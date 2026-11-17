Có nhiều nguyên nhân khiến rắn bò vào nhà, trong đó có những điều gia chủ khó ngờ tới.

Không chỉ những ngôi nhà gần ao hồ, đồng ruộng hay có sân vườn rộng mới có nguy cơ xuất hiện rắn. Ngay cả nhà phố, nhà nằm trong khu dân cư đông đúc đôi khi cũng gặp tình huống này. Điều khiến nhiều người thắc mắc là tại sao giữa rất nhiều nơi, rắn lại bò vào đúng nhà mình?

Trên thực tế, sự xuất hiện của rắn trong nhà có thể liên quan đến nguồn thức ăn, điều kiện thời tiết, môi trường sống hoặc những đặc điểm của chính ngôi nhà. Dưới đây là 10 lý do có thể xảy ra.

1. Nhà bạn có chuột

Chuột là nguồn thức ăn của nhiều loài rắn. Nếu trong nhà thường xuyên xuất hiện chuột, đặc biệt ở khu vực bếp, kho chứa đồ, trần nhà, rắn có thể lần theo con mồi để tìm thức ăn. Đây là một trong những nguyên nhân đáng lưu tâm nhất.

2. Xung quanh nhà có nhiều ếch, nhái, thằn lằn

Không chỉ chuột, ếch, nhái, thằn lằn và một số loài côn trùng cũng là thức ăn của rắn. Những ngôi nhà có ao cá, tiểu cảnh nước, vườn cây ẩm ướt hoặc nhiều thạch sùng có thể vô tình tạo ra nguồn thức ăn hấp dẫn đối với một số loài rắn.

3. Rắn đang tìm nơi tránh nóng hoặc trú lạnh

Rắn là động vật biến nhiệt, nhiệt độ cơ thể phụ thuộc nhiều vào môi trường xung quanh. Khi trời quá nóng, chúng có thể tìm đến những nơi mát mẻ như gầm tủ, nhà kho, góc nhà. Ngược lại, khi nhiệt độ xuống thấp, một số loài sẽ tìm kiếm những vị trí kín đáo, ấm áp để trú ẩn.

4. Mưa lớn làm ngập nơi sinh sống của rắn

Sau những trận mưa lớn, hang hốc và những khu vực rắn thường trú ẩn có thể bị ngập nước. Khi đó, chúng buộc phải di chuyển đến nơi khô ráo, cao hơn. Nhà ở, nhà kho, gara ô tô đều có thể trở thành nơi trú ẩn tạm thời.

5. Nhà có nhiều góc tối, ít được dọn dẹp

Gầm cầu thang, gầm tủ, kho chứa đồ lâu ngày không sử dụng là những vị trí kín đáo, ít bị con người làm phiền. Nếu có đường bò vào, rắn có thể lựa chọn những khu vực này để ẩn náu.

6. Cây cối mọc um tùm sát nhà

Bụi cây rậm rạp, dây leo phủ kín tường hay cỏ mọc cao sát chân nhà vừa tạo nơi ẩn nấp cho rắn, vừa là môi trường sinh sống của nhiều loài vật mà rắn săn mồi. Một số loài rắn có khả năng leo trèo còn có thể men theo cành cây để tiếp cận cửa sổ, ban công hoặc mái nhà.

7. Sân nhà có nhiều gạch đá, củi và vật liệu xây dựng

Những đống gạch, ngói, tôn cũ hay củi chất lâu ngày tạo ra nhiều khe hở kín đáo. Rắn có thể trú ẩn tại đây trước khi di chuyển vào bên trong nhà. Vì vậy, gia đình không nên tập kết những vật dụng này quá sát cửa ra vào hoặc tường nhà.

8. Ngôi nhà có quá nhiều đường để rắn bò vào

Đôi khi vấn đề không nằm ở việc ngôi nhà có gì hấp dẫn rắn, mà đơn giản là rắn có thể dễ dàng tiếp cận bên trong. Khe hở dưới cửa, lỗ thông gió, đường ống thoát nước không có lưới chắn, khoảng trống quanh đường ống điều hòa đều là những vị trí cần kiểm tra.

9. Rắn đang tìm nơi đẻ trứng hoặc lột da

Ít người nghĩ đến nguyên nhân này, nhưng một số loài rắn có thể tìm đến những vị trí kín đáo, ít bị xáo trộn để đẻ trứng. Các khe hẹp, bề mặt thô ráp trong công trình cũng có thể được rắn tận dụng trong quá trình lột da.

10. Rắn chỉ vô tình bò lạc vào nhà

Không phải lúc nào rắn xuất hiện cũng vì ngôi nhà có nguồn thức ăn hay nơi trú ẩn lý tưởng. Trong quá trình di chuyển, săn mồi hoặc chạy trốn kẻ săn mồi, rắn hoàn toàn có thể vô tình bò qua cửa đang mở và mắc kẹt bên trong.

Làm thế nào để hạn chế rắn bò vào nhà?

Thay vì tìm mua các loại thuốc đuổi rắn hoặc áp dụng những mẹo dân gian chưa được kiểm chứng, gia đình nên tập trung xử lý những yếu tố thực tế sau:

- Kiểm soát chuột, bảo quản thực phẩm và thức ăn vật nuôi trong hộp kín.

- Cắt tỉa cây cối, hạn chế để cành cây chạm vào mái nhà, cửa sổ.

- Dọn dẹp nhà kho, không chất đống gạch đá, củi và đồ cũ sát nhà.

- Lắp gioăng chắn khe cửa, bịt kín các lỗ hổng quanh đường ống.

- Sử dụng lưới chắn phù hợp tại cửa thông gió và miệng thoát nước, đảm bảo không cản trở công năng.

- Hạn chế mở cửa lâu mà không có người trông coi, đặc biệt ở những khu vực từng xuất hiện rắn.

Nếu phát hiện rắn trong nhà, việc đầu tiên là giữ khoảng cách, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra xa. Không nên tự ý bắt, đánh hoặc dùng tay di chuyển đồ đạc tại vị trí rắn đang ẩn nấp. Hãy liên hệ người có chuyên môn để được hỗ trợ xử lý an toàn.

Rắn xuất hiện trong nhà không phải là dấu hiệu báo trước điều tốt hay xấu. Thay vì lo lắng, gia chủ nên xem đây là dịp để kiểm tra lại môi trường sống, những vị trí ít được chú ý và các khe hở trong ngôi nhà của mình.