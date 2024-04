Lừa bán hơn 3.500 thùng bia để lấy tiền trả nợ

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện lệnh bắt Lê Quang Mỹ (40 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 3/2023, qua bạn bè giới thiệu, Mỹ và bà H. (trú tỉnh Bắc Giang) biết nhau và hợp tác buôn bán.

Đến ngày 25/7/2023, Mỹ thông báo cho bà H. hiện mình đang có 3.550 thùng bia, nếu muốn bà H. mua sẽ để lại toàn bộ bia với giá 680 triệu đồng.

Để tạo sự tin tưởng, Mỹ gửi hình ảnh về quá trình bốc hàng lên xe vận chuyển được niêm phong kẹp chì và số điện thoại của lái xe cho bà H.

Lê Quang Mỹ tại cơ quan công an.

Không nghi ngờ gì, bà H. đồng ý mua 3.550 thùng bia và chuyển cho Mỹ 680 triệu đồng như đã thỏa thuận.

Nhận được tiền, Mỹ mua 3.550 thùng bia Sài Gòn từ bà Trần Thị Thu Lan (chủ đại lý bia tại quận Hải Châu) rồi chở đến giao cho ông Nguyễn Văn Giáo (trú tỉnh Bắc Ninh) mà không phải giao cho bà H. như đã thỏa thuận.

Phát hiện số bia trên được giao về tỉnh Bắc Ninh chứ không phải giao cho mình, bà H. liên tục liên lạc để đòi lại tiền từ nhưng không được.

Sau đó, bà H. đến nhà Mỹ ở quận Sơn Trà để đòi lại tiền nhưng Mỹ cho biết không có tiền trả.

Nhận đơn tố cáo của bà H., Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra, triệu tập Mỹ làm việc.

Tại cơ quan công an, Mỹ thừa nhận mình gửi hình ảnh xe chở 3.550 thùng bia là để tạo niềm tin cho bà H. Số tiền chiếm đoạt được, Mỹ tiêu xài và trả nợ hết.

Từ các tài liệu cũng như lời khai nghi can, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Lê Quang Mỹ để tiếp tục điều tra, xử lý.