Lực sĩ Mr. Olympia 40 tuổi bất ngờ qua đời sau khi rời sàn đấu được 6 ngày, bài đăng cuối cùng gây xôn xao

Dòng trạng thái gây xôn xao của ngôi sao Mr. Olympia trước khi đột tử ở tuổi 40.

Cựu lực sĩ Mr. Olympia Dwayne Quamina (người Mỹ) đột ngột qua đời ở tuổi 40, để lại sự bàng hoàng và tiếc thương sâu sắc cho cộng đồng thể hình thế giới. Sự ra đi bất ngờ của anh diễn ra chỉ ít ngày sau khi anh tham gia một giải đấu lớn và chia sẻ những thông điệp sống đầy chiêm nghiệm trên mạng xã hội.

Dwayne Quamina, được biết đến rộng rãi với biệt danh "King Q", sinh ra tại Trinidad và Tobago. Trước khi dấn thân vào con đường thể hình chuyên nghiệp vào năm 2016, anh từng có 10 năm phục vụ trong lực lượng Hải quân Mỹ. Đỉnh cao sự nghiệp của Quamina là vào năm 2018, khi anh xuất sắc ghi tên mình vào top 10 cuộc thi Mr. Olympia — giải đấu thể hình danh giá nhất hành tinh. Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, anh còn là một huấn luyện viên thể hình trực tuyến truyền cảm hứng cho hơn 114.000 người theo dõi trên Instagram.

Lực sĩ qua đời bất ngờ ở tuổi 40 (Ảnh: IGNV)

Đáng chú ý, bi kịch xảy ra chỉ sáu ngày sau khi Quamina hoàn thành phần thi tại giải Atlanta Pro với vị trí thứ 6. Những dòng trạng thái cuối cùng của anh giờ đây trở thành ký ức đầy ám ảnh đối với người hâm mộ.

"Đừng coi thường cuộc sống, hãy dốc hết sức mình để không phải hối tiếc bất cứ điều gì khi tất cả kết thúc". Ngay sau giải đấu gần nhất, anh vẫn thể hiện tinh thần kiên cường: "Tố chất tuyệt vời nhất bạn có thể sở hữu là khả năng tự đứng dậy và tiếp tục bước tiếp. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo".

Hiện tại, nguyên nhân tử vong của Dwayne Quamina vẫn chưa được công bố. Sự ra đi của anh để lại khoảng trống lớn đối với người vợ Leah và hai con nhỏ. Hàng loạt đồng nghiệp và huyền thoại trong làng thể hình đã gửi lời chia buồn đến gia đình. Lenda Murray, tượng đài 8 lần vô địch Ms. Olympia, cùng vĐV Karol Malecki - người vừa thi đấu chung với Quamina một tuần trước đều bày tỏ sự bàng hoàng trước mất mát quá lớn này.

Một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe đã được khởi xướng nhằm hỗ trợ gia đình Quamina vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong ký ức của người thân và đồng nghiệp, Dwayne Quamina không chỉ là một nhà vô địch giàu quyết tâm trên sàn đấu mà còn là một người bạn tốt và là một người cha, người chồng hết lòng vì gia đình.