Lý do không nên tự ý đổi chỗ trên máy bay

Ghế ngồi trên máy bay rất quan trọng, không chỉ quyết định mức độ thoải mái của hành khách trong suốt chuyến bay mà còn ảnh hưởng đến an toàn của chuyến bay.

Nhiều người thắc mắc, rõ ràng trên máy bay còn chỗ trống nhưng tiếp viên vẫn yêu cầu mọi người ngồi đúng vị trí ghi trong vé của mình thay vì tự do đổi chỗ, dưới đây là các lý do.

Đổi chỗ làm máy bay mất cân bằng trọng tải

Trên những chuyến bay có ghế trống, một số hành khách muốn được đổi chỗ sang những vị trí đó để tiện ngồi ngắm cảnh hay đi lại. Nhưng trên thực tế, các hãng máy bay luôn sắp xếp hành khách và hàng hóa để phân bổ đều trọng lượng, theo nguyên tắc cân bằng trọng tải, để máy bay có thể cất cánh an toàn.

Nếu có ý muốn đổi ghế ngồi, hành khách nên hỏi tiếp viên, tránh gây ảnh hưởng đến an toàn bay. (Ảnh: Travelwires)

Nữ tiếp viên Serenity Haley thuộc hãng hàng không American Airlines từng chia sẻ rằng khi tự ý đổi chỗ, hành khách sẽ làm thay đổi cân bằng của máy bay. Việc này rất nguy hiểm bởi máy bay có thể gặp sự cố. Ví dụ, nếu phần đầu nặng hơn, máy bay sẽ khó cất cánh và khi phanh lại, máy bay có nguy cơ nổ lốp hoặc trượt ra ngoài đường băng.

Darren Patterson, phi công của một hãng hàng không lớn tại Mỹ, nói với BBC: "Trên máy bay thân rộng, một người có thể di chuyển cách chỗ ngồi của mình 10 hàng ghế, và sự ảnh hưởng đến cân bằng trọng tải không đáng kể. Nhưng nếu đó là máy bay phản lực, cánh quạt, thì hiệu ứng gây ra rõ ràng hơn". Đó là lý do bạn không nên tự ý đổi chỗ trên máy bay.

Vi phạm chính sách của hãng

Nhiều hãng máy bay có chính sách riêng, không cho phép đổi chỗ miễn phí với hạng phổ thông. Vậy nên nếu cố ý di chuyển chỗ ngồi, bạn có thể gặp rắc rối, bị phạt tiền hoặc bị đuổi khỏi máy bay. Chỉ một số ít trường hợp may mắn hành khách được đổi chỗ bởi cư xử lịch thiệp hoặc tiếp viên thân thiện.

Thêm nữa, hành khách không có nghĩa vụ phải đổi chỗ cho bất kỳ ai, trừ khi có yêu cầu từ phi hành đoàn, với lý do liên quan đến an toàn bay.

Hãng bay cố tình bỏ trống ghế

Khi đạt đến độ cao ổn định, hành khách và phi hành đoàn có thể thoải mái di chuyển mà không sợ ảnh hưởng đến phân bổ trọng lượng máy bay. Tuy nhiên, hành khách cũng không nên tùy tiện đổi chỗ mà chưa hỏi ý kiến tiếp viên, bởi có những hãng bay cố tình để trống ghế vì lý do riêng. Điều này không được các hãng lý giải, hoặc không công bố rộng rãi.

Một trong các lý do không nên tự ý đổi chỗ trên máy bay là hãng có thể cố tình bỏ trống một số ghế. (Ảnh: NYP)

Bạn có thể gặp rắc rối

Đây là một lý do không nên tự ý đổi chỗ trên máy bay mà bạn nhất thiết phải lưu ý vì sự an toàn của chính mình. Nếu một hành khách cùng chuyến bay yêu cầu đổi chỗ cho họ, bạn nhất định nên trao đổi lại với tiếp viên xem có được chấp thuận hay không. Nếu tự ý đổi chỗ cho người khác là bạn đang vi phạm quy định trên chuyến bay. Hơn nữa, bạn cũng có thể tự mua lấy rắc rối cho mình nếu như chẳng may vị hành khách đó có vấn đề gì về pháp luật.

Sự khác nhau giữa các hạng ghế trên máy bay

Thông thường các hãng hàng không có 4 loại hạng ghế cơ bản là ghế hạng nhất, hạng thương gia, hạng phổ thông đặc biệt và hạng phổ thông.

Hạng nhất (First Class) là hạng ghế phục vụ cao cấp nhất trên mỗi chuyến bay, cao hơn cả hạng vé thương gia. Hạng ghế này không phải hãng hàng không nào cũng có, không phải chuyến bay nào cũng có mà còn tùy thuộc vào lịch trình bay. Thường nó được bán tại các chuyến bay đường dài và xuyên lục địa.

Hạng nhất còn cao cấp hơn cả hạng thương gia. (Ảnh: Cntraveler)

Hạng thương gia (Business Class) có nhiều tiện nghi đặc biệt, có giá cao hơn hạng ghế phổ thông. Hầu hết các hãng hàng không đều có hạng ghế thương gia và chúng thường có ở các chuyến bay đường dài. Với các đường bay ngắn thì tùy lịch trình mà có thể có hoặc không có hạng thương gia.

Hạng ghế phổ thông đặc biệt nằm giữa hạng ghế thương gia và hạng ghế phổ thông. Tùy theo mỗi chuyến bay mà các hãng hàng không quyết định có thêm hạng phổ thông đặc biệt hay không.

Không phải hãng bay nào cũng có hạng phổ thông đặc biệt. (Ảnh: Thepointsguy)

Hạng phổ thông (Economy Class) là loại vé máy bay thông thường nhất, có nhiều nhất trên mỗi chuyến bay.

Mỗi hạng ghế khác nhau sẽ tương ứng với chất lượng phục vụ khác nhau, tỷ lệ thuận với giá vé. Và ngay trong cùng một hạng ghế/hạng phục vụ cũng có thể có những sự khác nhau về chất lượng, kèm theo đó là những điều kiện và mức giá khác nhau.