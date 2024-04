Lôi Quân được cư dân mạng Trung Quốc bình chọn là CEO được yêu thích nhất, với biệt danh "ca sỹ hát tiếng Anh nổi tiếng"

Theo thông tin từ Sanyan Technology Lôi Quân đã quyên góp 1,3 tỷ nhân dân tệ cho trường cũ của mình là Đại học Vũ Hán, điều này đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Ngoài ra, trên trang mạng Hupu còn có danh sách xếp hạng các CEO nổi tiếng Trung Quốc, và Lôi Quân cũng đứng đầu trong danh sách này với số điểm 9,7 (trên thang điểm 10), ngoài ra CEO này còn được mệnh danh là "ca sỹ hát tiếng Anh nổi tiếng", với câu nói "Are you OK".

Ngoài Lôi Quân, cũng có rất nhiều CEO đánh giá đạt trên 9 điểm. Những người có điểm số gần nhất với Lôi Quân là Lưu Cường Đông (9,5 điểm) và Đào Hoa Bích (9,4 điểm).

Lôi Quân là một doanh nhân người Trung Quốc và là nhà sáng lập của Xiaomi Inc. Năm 2014, Lôi Quân được trao danh hiệu "Doanh nhân của năm" bởi tạp chí Forbes. Năm 2017, tổng tài sản của Lôi Quân là 19,7 tỷ USD.

Lưu Cường Đông là một doanh nhân người Trung Quốc, tỷ phú thương mại điện tử, người đồng sáng lập trang thương mại điện tử JD.com. Ông là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu trong ngành công nghiệp thương mại điện tử tại Trung Quốc.

Đào Hoa Bích (1947) là một doanh nhân người Trung Quốc, được biết đến nhiều nhất với tư cách là người sáng lập thương hiệu tương ớt Lao Gan Ma.

Trên thực tế, khi nhìn vào các tài khoản mạng xã hội khác nhau của Lôi Quân, anh ấy thực sự có tổng cộng hơn 100 triệu người hâm mộ. Trên Weibo, Lôi Quân có 22,97 triệu người hâm mộ và là một trong những KOL hàng đầu, không thua kém gì những người nổi tiếng trên Internet và một số người nổi tiếng.

Trên nền tảng Bilibili, Lôi Quân chỉ tham gia nền tảng này trong 13 ngày và đã thu hút được hơn 1 triệu người hâm mộ sau khi đăng video. Về việc thu hút người hâm mộ, khí chất của Lôi Quân rất tốt. Trên thực tế, việc Lôi Quân nhanh chóng thu hút người hâm mộ ở Bilibili không phải là không có lý. Anh ấy là một trong những người nổi tiếng trên Internet thời kỳ đầu của Bilibili. Ngay từ năm 2015, bài hát "RU OK?" do một up master ở Bilibili biên tập đã trở thành hit trên Internet. Hầu hết mọi người đều thích bài hát này vì cách phát âm tiếng Anh khá buồn cười của Lôi Quân. Nhưng Lôi Quân không hề tức giận mà còn mua hẳn bản quyền của bài hát này và trở thành người nổi tiếng trên mạng.

Không chỉ vậy, Lôi Quân còn có hơn 3,3 triệu người hâm mộ trên Douyin. Ngoài ra, Lôi Quân là doanh nhân được công nhận đầu tiên trên nền tảng chia sẻ thương mại điện tử xã hội Xiaohongshu. Không giống như những doanh nhân vốn nghiêm khắc khác, Lôi Quân thích thử những điều mới và vui vẻ như những người trẻ, đồng thời anh cũng thích mang đến những sản phẩm thú vị hơn cho giới trẻ. Chính hình thức kết bạn với giới trẻ và chia sẻ những sở thích chung này đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ là giới trẻ.

Những điều về Lôi Quân mà không phải ai cũng biết!

- Năm 1987 Lôi Quân tốt nghiệp Đại học Vũ Hán với bằng Cử nhân Khoa học Kỹ thuật.

- Lôi Quân thành lập Joyo.com vào năm 2000, sau đó được Amazon mua lại vào năm 2004.

- Trước khi thành lập Xiaomi, Lôi Quân là CEO của Kingsoft trong hơn 10 năm.

- Cùng với người sáng lập Alibaba Jack Ma, Lôi Quân là gương mặt đại diện của China Inc.

- Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của Lei ước tính là 8,8 tỷ USD (năm 2020).

- Ngoài việc được ví như Steve Job của Apple, Lôi Quân còn được so sánh với Ron Conway của Thung lũng Silicon.

- Khi thành lập Xiaomi, Lôi Quân là một trong những người có lượng người theo dõi lớn nhất trên Sina và Tencent Weibo vì anh rất sẵn lòng chia sẻ lời khuyên về tinh thần kinh doanh, đầu tư với những người theo dõi mình. Điều này giúp anh quảng bá rộng rãi về việc ra mắt điện thoại Xiaomi và hệ điều hành MIUI, đồng thời khuyến khích người hâm mộ thử nghiệm sản phẩm của anh.

- Lôi Quân là người rất ủng hộ việc đẩy mạnh dịch vụ chăm sóc khách hàng và trước khi bắt đầu với Xiaomi, anh đã nghiên cứu các bài học từ Haidilao, một chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng ở Trung Quốc và Wal-Mart, đồng thời có thể đặt ra các tiêu chuẩn cao cho đội ngũ của mình để đối xử đúng mực với khách hàng.

- Lôi Quân được mô tả là 'nhà đầu tư thiên thần thành công nhất ở Trung Quốc cho đến nay' - một danh hiệu thực sự đáng thèm muốn (Nhà đầu tư thiên thần là một cá nhân cung cấp vốn cho một hoặc nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả các công ty khởi nghiệp, thường để đổi lấy nợ chuyển đổi hoặc vốn sở hữu).

- Lôi Quân là một nhà lãnh đạo hào phóng và có phương pháp, đồng thời hết lòng tin tưởng vào việc đền đáp cho nhân viên, nhà đầu tư và đối tác kinh doanh của mình.

- Lôi Quân tin rằng mạng xã hội, thương mại điện tử và Internet di động sẽ là ba động lực tăng trưởng có tác động mạnh nhất trong lĩnh vực công nghệ trong thập kỷ tới.

- Lôi Quân cũng là người nhận được nhiều danh hiệu. Anh được trao giải "Top 10 nhân vật CNTT" vào các năm 1999, 2000 và 2002. Năm 2005, Anh được chọn là "10 nhân vật hàng đầu của làng game". Năm 2012, Lôi Quân được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc bình chọn là một trong 10 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của năm. Anh cũng được Fortune vinh danh là một trong 11 Doanh nhân quyền lực nhất châu Á vào tháng 3 năm 2013. Tháng 11 năm 2013, Lôi Quân được BAZAAR Men's Style trao giải Doanh nhân đáng chú ý nhất và gần đây nhất là danh hiệu "Doanh nhân của năm" 2014 do Forbes bình chọn.

Nguồn: Sina; Sohu; Manufacturingdigital