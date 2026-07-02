Lý do nên mua iPhone 17 Pro Max ngay lúc này

Nhiều người dùng công nghệ đang mang tâm lý chờ đợi thế hệ iPhone 18 ra mắt vào tháng 9 tới để nâng cấp thiết bị. Tuy nhiên, việc xuống tiền sở hữu iPhone 17 Pro Max ngay thời điểm này lại được đánh giá là một quyết định đầu tư thông minh và tiết kiệm hơn rất nhiều.

Kể từ khi mở bán, iPhone 17 Pro Max luôn chứng tỏ sức hút mãnh liệt khi liên tục dẫn đầu danh sách smartphone bán chạy nhất. Hiện tại, chiếc điện thoại này đang ghi nhận đợt giảm giá sâu nhất từ trước đến nay tại thị trường Việt Nam nhằm kích cầu mua sắm. Qua khảo sát tại nhiều hệ thống bán lẻ, phiên bản 256GB tiêu chuẩn hiện chỉ còn khoảng 35,2 triệu đồng, giảm gần 1 triệu đồng so với giai đoạn trước. Đây là một mức giá cực kỳ hấp dẫn đối với một thiết bị vẫn đang giữ vị thế là một trong những chiếc điện thoại mạnh mẽ và toàn diện nhất thế giới.

Không chỉ dừng lại ở bản tiêu chuẩn, những người dùng có nhu cầu lưu trữ khổng lồ còn được hưởng lợi lớn hơn khi các phiên bản 1TB và 2TB đang được các đại lý mạnh tay giảm giá từ 3 đến 5 triệu đồng. Mức điều chỉnh này đưa iPhone 17 Pro Max về vùng giá vô cùng dễ chịu, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận những trải nghiệm công nghệ cao cấp bậc nhất mà hệ sinh thái Apple mang lại. Thực tế cũng cho thấy, phiên bản 256GB đang là lựa chọn "chân ái" của đông đảo người Việt khi chiếm tới 80% tổng doanh số bán ra, đáp ứng hoàn hảo sự cân bằng giữa hiệu năng, không gian lưu trữ và giá thành.

Lý do lớn nhất khiến người dùng nên cân nhắc mua iPhone 17 Pro Max thay vì chờ đợi iPhone 18 Pro Max chính là rào cản về giá trị đầu tư ban đầu. Trong những chia sẻ gần đây, CEO Apple Tim Cook đã thẳng thắn thừa nhận việc hãng đang phải đối mặt với áp lực khổng lồ từ chi phí linh kiện, đặc biệt là chip nhớ. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu đã khiến các nhà cung cấp đổ dồn nguồn lực vào thị trường máy chủ, kéo theo tình trạng khan hiếm và đội giá linh kiện cho thiết bị điện tử tiêu dùng.

Hệ quả của sự đứt gãy chuỗi cung ứng này là một đợt tăng giá không thể tránh khỏi đối với các thiết bị đời mới. Thế hệ iPhone 18 Pro Max ra mắt vào mùa thu năm nay được giới chuyên môn dự báo sẽ có mức giá đắt đỏ hơn đáng kể, thậm chí có thể chạm ngưỡng 2.000 USD. Việc phải chi trả một số tiền quá lớn cho thế hệ mới, trong khi những nâng cấp có thể không tạo ra sự khác biệt mang tính cách mạng so với phiên bản tiền nhiệm, chắc chắn sẽ khiến nhiều người tiêu dùng phải đắn đo suy nghĩ.

Bên cạnh yếu tố về giá mua mới, bài toán duy trì thiết bị cũng là điểm cộng lớn để chọn mua các dòng máy hiện tại. Chi phí sửa chữa và thay thế linh kiện cho các thiết bị đời mới đang ngày càng đắt đỏ. Ví dụ điển hình là việc thay pin cho một chiếc iPhone 17 hiện tại đã tiêu tốn khoảng 120 USD, và mức phí này trên iPhone 18 được dự báo sẽ còn tăng cao hơn nữa. Việc lựa chọn một thiết bị đang ở giai đoạn ổn định nhất về giá và linh kiện sửa chữa dồi dào sẽ giúp người dùng tối ưu hóa ngân sách trong dài hạn.

Bên cạnh đó, Apple vẫn luôn nổi tiếng với khả năng hỗ trợ các thiết bị lâu dài thông qua các bản cập nhật phần mềm. Điển hình như hệ điều hành iOS 27 sắp tới vẫn được tối ưu hóa mạnh mẽ để tăng tốc độ và hiệu suất đáng kể cho các dòng máy cũ. Do đó, việc sở hữu chiếc iPhone 17 Pro Max lúc này không chỉ giúp bạn có ngay một cỗ máy sở hữu thiết kế sang trọng, camera xuất sắc cùng khả năng giữ giá cực tốt mà còn là bước đi phòng trước những rủi ro về cơn bão giá công nghệ trong nửa cuối năm nay.