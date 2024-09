Tập 10 của Love Next Door vừa ra mắt đã nhận về không ít lời khen của khán giả vì tình tiết phim quá hay khiến người xem xúc động.

Tiếp nối tập trước đó, Seok Ryu (Jung So Min) cuối cùng cũng chịu thú nhận căn bệnh nan y của mình với gia đình và Seung Hyo (Jung Hae In). Mẹ của Seok Ryu - Mi Suk sau khi nghe tin đã khó giấu đi cảm xúc thất vọng về bản thân khi luôn bỏ mặc con gái và chưa từng hiểu cô. Cả gia đình Seok Ryu đã khóc nghẹn khi biết lý do cô trốn tránh lễ cưới và về Hàn Quốc vì căn bệnh ung thư quái ác. Khi thấy mọi người xung quanh mình đều đau khổ, Seok Ryu cũng không kiềm được nước mắt mà khóc một mình.

Phía này, Seung Hyo tìm gặp Seok Ryu để trách cô vì quá ích kỷ, không chịu chia sẻ cho mọi người. Ngược lại, phải tự đấu tranh trong đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Seok Ryu lại cho rằng nói ra cũng chẳng ai gánh vác được những cơn đau của mình nên đành thôi. Ngay sau đó, Seung Hyo mất bình tĩnh và tiếp tục lớn tiếng với Seok Ryu khiến cô bỏ đi. Chồng sắp cưới cũ của Seok Ryu - Hyeon Jun xuất hiện trước mặt Seung Hyo và tiết lộ rằng Seok Ryu đã phải chịu nhiều đau khổ khi chống chọi với bệnh tật, việc không thể chia sẻ và không có người thân an ủi đã khiến cô rơi vào bệnh trầm cảm nặng.

Sáng hôm sau, Seung Hyo đã tìm gặp Seok Ryu để nói lời xin lỗi nhưng tìm mãi chẳng thấy cô đâu, phải đến từng quán quen để tìm nhưng đều thất bại. Duy chỉ có một nơi Seung Hyo có thể gặp được Seok Ryu đó là chỗ đi bụi quen thuộc của cô khi còn đi học. Seung Hyo đến và thú nhận lỗi lầm của bản thân khi bỏ mặc Seok Ryu vào 3 năm trước. Thời điểm đó, có lẽ vì sự ghen tình mà anh đã nghĩ cô đang hạnh phúc với nửa kia và không xuất hiện cũng như lắng nghe cô khi có dịp đi công tác ở Mỹ. Bấy giờ, anh muốn thật sự là bờ vai cho cô tựa vào, muốn bù đắp những lỗi lầm không đáng có trong quá khứ.

Đến khi về nhà, cả gia đình đã bí mật tổ chức tiệc mừng cho Seok Ryu. Cảnh tượng đầm ấm và vui vẻ bên nhau đã lọt vào mắt của Hyeon Jun khiến anh đi đến quyết định bỏ cuộc để về Mỹ và không ép buộc cảm xúc của Seok Ryun nữa.

Kết lại, tập phim đã cho thấy sự tử tế của Seung Hyo khi dẫn Seok Ryu đến tạm biệt Hyeon Jun lần cuối tại sân bay. Điều này, như một lời cảm hơn của Seung Hyo đến với Hyeon Jun vì thời gian qua đã chăm sóc Seok Ryu chu đáo.

Love Next Door lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN.