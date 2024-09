Lừa bán ô tô giá rẻ qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Ngày 15/9, Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đăng Đức (sinh năm 1994), thường trú tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua công tác nắm tình hình, cùng lời khai của người bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hương Sơn đã cử tổ công tác trực tiếp vào Thành phố Hồ Chí Minh xác minh, tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Đăng Đức.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 2 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động; nhiều sim và thẻ ATM, cùng nhiều dụng cụ, thiết bị, tài liệu khác có liên quan hành vi phạm tội.

Theo điều tra, từ năm 2022 đến nay, để có tiền tiêu xài cá nhân, Trần Đăng Đức đã sử dụng mạng xã hội Facebook, tạo lập 3 tài khoản, với những thông tin cá nhân, ảnh đại diện giả mạo.

Sau đó, Đức sử dụng các tài khoản Facebook tham gia vào các hội nhóm mua bán xe ô tô, thu thập các thông tin và cóp về chỉnh sửa thành tên của mình; đồng thời sử dụng sim rác, số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo tên "Hoài Linh" và liên lạc với những người có nhu cầu mua xe.

Khi có người nhắn tin, gọi điện hỏi mua xe, Đức thông báo giá bán xe rẻ hơn so với thị trường và gửi các thông tin về xe như giấy tờ cá nhân, số tài khoản ngân hàng để người mua tin tưởng và yêu cầu chuyển tiền cọc mua xe, số tiền giao động từ khoảng 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Sau khi người mua chuyển tiền đến tài khoản, Đức chặn liên lạc.

Bằng thủ đoạn này, Đức đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn cả nước, với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Tại cơ quan Công an, Trần Đăng Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo công an, năm 2020, Trần Đăng Đức từng bị Tòa án nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh kết án 1 năm 6 tháng tù giam cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.