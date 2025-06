Lùm xùm vụ thịt heo C.P. bị tố: Siêu thị dè chừng, người tiêu dùng phân hóa

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hệ thống Kingfoodmart và một số siêu thị mini, cửa hàng thực phẩm đã tạm ngưng kinh doanh thịt heo C.P., chỉ phân phối mặt hàng thịt gà của thương hiệu này.

Theo đại diện các hệ thống này, việc tạm dừng mang tính thận trọng nhằm chờ thêm thông tin xác minh và bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Trong khi đó, hầu hết các hệ thống bán lẻ khác đều đang kinh doanh các sản phẩm của C.P. bình thường.

Ngày 3-6, tại cửa hàng Bách Hóa Xanh khu vực Bình Hưng, Bình Chánh, nhân viên cửa hàng vẫn pha lóc, đóng gói và bày bán thịt heo C.P..

Theo nhân viên cửa hàng này, cửa hàng không nhập thịt đóng gói sẵn mà nhập heo mảnh của C.P. về pha lóc, đóng gói và bày bán. "Hàng vẫn bán bình thường, đa số khách hàng đều là khách quen trong khu dân cư" – nhân viên cửa hàng này nói thêm.

Siêu thị Kingfoodmart đã tạm ngừng kinh doanh thịt heo C.P

Nhiều người tiêu dùng hoang mang, chuyển sang sử dụng thịt heo của những thương hiệu khác nhưng cũng có nhiều người tiêu dùng giữ quan điểm trung lập và tiếp tục mua hàng.

Chị Phương Lan (quận Bình Tân, TP HCM) cho hay vẫn mua thịt heo C.P. như thường lệ vì tin vào quy trình kiểm soát của siêu thị. "Nếu có gì bất ổn thì chắc chắn họ không dám bày bán" – chị Phương Lan lập luận.

Thông tin thêm với Phóng viên Báo Người Lao Động, một số hệ thống phân phối cho biết đang thận trọng theo dõi sát diễn biến liên quan đến "drama" C.P. bán thịt heo bẩn để phản ứng nhanh.

Hiện tại, khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, dựa trên cam kết của C.P. về việc kiểm soát chất lượng, DN nhập hàng kinh doanh nhưng giảm số lượng do sức mua giảm mạnh.

"Bản thân nhà phân phối rất bối rối khi chưa có kết luận DN sai phạm, nếu thu hồi sản phẩm sẽ gây thiệt hại lớn cho nhà cung cấp. Tuy nhiên, quan trọng nhất là bảo đảm cung cấp thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng" – đại diện một hệ thống siêu thị cho biết.

C.P. là nhà sản xuất và nhà cung cấp lớn các mặt hàng thịt heo, thịt gà, trứng gà và các mặt hàng chế biến từ những nguyên liệu này cho thị trường Việt Nam.

Khảo sát của phóng viên tại một số siêu thị Co.opmart, Big C, MM Mega Market, Big C, GO!, LOTTE Mart… thịt heo C.P. vẫn được bày bán trên kệ hàng, nhưng rất ít khách mua.