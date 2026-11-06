Lợi nhuận tăng vọt, một ngân hàng tăng gần 20% quỹ lương cho nhân viên, thu nhập bình quân vượt 40 triệu đồng/tháng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, một ngân hàng đã chi gần 828 tỷ đồng cho quỹ lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác của nhân viên, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động tại ngân hàng này cũng tăng mạnh, vượt 40 triệu đồng/người/tháng.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cho biết tổng quỹ lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác của cán bộ, nhân viên trong 9 tháng đầu năm đạt gần 828 tỷ đồng, tăng hơn 128 tỷ đồng, tương đương 18,3% so với mức gần 700 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Cùng với sự gia tăng của quỹ lương, thu nhập bình quân của nhân viên NCB cũng được cải thiện đáng kể. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2026, thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên ngân hàng đạt 40,78 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,88 triệu đồng, tương đương 13,6% so với mức 35,9 triệu đồng/người/tháng cùng kỳ năm trước.

Tính bình quân trong 9 tháng, mỗi nhân viên NCB có thu nhập khoảng 367 triệu đồng, cao hơn gần 44 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Nguồn: BCTC riêng quý III/2026 của NCB

Tính đến ngày 30/9/2026, NCB có tổng cộng 2.219 cán bộ, nhân viên, giảm 74 người, tương đương 3,2% so với mức 2.293 người tại thời điểm cuối năm 2025.

Diễn biến thu nhập nhân sự tại NCB diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, NCB báo lãi trước thuế 1.574 tỷ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế đạt 847 tỷ đồng, tăng 346% so với cùng kỳ và tăng khoảng 66% so với quý II/2026.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của NCB đạt khoảng 238.221 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 150.661 tỷ đồng, tăng hơn 53.116 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, số dư tiền gửi khách hàng đạt khoảng 185.184 tỷ đồng, tăng 40.616 tỷ đồng, tương đương 28,1% chỉ trong một quý. So với cuối năm 2025, khoản mục này tăng 57.781 tỷ đồng, tương đương 45,4%.

Lưu ý: Thu nhập bình quân 40,78 triệu đồng/người/tháng là số liệu được NCB công bố trong báo cáo tài chính, bao gồm tiền lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác. Đây không phải mức lương cố định hay số tiền thực nhận của tất cả nhân viên ngân hàng.