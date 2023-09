LOTTE MALL West Lake Hanoi chính thức khai trương, trở thành điểm tụ tập yêu thích của các bạn trẻ thời thượng nhất!

Một loạt hàng ăn uống siêu cool khiến hội sành điệu Hà thành đứng ngồi không yên



Sau gần 2 tháng ra mắt, tổ hợp thương mại LOTTE MALL West Lake Hanoi vừa chính thức khai trương vào ngày hôm nay 22/9/2023. Không ngoa khi nói đây chính là tổ hợp thương mại hấp dẫn nhất thời điểm hiện tại, đặc biệt là đối với các cao thủ bắt trend khi quy tụ một loạt điểm ăn chơi với không gian được thiết kế vô cùng sành điệu. Bấy nhiêu biến nơi đây thành điểm đến ăn chơi khiến giới trẻ Hà thành đứng ngồi không yên, tuần nào cũng phải ghé check in đều đều.

Tại LOTTE MALL West Lake Hanoi, đam mê ăn uống của giới trẻ sẽ được thỏa mãn từ A-Z với những cái tên nức lòng người hâm mộ như Starbucks, Dookki cùng các quán cafe, đồ tráng miệng đình đám lần đầu xuất hiện tại Việt Nam như Cruttz, Ten Thousand, hay nhà hàng Leechadol nức tiếng với những chiếc bánh đồng xu phô mai chuẩn Hàn đang làm mưa làm gió.

Đầu tiên phải "flex" rằng đây chính là nơi tọa lạc của cửa hàng Starbucks thứ 100 tại Việt Nam. Cửa hàng mới của Starbucks có không gian rộng, sở hữu tông màu tự nhiên ấm áp, thể hiện được nét đẹp thiên nhiên đan xen với lối trang trí hiện đại. Tại đây có treo biển hiệu "Welcome to the 100th store in Viet Nam" - thông điệp ghi dấu "không đụng hàng" và hẳn sẽ là điểm check in mới toanh cho các tín đồ của Starbucks.

Một cái tên khác nữa là Dookki cũng chứng minh độ hot không giảm khi tiếp tục mở cở sở mới toanh tại LOTTE MALL West Lake Hanoi. Đi vào hoạt động từ đầu tháng 9, đến nay Dookki vẫn thu hút rất đông các bạn trẻ yêu thích thương hiệu đến thưởng thức. Ngày nào cũng có những hàng dài người xếp hàng chờ tới lượt chứng minh rằng Dookki với mô hình buffet ăn thỏa thích vẫn có vị trí nhất định trong lòng gen Z sành ăn.

Bên cạnh đó là màn chào sân cực ấn tượng đến từ các thương hiệu cà phê, nhà hàng tên tuổi tại Hàn Quốc và quốc tế lần đầu xuất hiện ở Việt Nam. Ten Thousand nổi tiếng là một trong ba quán cà phê hàng đầu New York lần đầu tiên khai trương tại Đông Nam Á với chi nhánh tại LOTTE MALL West Lake Hanoi. Thương hiệu cà phê này được yêu thích bởi cà phê eispanner và những chiếc bánh sừng bò kem béo ngậy xinh xắn đặc trưng. Lần đầu đến với Việt Nam, Ten Thousand được không ít các food reviewer ngóng đợi thưởng thức.

Fan của bánh trái chắc chắn không thể bỏ qua Cruttz với những chiếc bánh croffle ngon "nuốt lưỡi" được giới trẻ thích mê và thường xuyên chụp ảnh check in rần rần. Đặc biệt không kém là nhà hàng nướng chuẩn Hàn Leechadol cùng màn tạo trend cực đỉnh với bánh đồng xu phô mai hình đồng 10 Won đang nổi đình nổi đám khiến dân tình đổ xô đi ăn thử.

Ngoài ra còn có rất nhiều cái tên khác hấp dẫn không kém như KOI Thé, Yutang, Pizza 4P’s, RuNam, Royce... Mới nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy LOTTE MALL West Lake Hanoi sẽ ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ thời thượng ghé đến vui chơi, ăn uống và dĩ nhiên là cả chụp ảnh check in thỏa thích bởi không gian được thiết kế đậm chất Hàn Quốc đẹp long lanh, đứng vào góc nào cũng có ảnh đẹp miễn chê.

Nơi quy tụ những thương hiệu thời trang đứng đầu trong lòng giới trẻ

Sở hữu khu trung tâm thương mại thuộc hàng lớn nhất Việt Nam, LOTTE MALL West Lake Hanoi ghi điểm với những thương hiệu đang được giới trẻ mê mẩn như Acmé De La Vie (ADLV), MLB, Pull & Bear, Zara, Muji, UNIQLO, Marhen.J, Maison Margiela, Lush... Không chỉ mang phong cách thời thượng, trẻ trung, các thương hiệu này còn chú trọng thiết kế cửa hàng vô cùng hiện đại và long lanh, hứa hẹn sẽ là những cục nam châm hút hội gen Z cực "dính".

Culture Avenue - tổ hợp giải trí siêu "độc" siêu cool

Một trong những không gian độc đáo nhất tại LOTTE MALL West Lake Hanoi mà hội gen Z truyền tai nhau nhất định phải đến một lần chính là tổ hợp Culture Avenue. Đây là tổ hợp văn hóa đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện trong một trung tâm thương mại tại Việt Nam, hội tụ hàng loạt thương hiệu đồ thủ công nghệ thuật như Crabit Notebuck, Note - The Scent Lab, Flower of Hand, Tiệm Tạp Hóa Nhà May, Cheapie Art, Gốm Chi…, nơi các bạn trẻ có thể thỏa sức sáng tạo xả stress.

Điểm nhấn đắt giá của Culture Avenue chính là khu vực cầu thang ánh sáng xoắn ốc với thiết kế chuẩn Hàn siêu long lanh khiến hội gen Z mê mẩn vì chỉ cần đứng vào là có ngay ảnh đẹp. Kế đó là nhà sách Nhã Nam lớn nhất toàn quốc với không gian mở hiện đại. Vừa được đọc sách, vừa có những trải nghiệm thú vị tại các shop DIY và còn được chụp ảnh sống ảo không giới hạn thì còn gì bằng!

Ngoài ra còn có những góc "sống ảo" cực nghệ chờ bạn khám phá

Ngay từ khi bước vào khu trung tâm thương mại, bạn sẽ thấy ngay tác phẩm nghệ thuật siêu mãn nhãn mang tên Rainbow Forest. Đây là tác phẩm nghệ thuật mà LOTTE kết hợp với nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc Lee Jiyeon, thiết kế riêng cho LOTTE MALL West Lake Hanoi, sử dụng công nghệ NanoPattern - một công nghệ tiên tiến nhất hiện nay để phản chiếu ánh sáng nhằm tăng vẻ đẹp của không gian. Tác phẩm này có cấu trúc cực kỳ đặc biệt, gần như vô hình và chỉ "bung lụa" khi xuất hiện ánh sáng phản chiếu. Rainbow Forest bao gồm 5 quả cầu khổng lồ có hình dạng gợi liên tưởng đến hoa bồ công anh với các đĩa trong suốt, khi đón ánh sáng sẽ tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Tác phẩm này vừa tô điểm cho không gian, vừa là background "củ nghệ" cho giới trẻ thỏa thích sáng tạo với những góc chụp không đụng hàng.

Tiếp đó phải kể đến khu vườn trên cao Sky Garden ngụ trên phần mái của trung tâm thương mại rộng 4.500m2. Từ khu vườn trên cao, toàn bộ khu vực Công viên nước Hồ Tây với vòng xoay khổng lồ đặc trưng hiện ra ngay trước mắt. Chiếc view đắt giá này cùng phong cách thiết kế đậm chất Hàn Quốc đã khiến cho khu vườn ngoài trời trở thành địa điểm chụp hình "hot hit".

Ngoài ra, LOTTE MALL West Lake Hanoi còn có khu vực triển lãm nghệ thuật ngụ tại sảnh chính của tòa nhà văn phòng với các tác phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng và đổi mới liên tục theo concept nhất định tại mỗi thời điểm. Nơi đây hứa hẹn trở thành không gian trải nghiệm đa dạng và mãn nhãn dành cho các bạn trẻ đồng thời lưu lại những khoảnh khắc cực chất trong thế giới nghệ thuật muôn màu.

Và cuối cùng, đừng vội ra về nếu bạn chưa bước vào PHOTO TIME - studio tự chụp ảnh hệt như trong phim Hàn Quốc. Tại đây luôn sẵn máy chụp tự động, hiện đại, trang phục độc đáo, mới mẻ cùng phụ kiện phong phú cho bạn thỏa thích chụp ảnh trong không gian được bài trí vô cùng trẻ trung, đẹp mắt. Bật mí là chi phí cho một lần chụp khá là "hạt dẻ" đó nha.

Xúng xính lên đồ rủ hội cạ cứng ghé LOTTE MALL West Lake Hanoi - 272 Võ Chí Công, Quận Tây Hồ, Hà Nội vào dịp khai trương chính thức để tận hưởng những giờ phút ăn chơi bùng nổ và đừng quên mang loạt ảnh check in sành điệu về nhà nhé! Cũng đừng quên tại đây đang có chương trình bốc thăm trúng thưởng từ ngày 22/0 - 30/11 với quy mô giải thưởng cực khủng: Giải đặc biệt 1 chiếc Mercedes GLC 200 2023, 20 giải Nhất Voucher khách sạn L7 - Phòng Suite khách sạn và 200 giải Nhì gồm 200 Mũ bảo hiểm độc quyền. Chương trình rút thăm may mắn chỉ dành cho thành viên LS.POINT. Với hóa đơn mua sắm từ 1.000.000 VNĐ tại LOTTE MALL West Lake Hanoi, khách hàng sẽ được tặng 1 phiếu rút thăm may mắn, tối đa 10 vé cho một lần quy đổi.

Ngoài ra, từ ngày 22/9 - 8/10, khi mua sắm với hóa đơn từ 2.000.000 VNĐ/4.000.000 VNĐ/6.000.000 VNĐ, các khách hàng là thành viên LS.POINT sẽ nhận được các phần quà tương ứng là bình giữ nhiệt, phiếu quà tặng trị giá 200.000 VNĐ, hộp cơm giữ nhiệt. Bên cạnh đó là rất nhiều các chương trình khuyến mãi đến từ các thương hiệu, nhà hàng ăn uống, các khu vui chơi giải trí với ưu đãi giảm giá đến 50%, mua 1 tặng 1 cùng nhiều phần quà, voucher quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng.