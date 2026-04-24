Lý do lần thứ 3 hoãn xét xử kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 24/4, TAND TP Hà Nội tái mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) về hai tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Tuy nhiên, tòa tiếp tục tạm hoãn để đại diện của bị hại thu thập thêm tài liệu, hồ sơ liên quan.

Trước đó, phiên tòa từng mở lần đầu giữa tháng 11/2025 song cũng tạm hoãn do vắng mặt nhiều bị hại, nhân chứng .

Một tháng sau, phiên tái mở lần thứ hai nhưng ngay phần làm thủ tục, một người đại diện gia đình bị hại có ý kiến cho rằng, gia đình đã có đơn đề nghị làm rõ về nghi vấn có người bỏ tiền thuê đốt quán.

Gia đình người bị hại cho hay, cháu gái họ đã quay lại cuộc đối thoại với người đàn ông lạ nói trên và gửi đoạn video cho Hội đồng xét xử.

Phía bị hại khẳng định, từng xin giao nộp video tại giai đoạn điều tra nhưng điều tra viên từ chối tiếp nhận.

Trước việc xuất hiện chứng cứ mới, Hội đồng xét xử cho hay đây là tình tiết mới cần giám định nên quyết định hoãn tòa, yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung .

Bị cáo Cao Văn Hùng.

Tại tòa, chị D. (28 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định cũ, nay là Ninh Bình) - con gái của một nạn nhân tử vong bày tỏ mong muốn kẻ gây ra tội ác phải sớm trả giá bằng một bản án nghiêm khắc.

Nhiều người trong số đại diện cho bị hại bày tỏ quan điểm tương tự, họ không mong được bồi thường bởi hoàn cảnh bị cáo cũng “không có gì”, để thực hiện nghĩa vụ.

Theo Viện Kiểm sát, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống (tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm cũ - nay là phường Đông Ngạc) để uống bia.

Tại đây, Hùng gọi một lon bia 333 và một bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền. Thấy vậy, một người khác (chưa xác định được nhân thân) đi đến bảo Hùng “vì sao mày uống bia không chịu trả tiền” rồi tát vào mặt Hùng vài cái.

Vừa tát, người này vừa nói "lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau sự việc, Hùng rời khỏi quán.

Đến khoảng 21h ngày 18/12/2024 (tức khoảng một tháng sau), Cao Văn Hùng tiếp tục đến quán cà phê trên, ngồi uống bia một mình. Uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai.

Cùng lúc, Hùng bị anh Lê Văn Ngọc (là khách hàng của quán) tiến đến ngăn cản và đánh. Bực tức, Hùng đi mua xô nhựa và mua xăng đổ vào xô rồi mang về quán.

Hùng sau đó đổ xăng ra trước cửa, bật lửa đốt khiến xăng bùng lên cháy lớn lan vào trong quán và sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax.

Hậu quả vụ cháy khiến 11 người tử vong và 4 người bị thương, làm hư hỏng một xe ô tô, nhiều xe máy, đồ vật, tài sản, thiết bị máy móc khác. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau khi gây án, Cao Văn Hùng đã đến trụ sở Bộ Công an đầu thú khai nhận hành vi giết người, hủy hoại tài sản của mình.

Lai lịch nhân thân cho thấy, đối tượng có hai tiền án "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản".