nay, các gia đình Việt không chỉ sử dụng các nền tảng số để mua sắm, thanh toán hay kết nối, mà còn bắt đầu ứng dụng trong việc quản lý và chăm sóc sức khỏe. Trong đó, Tài khoản gia đình - "Ví khỏe nhà ta" của Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu là cái tên đáng chú ý gần đây. Đây là tính năng mới cho phép nhiều thành viên trong cùng một gia đình liên kết vào một tài khoản chung để cộng dồn chi tiêu, tích lũy điểm thưởng và nhận các ưu đãi, quà tặng chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh các tiện ích hiện hữu, tài khoản gia đình Long Châu đặc biệt được hàng trăm nghìn gia đình tin dùng nhờ tính an toàn - bảo mật thông tin khi tích hợp xác thực mục "Thông tin cư trú" trên VNeID trong quá trình kích hoạt tài khoản.

Xác thực thông tin gia đình qua VNeID góp phần bảo đảm an toàn thông tin. Ảnh minh hoạ: H.Khánh

Theo đó, VNeID là ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) phát triển. Các chuyên gia công nghệ phân tích, việc xác thực qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia giúp phòng nguy cơ thông tin sai lệch hoặc bị giả mạo, qua đó bảo vệ người dùng tốt hơn trong quá trình tham gia các dịch vụ số. Tích hợp xác thực tài khoản gia đình qua VNeID tiếp tục là nỗ lực của Long Châu trong việc xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe số hiện đại, bảo mật thông tin tuyệt đối, giúp người dân vững tâm hơn trên hành trình sống khỏe.

Long Châu là hệ thống nhà thuốc tiên phong triển khai dịch vụ xác thực điện tử, mua thuốc trực tuyến qua VNeID. Ảnh: H.Khánh

Trước đó, Long Châu là đối tác y tế tiên phong của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) trong việc tích hợp dịch vụ y tế và triển khai dược phẩm số, giúp người dân có thể mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe trực tuyến ngay trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID, đảm bảo an toàn - bảo mật. Đây là nền tảng để đơn vị này tiếp tục đi đầu ứng dụng dữ liệu dân cư vào chăm sóc sức khoẻ, triển khai các dịch vụ y tế số, xây dựng hạ tầng số giúp nâng cao đời sống người dân.

Long Châu tự hào là đối tác y tế duy nhất đồng hành TP.HCM triển khai 168 Trạm Công dân số trong giai đoạn mới - Sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ . Ảnh: H.Khánh

Thời gian qua, hệ thống là đối tác y tế duy nhất cùng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Công an TP.HCM và các đơn vị nhân rộng mô hình đột phá Trạm Công dân số ở nhiều địa phương, góp phần đưa tiện ích số đến "gần dân, sát dân" hơn.

Với những đóng góp thiết thực trong các chương trình chuyển đổi số quốc gia, tháng 5 vừa qua, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen nhờ thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai Đề án 06 giai đoạn 2022 - 2025. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của đơn vị y tế trong phát huy nền tảng công nghệ hiện đại, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế an toàn, thông minh và minh bạch.

Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu là đơn vị xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 06 giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh: H.Khánh

Tài khoản gia đình Long Châu gắn kết gia đình đa thế hệ

Sự hiện diện của Tài khoản gia đình Long Châu đang từng bước thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe gia đình hiện đại theo hướng tích cực: chủ động hơn, tiện lợi hơn và gắn kết hơn. Đặc biệt, với những gia đình đa thế hệ, đây còn là phương thức hữu hiệu để theo dõi hành trình sức khoẻ của từng thành viên dù ở gần hay xa.

"Ví khoẻ nhà ta" đang từng bước chứng minh là công cụ hỗ trợ tích cực cho các gia đình, giúp chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Ảnh: H.Khánh

Anh T.Q. Hùng (31 tuổi, TP.HCM), hiện đang làm việc xa quê, nỗi trăn trở lớn nhất của anh là không thể trực tiếp chăm sóc bố mẹ.

Anh bày tỏ: "Tôi động viên ông bà dùng chung Tài khoản gia đình Long Châu, "lấy cớ" là tích lũy điểm thưởng để nhận quà tặng. Ông bà hào hứng lắm! Việc xác thực thông tin gia đình qua VNeID cũng khiến ông bà yên tâm hơn khi sử dụng, vì thông tin được xác thực rõ ràng và dữ liệu sức khỏe của các thành viên được đồng bộ trên tài khoản chung. Gia đình tôi cũng vui và an tâm vì có thêm phương tiện để chủ động theo dõi sức khỏe ba mẹ ở xa, biết được ba mẹ đang như thế nào, cần gì để chăm sóc kịp thời".

Với Tài khoản gia đình Long Châu, từng chi tiêu riêng lẻ của các thành viên trong gia đình đều được ghi nhận và tích điểm thưởng trong một tài khoản chung. Ảnh: H. Khánh

Gia đình anh Hùng là một trong hơn 200.000 gia đình đang sử dụng và nhận được những lợi ích thiết thực từ Tài khoản gia đình "Ví khoẻ nhà ta" của Long Châu. Tiên phong giải pháp hiện đại, đơn vị mong muốn góp phần giảm bớt áp lực chi phí cho các gia đình Việt, để việc chăm sóc sức khỏe người thân trở nên nhẹ nhàng và chủ động hơn.

Thời gian tới, Long Châu sẽ tiếp tục nâng cao tính năng này dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng, mở rộng các tiện ích và quyền lợi, hướng tới đưa "Tài khoản gia đình" trở thành một trợ thủ an toàn - an tâm - đắc lực trong chăm sóc sức khỏe thường ngày.