Generali ra mắt chương trình tuyển dụng GenHustle – Nghề tay trái, thu nhập tay phải

Trong bối cảnh "nghề tay trái" không còn đơn thuần là giải pháp gia tăng thu nhập mà dần trở thành cách để xây dựng nền tảng phát triển lâu dài, nhiều người trẻ đã chủ động tìm kiếm những cơ hội mới.

M.K (29 tuổi), hiện là huấn luyện viên thể hình tại Hà Nội, là một trong những người lựa chọn công việc bán thời gian với mong muốn vừa nâng cao kiến thức tài chính, vừa mang đến giá trị thiết thực hơn cho khách hàng của mình. Sau nhiều năm gắn bó với nghề huấn luyện viên, anh nhận ra khách hàng không chỉ quan tâm đến sức khỏe thể chất mà còn mong muốn sự ổn định và an tâm về tài chính trong dài hạn.

Từ đó, anh quyết định thử sức với vai trò tư vấn tài chính bảo hiểm bên cạnh công việc hiện tại, như một cách mở rộng sự đồng hành với khách hàng. Không chỉ giúp họ cải thiện thể chất, M.K còn hỗ trợ xây dựng các kế hoạch tài chính phù hợp, góp phần bảo vệ họ và gia đình trước những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống. Theo anh, khi đã có sự tin tưởng trong việc chăm sóc sức khỏe, khách hàng cũng cởi mở hơn với những giải pháp giúp họ chủ động bảo vệ tương lai của mình.

Từ xây dựng sức khỏe đến đồng hành tài chính – một hành trình mở rộng giá trị

M.L (26 tuổi, TP.HCM), đang kinh doanh thời trang online, xem tư vấn tài chính bán thời gian là một hướng đi giúp đa dạng hóa nguồn thu. Với lợi thế sẵn có về tệp khách hàng và kỹ năng bán hàng, cô nhanh chóng thích nghi với vai trò mới mà không cần thay đổi công việc hiện tại. Ban đầu, mục tiêu chỉ là gia tăng thu nhập, nhưng trong quá trình làm việc, M.L dần nhận ra giá trị lớn hơn nằm ở việc hiểu rõ cách quản lý tài chính cho bản thân và gia đình, cũng như ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm nhân thọ.

Việc không cần đầu tư vốn ban đầu, cùng khả năng tận dụng thời gian linh hoạt, giúp cô vừa phát triển công việc hiện tại, vừa mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính dài hạn, góp phần giúp họ an tâm hơn về tương lai.

Nghề tay trái - Chủ động thời gian, nâng cao thu nhập, mở rộng kỹ năng

Hai câu chuyện này cho thấy rõ sự chuyển dịch trong cách người trẻ nhìn nhận "nghề tay trái". Thu nhập vẫn là yếu tố quan trọng, nhưng không còn là mục tiêu duy nhất. Thay vào đó, họ quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển kỹ năng, nâng cao tư duy tài chính và tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, công việc tư vấn tài chính trở thành lựa chọn phù hợp khi vừa giúp tích lũy kiến thức, vừa mang lại giá trị bảo vệ thiết thực cho khách hàng. Tính linh hoạt của công việc cho phép người làm chủ động sắp xếp thời gian, có thể tư vấn ngoài giờ hành chính hoặc làm việc trực tuyến. Đồng thời, quá trình đào tạo bài bản còn giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp, khả năng lắng nghe và lập kế hoạch để mang đến giải pháp phù hợp với từng nhu cầu khách hàng.

Nắm bắt xu hướng này, Generali Việt Nam triển khai chương trình tuyển dụng "GenHustle – Nghề tay trái, thu nhập tay phải", hướng đến những cá nhân mong muốn tạo thêm nguồn thu nhập linh hoạt thông qua vai trò tư vấn tài chính bán thời gian hoặc cộng tác viên, đồng thời vẫn duy trì công việc hiện tại.

Chương trình tuyển dụng GenHustle - Nghề tay trái, thu nhập tay phải

Chương trình còn mở ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả. Người tham gia được đào tạo bài bản về kiến thức tài chính, kỹ năng tư vấn và giao tiếp, đồng thời có cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài với lộ trình thăng tiến rõ ràng. Bên cạnh đó, những nỗ lực cá nhân cũng được ghi nhận thông qua các chương trình vinh danh, tạo động lực để mỗi người chủ động xây dựng hành trình sự nghiệp bền vững.

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng đề cao sự chủ động và ý nghĩa nghề nghiệp, những công việc cho phép phát triển kỹ năng song hành cùng công việc hiện tại đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Vai trò tư vấn tài chính, với sự linh hoạt và giá trị nhân văn, trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai mong muốn nâng cao năng lực cá nhân và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Tìm hiểu thêm về chương trình tuyển dụng "GenHustle – Nghề tay trái, thu nhập tay phải" của Generali Việt Nam tại: https://generali.vn/nghe-tay-trai-thu-nhap-tay-phai