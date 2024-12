Black Myth: Wukong khả năng cao "có giải" tại The Game Awards, vẫn phải dè chừng Genshin Impact

Càng về giai đoạn cuối năm, The Game Awards càng trở thành một trong những chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ phía các game thủ. Tất nhiên, Black Myth: Wukong vẫn là tâm điểm của mọi chú ý sau một năm quá bùng nổ của mình.

Nếu như đa phần các hạng mục quan trọng đều được chấm điểm bởi hội đồng chuyên gia, phê bình thì ở chiều hướng ngược lại, cũng có một số đề cử được tính dựa trên lượt bình chọn từ phía người chơi.

Và hạng mục Player's Voice Award chính là nơi Black Myth: Wukong có cơ hội giành được giải thưởng đầu tiên tại The Game Awards.

Danh sách rút gọn cho 10 cái tên cuối cùng đã được công bố, trong đó đáng chú ý phần lớn đều là các tựa game của những nhà phát triển châu Á, ngoại trừ Helldivers 2 và Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Việc giải thưởng do các fan bình chọn nên Black Myth: Wukong góp mặt cũng là điều không ngạc nhiên và chắc chắn với lượng người hâm mộ đông đảo của mình, bom tấn từ phía Game Science đang trở thành ứng cử viên nặng ký nhất.

Thế nhưng để đạt được danh hiệu này, Black Myth: Wukong cũng sẽ phải dè chừng với không ít các tên tuổi khác mà nổi bật hơn cả phải kể tới Genshin Impact. Có một điều khó hiểu là tựa game của miHoYo gần như năm nào cũng xuất hiện trong danh sách đề cử sau cùng. Tựa game của miHoYo thậm chí còn đã giành được giải thưởng này vào năm 2022, nhưng vẫn liên tục xuất hiện trong các đề cử của những năm sau đó. Ngoài ra, Zenless Zone Zero - một bom tấn cũng tới từ phía miHoYo sẽ là ứng cử viên nặng ký tiếp theo.

Bản thân Black Myth: Wukong cũng chưa hẳn đã có quá nhiều lợi thế trong đề cử này, ngoại trừ sự ủng hộ của đông đảo các game thủ. Nên nhớ, bom tấn của Game Science cũng không có cốt truyện quá dày đặc như những đối thủ bên trên.