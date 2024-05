Lý do Harry - Meghan không dự Met Gala dù được "sếp Vogue" Anna Wintour ưu ái xem là "khách mời trong mơ"

Cặp đôi nhà Sussex không xuất hiện tại sự kiện thời trang lớn nhất năm ở New York, dù Meghan từng được nhắc đến như một vị khách mà biên tập viên Vogue "mơ ước" mời được. Chuyên gia Richard Fitzwilliams đã tiết lộ lý do ông tin rằng Vương tử Harry và Meghan không tham gia. Ông nói rằng, ngoài vấn đề đi lại của Harry từ New York đến Vương quốc Anh, có lẽ có một yếu tố lớn hơn tác động. Richard cho rằng khi Harry và Meghan không phải là trung tâm của sự chú ý tại Met Gala, họ sẽ không muốn tham gia.

Năm 2019, bà Anna Wintour đã bày tỏ mong muốn mời Meghan và Vương phi Kate đến sự kiện này và nói rằng họ có thể để chồng ở nhà. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Jenna Bush Hager của NBC, bà nói: "Tôi muốn có Công nương xứ Sussex và Công nương xứ Cambridge đi cùng nhau. Đó sẽ là cặp đôi trong mơ của tôi. Họ có thể để chồng ở nhà. Chính họ, hai người đó, là những người tôi muốn mời".

Chuyên gia Richard nhận xét: "Thật vậy, nếu có thể hình dung ra sự kết hợp đó, bạn có thể tưởng tượng thế giới sẽ cực kỳ thích thú. Nhưng theo tôi, điều đó có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực". Chuyên gia này tin rằng nhà Sussex có lẽ sẽ không bao giờ tham dự một sự kiện Met Gala.

2 nữ công tước nước Anh được Tổng biên tập Tạp chí Vogue Mỹ Anna Wintour gọi là "khách mời trong mơ" tại Met Gala.

Vương tử Harry đã trở lại Vương quốc Anh cho một chuyến thăm ngắn nhưng không có kế hoạch gặp Vua Charles. Phát ngôn viên của Harry đã phản hồi về "sự suy đoán liệu vương tử có gặp cha mình khi ở Vương quốc Anh tuần này hay không". Họ nói: "Thật không may, điều đó sẽ không thể xảy ra do chương trình làm việc chật kín của Nhà Vua. Vương tử tất nhiên thông cảm cho lịch trình các cam kết và các ưu tiên khác của cha mình và hy vọng sẽ sớm gặp ông".

Harry và Vua Charles lần cuối gặp nhau tại Clarence House vào tháng 2 trong cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên sau 16 tháng.

Theo The Sun