Lùm xùm tình ái xôn xao showbiz Việt

"Quỳnh búp bê" Phương Oanh và Shark Bình

Chiều 26-8, mạng xã hội dậy sóng khi những bức ảnh, video clip quay cảnh Shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình) tình tứ với diễn viên Phương Oanh - còn được gọi là "Quỳnh búp bê" theo vai diễn trong phim thành công mà cô đóng nữ chính, tại sân bay và cho rằng hai người đang hẹn hò.

Ngay lập tức, Phương Oanh bị cư dân mạng tấn công tài khoản cá nhân Facebook với những cáo buộc là người thứ ba do Shark Bình đã có vợ con. Trước sự tấn công dữ dội này, Phương Oanh nhanh chóng lên tiếng trên trang mạng xã hội Facebook khẳng định đang hẹn hò cùng Shark Bình và chưa bao giờ giấu giếm điều này.

Phương Oanh khẳng định đang hẹn hò Shark Bình

Shark Bình thông tin rằng đã cùng vợ ký đơn đồng thuận ly hôn

Cả hai thường xuyên xuất hiện công khai cùng nhau và bạn bè thân thiết đều biết. Cô khẳng định cả hai đang độc thân khi đến với nhau gần đây.

Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc cho vụ lùm xùm tình ái này thì Shark Bình và vợ - doanh nhân Đào Lan Hương đưa ra phát ngôn trái ngược nhau trên mạng xã hội và truyền thông. Bà Đào Lan Hương viết: "Chặng đường 20 năm gây dựng, sẻ chia, đồng cam cộng khổ để có được ngày hôm nay, đủ để loá mắt nhiều người. Tâm tâm niệm niệm, dù giận thế nào thì vẫn luôn là người quan trọng của nhau và của các con, quan trọng cho tương lai con sẽ là một người tử tế … Tái bút: Hiện mình chưa ly hôn và cũng chưa từng ai gọi ra toà. Xin lỗi nếu Hương chưa sẵn sàng trả lời mọi người lúc này".

Trong khi đó, Shark Bình thông tin trên truyền thông rằng doanh nhân này cùng vợ đã ký đơn đồng thuận ly hôn từ cuối năm 2018. Hai bên thoả thuận và thực hiện xong việc chia tài sản, thời gian chăm sóc con cái để mỗi người có cuộc sống riêng.

Chưa rõ thực hư thế nào, cư dân mạng chia ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một số chỉ trích Phương Oanh cùng Shark Bình và một số thì đồng cảm cho họ.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phương chia tay

Vào sinh nhật lần thứ 52 diễn ra trong tháng 5, Cát Phượng xác nhận đã chia tay Kiều Minh Tuấn từ hơn một năm trước. Cát Phượng cho biết trên truyền thông rằng người chủ động chia tay là Kiều Minh Tuấn với lý do hai bên không còn hợp.

Việc công bố muộn là vì Cát Phượng lo ngại vụ việc sẽ ảnh hưởng công việc của cả hai, nhất là Kiều Minh Tuấn có nhiều dự án phim thời gian qua.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn tan vỡ

Cả hai có 12 năm bên nhau

Kết thúc 12 năm bên nhau, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn khiến công chúng lại một lần nữa xôn xao với hai luồng ý kiến trái chiều. Một số chỉ trích Kiều Minh Tuấn bênh vực Cát Phượng và ngược lại.

Trước đây, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn cũng từng là cái tên được bàn tán sôi nổi khi vụ "phim giả tình thật" giữa Kiều Minh Tuấn và diễn viên An Nguy trong phim Chú Ơi, Đừng Lấy Mẹ Con lan tỏa. Một số người thời điểm đó chỉ trích Kiều Minh Tuấn và An Nguy, bênh vực Cát Phượng. Một số khác lại chỉ trích Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn, An Nguy vì cho rằng tất cả chỉ là chiêu trò quảng bá phim. Kết quả, phim bị tẩy chay, doanh thu thấp, nhà sản xuất nộp đơn kiện diễn viên và Kiều Minh Tuấn hoàn trả phần thù lao 900 triệu đồng cho nhà sản xuất.

Hiền Hồ với "anh trai nương tựa"

Trước Phương Oanh, nữ ca sĩ Hiền Hồ khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi vướng tin đồn yêu đại gia U60 trong khi đại gia này đang có gia đình. Những bức ảnh chụp cô cùng đại gia trên lan tỏa trên mạng dẫn đến việc Hiền Hồ bị chỉ trích dữ dội.

Trước những lời bàn tán trái chiều về chuyện tình cảm, Hiền Hồ giữ im lặng. Trang Fanpage và trang cá nhân của Hiền Hồ cũng đã "biến mất" giữa ồn ào. Trả lời báo chí về những hình ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội, vị đại gia này khẳng định, hai người chỉ là anh em họ của nhau.

Hiền Hồ nhận nhiều chỉ trích sau bê bối tình ái

Cô đã xin lỗi những người bị ảnh hưởng, khán giả và những người yêu mến mình

Sau thời gian im lặng, Hiền Hồ cho biết khi chuyện bắt đầu xảy ra, cô đã quá suy sụp và khủng hoảng tinh thần. Khi đã tạm bình tĩnh và ổn định tinh thần, cô mới có thể nói ra những suy nghĩ của bản thân.

Hiền Hồ cho rằng vấn đề chính là sai lầm của bản thân cô khi rơi vào một mối quan hệ mang nhiều tai tiếng.

Chia sẻ với truyền thông, nữ ca sĩ bày tỏ: "Giờ đây tôi phải đối mặt và gánh chịu. Những thông tin xung quanh, dù đúng hay sai thì việc giải thích không còn quan trọng ở hiện tại nữa. Tôi xin nhận lỗi về bản thân và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, xin lỗi khán giả, những người biết và yêu mến Hiền Hồ. Tôi rất mong được sự thông cảm và bao dung của tất cả mọi người".