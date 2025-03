Lý do người đàn ông có ý định tự tử tại cầu Dã Viên

Ngày 2-3, Công an phường Phường Đúc - TP Huế cho biết vừa can thiệp cứu thành công một người đàn ông có ý định nhảy cầu tự tử.

Lực lượng công an và bảo vệ an ninh trật tự phường Phường Đúc khống chế, đưa người đàn ông có ý định tự tử vào trong.

Sự việc xảy ra vào tối 1-3 tại khu vực cầu Dã Viên, phường Phường Đúc, quận Thuận Hoá, TP Huế. Vào thời điểm trên, tổ công tác Công an phường Phường Đúc và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tiến hành tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn phường Phường Đúc.

Công an động viên người đàn ông có ý định tự tử.

Đến khoảng 22 giờ 20 phút cùng ngày, tại khu vực cầu Dã Viên, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông mặc áo khoác trắng đang đứng ở mép ngoài lan can cầu, trong bộ dạng thẫn thờ, thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Nghi người này có ý định nhảy cầu tự tử, lực lượng công an và bảo vệ an ninh trật tự đã nhanh chóng tiếp cận từ phía sau, không chế người đàn ông và đưa người này vào trong cầu nhằm đảm bảo an toàn.

Sau đó người đàn ông này được đưa về trụ sở Công an phường Phường Đúc.

Theo Công an phường Phường Đúc, nam thanh niên tên H.B.L. (SN 1991; trú tại phường Gia Hội, quận Phú Xuân, TP Huế), có ý định nhảy cầu tự tử do buồn bực chuyện gia đình. Lực lượng chức năng tiến hành bàn giao nam thanh niên về cho gia đình.