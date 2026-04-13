Một ngân hàng tại Việt Nam tăng thu nhập bình quân nhân viên lên hơn 900 triệu đồng trong 1 năm

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025.

Cuối năm 2025, tổng tài sản ngân hàng ở mức gần 141 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2024. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,3% trong năm qua lên hơn 74,6 nghìn tỷ. Trong khi tiền gửi của khách hàng tăng 3,2% lên hơn 117,7 nghìn tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động HSBC Việt Nam đi ngang so với năm 2024, đạt 8.373 tỷ đồng trong năm 2025. Trong đó, thu nhập lãi thuần giảm 4,7% xuống 5.949 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ giảm 4,9% xuống 853 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối lại tăng mạnh 30,3% lên 1.316 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong năm 2025 của ngân hàng ở mức 3.989 tỷ đồng, tăng 11%. Chi phí dự phòng rủi ro giảm 30% xuống 243 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2025 của HSBC Việt Nam ở mức 4.141 tỷ đồng, giảm 6,9% so với năm trước. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong 4 năm qua của ngân hàng này.

Nợ xấu tại HSBC Việt Nam cuối năm 2025 là 495 tỷ đồng, giảm so với mức 514 tỷ đồng cuối năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,46% xuống 0,42%.

Quy mô nhân sự HSBC Việt Nam không có nhiều thay đổi trong năm vừa qua. Tổng số cán bộ, công nhân viên bình quân năm 2025 là 1.400 người, giảm nhẹ 5 người so với năm 2024. Ngân hàng đã chi 1.295 tỷ đồng để trả lương, thu nhập khác cho nhân viên, tăng 6,6% so với năm 2024.

Bình quân mỗi nhân viên HSBC Việt Nam có thu nhập 925 triệu đồng trong năm 2025, tăng so với con số 864 triệu đồng của năm 2024. Như vậy, thu nhập bình quân/tháng khoảng 77 triệu đồng/tháng.