Lý do vợ chồng Song Joong Ki chọn sinh con đầu lòng ở Ý mà không phải Hàn Quốc

Vào tối ngày 14/6, Song Joong Ki thông báo anh đã chính thức lên chức bố với truyền thông và trên fancafe. Bà xã Katy Louise Saunders đã hạ sinh con đầu lòng tại Rome, Ý. Được biết con đầu lòng của tài tử là 1 bé trai, hiện tại cả mẹ và em bé đều có sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, nhiều khán giả thắc mắc về lý do vợ chồng Song Joong Ki chọn sinh con ở Ý chứ không phải ở Hàn Quốc và việc cặp đôi liên tục ở khu vực thủ đô Rome suốt nhiều tháng liền.

Điều này đã được nam diễn viên lý giải trong tâm thư gửi fan: "Tôi hiện đang ở Ý, và cuối cùng tôi đã được chứng kiến con trai chào đời ở Rome - quê hương của vợ tôi". Vợ tài tử sinh năm 1984 ở London (Anh), mang quốc tịch Anh và từng làm diễn viên. Được biết, cô cùng bố mẹ từng sống ở cả Anh và Ý. Sau khi thông báo kết hôn vào cuối năm 2022, Song Joong Ki và vợ đã bay đến châu Âu để quay phim và cư trú tạm thời tại đây. Khi Song Joong Ki hoàn tất quá trình ghi hình phim My Name Is Loh Kiwan , anh và bà xã đã ở Ý trong nhiều tháng, họ thường xuyên được bắt gặp tình tứ hẹn hò, đi mua sắm cùng nhau trên đường phố Rome.

Quý tử đầu lòng của Song Joong Ki chào đời vào ngày 14/6 tại quê hương của mẹ

Cặp đôi thường xuyên được bắt gặp hẹn hò tình tứ trên đường phố Rome, Ý

Đây là quê hương của Katy Louise Saunders với cảnh đẹp choáng ngợp

Trong tâm thư, Song Joong Ki bày tỏ niềm hào hứng khi quý tử đầu lòng chào đời: "Tôi nghĩ đó là món quà quý giá nhất đối với vợ chồng tôi. Ước mơ lớn nhất của tôi là xây dựng 1 gia đình hạnh phúc đến cuối đời". Tài tử cũng cảm ơn sự ủng hộ từ người hâm mô và hứa sẽ trở lại với các tác phẩm điện ảnh trong tương lai.

Thông tin Song Joong Ki lên chức bố đã gây bão trên mạng xã hội trong đêm qua. Rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc đến gia đình nhỏ của nam diễn viên. Song Joong Ki và Katy Louise Saunders thông báo kết hôn và mang thai con đầu lòng từ cuối năm 2022. Vì muốn vợ được sinh con thuận lợi ở quê hương nên Song Joong Ki đã đưa vợ đến Rome, Ý, điều này cho thấy tấm lòng của nam tài tử dành cho bà xã người Anh.

Nguồn: Koreaboo