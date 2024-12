Lưu “tài liệu mật” trong điện thoại, game thủ tá hỏa vì bỗng tìm không thấy, thấp thỏm cả ngày trời vì tiếc nuối

Nhiều anh em game thủ có thói quen lưu trữ “tài liệu mật” ở boxchat…

Khi đang lướt MXH thì game thủ “A” vô tình bắt gặp được một “tài liệu mật” cực kỳ hấp dẫn. Thế nhưng, do đang ở nơi công cộng nên A không thể “nghiên cứu” ngay lập tức. Do đó, anh chàng đành phải lưu tạm vào phần boxchat cá nhân để xem sau. Một thời gian sau tìm lại, tài liệu đó đã “không cánh mà bay”, do ứng dụng chat của anh chàng không lưu trữ thông tin được quá lâu.

Chắc hẳn, khá nhiều game thủ đã từng rơi vào tình cảnh tương tự của A. Dù chỉ là một ví dụ giả định, song không thể phủ nhận nhiều người dùng đang có thói quen lưu trữ thông tin cho chính mình ở các ứng dụng chat.

Tuy nhiên, không phải ứng dụng nào cũng lưu trữ dữ liệu trong thời gian dài. Nếu không “đả động” liên tục, hệ thống sẽ tự động “làm sạch” và xóa mất nhiều thông tin, kỷ niệm quan trọng mà người dùng không được báo trước. Điều này gây ra không ít phiền toái, thậm chí để lại hậu quả to lớn đến mức không thể khắc phục.

Muốn lưu trữ thông tin cũng cần phải có bí quyết

Vì vậy, lựa chọn một ứng dụng chat có cơ chế lưu trữ thông tin lâu dài là điều được nhiều người dùng quan tâm. Sẽ thật tuyệt vời nếu dữ liệu cũ luôn sẵn sàng để sử dụng dù “bỏ quên” sau bao lâu đi chăng nữa. May mắn thay, Lotus Chat có thể giải quyết nhu cầu này vô cùng triệt để.

Sử dụng Lotus Chat, các tệp file, tài liệu, hình ảnh, tin nhắn, video… của người dùng sẽ luôn được lưu lại trên máy chủ. Người dùng có thể trực tiếp gửi thông tin vào Hộp Lưu Trữ, hoặc tìm kiếm lại trong bất kỳ boxchat nào.

Thậm chí, khả năng lưu trữ này còn tích hợp được trên cả đa thiết bị. Người dùng không cần thực hiện đồng bộ hóa bởi Lotus Chat sẽ tự động thực hiện tức thì, hứa hẹn đem lại hiệu quả làm việc, sử dụng cực kỳ nhanh chóng.

Nhìn chung, đây là một điểm cộng rất đáng ghi nhận mà Lotus Chat sở hữu ở thời điểm hiện tại. Không cần quá cầu kỳ, chỉ từ những tính năng nhỏ như vậy cũng đủ để khiến trải nghiệm sử dụng của người dùng trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.