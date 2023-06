Lũ quét gây thiệt hại cho người nuôi cá tầm ở Lai Châu

Lũ lớn tràn qua 0,25 ha nuôi cá nước lạnh của gia đình ông Đỗ Trí Đoàn, bản Chu Va 12, xã Sơn Bình (huyện Tam Đường, Lai Châu) gây thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Tam Đường, lũ lớn tràn qua 0,25 ha nuôi cá nước lạnh của gia đình ông Đỗ Trí Đoàn, bản Chu Va 12, xã Sơn Bình. Dòng nước xiết đã cuốn trôi hoàn toàn khoảng 5 tấn cá tầm đến thời điểm thu hoạch và khoảng 25 nghìn con cá giống cùng một số tài sản của gia đình, ước tổng thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng. Đây cũng là vị trí xảy ra lũ quét gây thiệt hại lớn về người và tài sản năm 2018.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Tam Đường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động lực lượng tại các xã, thị trấn hỗ trợ giúp hộ gia đình di chuyển tài sản, đồ đạc, khắc phục thiệt hại. Đồng thời, địa phương cũng huy động lực lượng tại chỗ dọn vệ sinh xung quanh nhà ở, đường giao thông nơi lũ quét tràn qua để đảm bảo môi trường.

Mưa lũ cuốn trôi khoảng 5 tấn cá tầm đến thời điểm thu hoạch và khoảng 25 nghìn con cá giống của gia đình ông Đỗ Trí Đoàn, bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu). Ảnh: TTXVN phát

Thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Lai Châu cho biết, đợt mưa này xảy ra trên diện rộng và kéo dài đến hết ngày 15/6, với lượng mưa dự báo từ 40 đến 100mm, tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Mưa kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Một số nơi trên địa bàn tỉnh có thể có mưa to cục bộ trên 100mm, có khả năng gây ngập úng vùng trũng, vùng thấp và sạt lở đất ở những sườn dốc. Do vậy, người dân cần cảnh giác khi di chuyển qua sông, suối, ngầm, tràn và có biện pháp đảm bảo an toàn khi sinh sống ở những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở cao.