Lọt đề cử cuối của The Game Awards 2024, thế nhưng Black Myth: Wukong lại rơi vào tình cảnh éo le

Black Myth: Wukong lọt vòng chung kết của đề cử Player’s Voice

Mới đây, hệ thống giải thưởng The Game Awards 2024 đã công bố danh sách 5 ứng viên lọt vào vòng đề cử cuối cùng của hạng mục Player’s Voice. Đó chính là: Wuthering Waves, Zenless Zone Zero, Genshin Impact, Elden Ring Shadow of the Erdtree và Black Myth: Wukong.

Có thể thấy đây là một kết quả rất bất ngờ, bởi hiện tại, có tới 3 tựa game Gacha lọt vào vòng đề cử cuối. Ngoại trừ Genshin Impact được cho là một đối thủ nặng ký từ trước, sự góp mặt của Wuthering Waves và Zenless Zone Zero là điều ít ai dám ngờ đến.

Nếu không tính bộ 3 này, Black Myth: Wukong dường như đang có lợi thế nhỉnh hơn, khi là một tựa game tân binh đột phá, được đầu tư “khủng” và các mặt doanh thu, sự đón nhận đều cực kỳ vượt trội. Ngược lại, Elden Ring: Shadow of the Erdtree đang có phần lép vế hơn, khi vốn chỉ là một bản DLC chứ không phải một tựa sản phẩm toàn mới.

Cơ hội nào để Black Myth: Wukong “cân 3” và giật giải?

Không thể phủ nhận, năm 2024 là một năm bùng nổ với dòng game Gacha. Rất nhiều siêu phẩm đình đám đã xuất hiện, song sức nóng của thể loại này vẫn chưa hề giảm và minh chứng rõ nhất, chính là bộ đôi Wuthering Waves và Zenless Zone Zero ở thời điểm hiện tại.

Điểm mạnh của dòng game Gacha nằm ở cộng đồng người chơi đông đảo và sự ủng hộ nhiệt tình từ fanbase trung thành. Thực tế, một số sản phẩm như Genshin Impact còn là hiện tượng văn hóa, nơi người chơi không ngần ngại tham gia các chiến dịch bình chọn lớn để khẳng định vị thế của tựa game yêu thích. Sự hậu thuẫn này khiến bất kỳ đối thủ nào đối đầu với nhóm game Gacha trong hạng mục Player’s Voice cũng đều bị đặt vào thế khó.

Vẫn còn quá sớm để có thể biết liệu Black Myth: Wukong có tỏa sáng được hay không. Hiện tại, các fandom của “bộ 3 Gacha” vẫn đang hoạt động cực kỳ năng nổ. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ có thể phụ thuộc vào quyết định của chính những người chơi mà thôi.