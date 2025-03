Lời xin lỗi và bí mật được "cơ trưởng đẹp trai nhất Việt Nam" tiết lộ sau đám cưới

Dù đã diễn ra vài ngày, song đám cưới của cặp đôi cơ trưởng Quang Đạt (SN 1991) và "phú bà" Hà Trúc (SN 1996) vẫn có nhiều vấn đề khiến netizen bàn tán không ngớt. Được biết đến là những người chỉn chu và có gu thẩm mĩ cao, nên những chi tiết được lựa chọn trong đám cưới được Quang Đạt - Hà Trúc cũng khiến người xem ấn tượng.

Bên cạnh đó, 1 tiết mục trong đám cưới khiến người xem bất ngờ đó là phần phát biểu của chú rể Quang Đạt khi cùng cô dâu đứng trên lễ đường. Thay vì nói lời cảm ơn, nguyện ước như các đôi khác, Quang Đạt bất ngờ... xin lỗi!

Phần chia sẻ này của chú rể là 1 điều bất ngờ, chính cô dâu Hà Trúc cũng không được biết trước chồng mình sẽ nói gì. Bố của Quang Đạt cũng ngỡ ngàng, đến mức, sau khi nghe con trai xin lỗi ông phải comment "sao xin lỗi nhiều vậy".

Điều này được tiết lộ bởi Quang Đạt sau khi lễ cưới kết thúc. Anh cho biết đây là lời phát biểu được viết vội trong lúc mình làm tóc 3 tiếng trước giờ G.

Quang Đạt tiết lộ nhiều điều chưa kể về đám cưới cực hot của mình cùng cô dâu Hà Trúc.

Lời xin lỗi của Quang Đạt như sau:

"Lời xin lỗi thứ 2, là xin lỗi các cô các bác. Buổi tiệc cưới hôm nay không có những thủ tục giống như những đám cưới khác. Khi chuẩn bị đám cưới thì chúng con cứ nghĩ mãi là mình nên tổ chức một đám cưới như thế nào.



Xong đã có một chuyện xảy ra trong một dịp gần đây. Trong một buổi lễ nhỏ mà cả 2 đứa tham dự, con được chứng kiến một điều mà bản thân con cảm thấy vô cùng thú vị. Đó là một cặp vợ chồng họ đã lấy nhau mười mấy năm, và trong buổi lễ đó, khi mà rất nhiều người những lời yêu thương được nói ra giữa những người tham gia, thì rất là lâu rồi mình thấy hai anh chị hôn nhau, trong bóng tối.

Và cái hình ảnh đó nó cứ mãi ở trong mình rất lâu.

Và mình nhận ra là, đôi khi tình yêu cần một sân khấu.

Bởi trong dòng chảy mà ta miệt tài đi kiếm tiền, ta quên mất việc nói những lời yêu thương với bạn đời của mình, với bố mẹ và con cái mình. Tình yêu nó vẫn ở đó, chỉ chờ ngày được nhớ đến.

Nên buổi tiệc ngày hôm nay, có tên là The loves remember - những tình yêu được khắc ghi.

Chúng con không chọn làm một đám cưới hoàn hảo với những thủ tục được diễn ra không tì vết. Mà chọn biến buổi lễ này là một lời gợi nhắc về tình yêu, ballroom (PV - sảnh khiêu vũ) này là sân khấu của tình yêu, mà chính những cảm xúc của những người ở đây là nhân vật chính.

Xin cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã có mặt và là một phần của bữa tiệc tình yêu ngày hôm nay".

Được biết, lời xin lỗi thứ nhất của chú rể chính là xin lỗi về chỗ ngồi trong phòng tiệc có hơi chật vì không gian giới hạn. Tuy nhiên, điều này đã tạo nên sự ấm cúng cho lễ cưới.

Cặp đôi nhận được nhiều lời khen khi tổ chức đám cưới vừa sang, vừa tinh tế.

Sau khi chia sẻ về lời xin lỗi, Quang Đạt cũng bật mí đằng sau tên gọi món ăn trong menu. Hoá ra, đều có ý nghĩa đặc biệt cả!

Anh chàng tiết lộ thêm: "Vì muốn kể những câu chuyện tình yêu nên menu tiệc có 6 món. Mình quyết định đặt tên theo 6 hồi thường thấy của một bộ phim về tình yêu: The Meet-cute (Cuộc gặp gỡ), The Happy Together (Giây phút hạnh phúc), The Obstacles (Vật cản khó khăn), The Epiphany (Sự giác ngộ), The Resolution (Sự giải quyết), The Happy Ending (Cái kết có hậu).

Và ở mỗi hồi, mình chọn trích một đoạn phim tại đúng hồi đó mà mình và em đều rất thích. Và vì mình nói cảm xúc của khách mời là nhân vật chính nên dù không biết có ai đọc không, nhưng không hiểu sao mấy cái nhỏ này luôn làm cho mình hào hứng. Với mình thì buổi tối hôm ấy với những easter eggs (PV - chi tiết thú vị) nhỏ nhỏ cho khách là một đêm vô cùng đáng nhớ.

Còn một vài thứ nữa, chắc để share thêm chứ có vẻ hơi nhiều content cưới rồi".

Cô dâu chú rể cũng lồng ghép thông điệp vào menu tiệc cưới.

Không chỉ chỉn chu trong từng nội dung, đám cưới của Quang Đạt và Hà Trúc cũng gây ấn tượng với sự đầu tư khủng. Chi phí riêng cho đêm tiệc tại TP.HCM này rơi vào khoảng 2 tỷ đồng. Riêng cô dâu Hà Trúc cũng đầu tư một bộ trang sức có trị giá lên đến 1 tỷ đồng để trở nên thực sự lộng lẫy và tỏa sáng trong ngày vui của mình.

Trước đó, trong bài phỏng vấn của chúng tôi, Hà Trúc tiết lộ làm đủ từng bước trong đám cưới truyền thống: Vu quy, thành hôn, đám cưới,... tổng cộng sẽ có 6 lần làm lễ. Và chi phí được bật mí là... lỗ khá nhiều!

Quang Đạt cũng từng gây bão khi tiết lộ về quan điểm hôn nhân của mình trước khi chính thức trở thành "chồng người ta": "Mình nghĩ, hôn nhân là yêu thêm một cách khác và yêu nhiều hơn. Yêu những người của vợ hoặc chồng, tương lai thì yêu thương con cái của 2 đứa. Chắc chắn tình yêu này sẽ rất khác.

Nếu mình bước vào hôn nhân theo hướng đối phó, tức là bởi vì anh lấy em, nên anh phải đối xử tốt với gia đình em thì sẽ dễ cảm thấy đó là trách nhiệm. Nhưng nếu mình xác định rằng bây giờ đây là mẹ mình, chị mình hay anh của mình thì sẽ vui vẻ như mình có thêm người thân. Thì mình nghĩ hôn nhân khác biệt ở chỗ đó".