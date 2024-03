"Lời nguyền" tình ái nhà Miley Cyrus: Nữ ca sĩ làm hẳn MV tố chồng cũ Liam Hemsworth ngoại tình, mẹ ruột bị nghi cướp "bạn giường" của con út?

Miley Cyrus là sao nhí đình đám tại Hollywood, ngôi sao toàn cầu được trăm triệu fan toàn cầu yêu mến. Nổi tiếng từ nhỏ và vẫn giữ được độ hot cho đến tận nay, nữ ca sĩ luôn khiến công chúng tò mò về từ sự nghiệp cho tới đời tư.

Nhìn lại cả hành trình nhiều năm qua của giọng ca Flowers, công chúng đều nhận ra rằng chuyện tình cảm xoay quanh không chỉ Miley mà cả các thành viên gia đình cô đều quá phức tạp, đôi khi còn làm nổ ra biết bao thị phi. Từ hôn nhân phức tạp và nghi vấn đổ vỡ vì ngoại tình của Miley Cyrus cho đến drama bà Tish Cyrus (mẹ của nữ ca sĩ) cướp bồ cũ của con gái út Noah Cyrus... tất cả những vụ ồn ào này khiến showbiz phải dậy sóng, không khác gì "lời nguyền".

Hôn nhân thị phi của Miley Cyrus với Liam Hemsworth

Miley Cyrus và nam tài tử đình đám Liam Hemsworth bén duyên sau khi hợp tác chung trong tác phẩm The Last Song năm 2010. Nhìn "phản ứng hoá học" trên phim và ở hậu trường, không ít khán giả đều nhận ra tình ý của cặp đôi nổi tiếng. Với tính cách mạnh mẽ, Miley Cyrus đã chủ động tiếp cận người trong mộng bằng cách trả 10 đô (230.000 VNĐ) cho sao nhí Bobby Coleman để cậu nhóc này hỏi dò Liam rằng anh có thích mình không.

Mối tình của cặp đôi bắt đầu như 1 câu chuyện đời thường đầy đáng yêu và quan hệ của họ được vun đắp suốt gần 10 năm trước khi tiến đến cam kết hôn nhân. Vào năm 2018, cả hai đã về chung 1 nhà. 2 ngôi sao liên tục sánh đôi ở các sự kiện lớn. Ánh mắt si tình của Miley dành cho chồng hay hình bóng thầm lặng của Liam ở cánh gà sân khấu khi bà xã biểu diễn đều khiến khán giả phải "tan chảy". Thế nhưng cũng từ đây, thị phi dần dần bủa vây cặp đôi có tính cách hoàn toàn đối lập. 2 năm sau, Miley và Liam tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của khán giả toàn cầu.

Bén duyên từ tác phẩm chung vào năm 2010...

... Liam và Miley chính thức trở thành vợ chồng vào năm 2018. Đây là thời điểm sự nghiệp của Miley Cyrus ở ngưỡng đỉnh cao, trong khi đó Liam lại khá kín tiếng, không quá nổi trội. Nhưng khán giả đều cho rằng, nam tài tử luôn giữ thái độ khiêm tốn và nhường nhịn vì tình yêu với Miley. Về phía Miley, cô cũng biểu hiện rõ tình yêu với ông xã

Chia sẻ trong series Used to be Young, Miley Cyrus tiết lộ rằng cô nhận ra mối quan hệ với Liam cần phải kết thúc sau khi trình diễn tại Lễ hội âm nhạc Glastonbury vào năm 2019. "Glastonbury diễn ra vào tháng 6, đó là thời điểm cam kết kết hôn của tôi và Liam thực sự xuất phát từ tình yêu bởi chúng tôi đã bên nhau 10 năm. Song cũng từ đó, tình yêu của chúng tôi gặp biến cố". Thì ra vào tháng 11/2018, cặp đôi The Last Song đã phải chịu đựng nhiều mất mát vì ngôi nhà thân thương của họ bị thiêu rụi trong đám cháy tại Malibu, California.

Dù cùng nhau cố gắng vượt qua nỗi đau, Miley và chồng vẫn không thể xoá nhoà vết thương lòng, từ đây hôn nhân của họ cũng xuất hiện vết rạn khó lành. Cả hai quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này để tốt hơn cho cả hai. Sau khi ly hôn, Miley Cyrus bị dư luận chỉ trích vì có thái độ nổi loạn quá đà, netizen còn đặt ra giả thuyết nữ ca sĩ này luôn thể hiện tình cảm lố trong các sự kiện nên khiến Liam dần trở nên dè dặt. Mặc kệ dư luận đổ lỗi, nam tài tử chọn cách tử tế nhất để nói lời chia tay và không hề oán trách gì người cũ: "Tôi chẳng có lời nào để chúc phúc cho cô ấy nhiều hơn thế này. Chúc cô ấy luôn khỏe mạnh, hạnh phúc trên con đường phía trước".

Miley Cyrus và Liam Hemsworth chia tay trong ồn ào, nhưng cả hai đều không hề nói bất cứ lời nào tiêu cực dành cho đối phương vào thời điểm đó

Nghi vấn Miley Cyrus tố chồng cũ ngoại tình với Jennifer Lawrence và cà khịa mẹ chồng cũ

Sau khi ly hôn, Miley Cyrus - Liam Hemsworth đều cố bước tiếp và hạn chế nhắc đến chuyện cũ. Khán giả biết rõ ràng rằng cặp đôi tan vỡ đa phần là vì tính cách và cách sống, tư tưởng quá đối lập. Thế nhưng công chúng vẫn "đoán già đoán non" về nguyên do khác đằng sau quyết định đường ai nấy đi của cả hai.

Cho đến năm 2023, nữ ca sĩ nhà Cyrus trở lại với ca khúc khiến dư luận thế giới phải náo loạn mang tên Flowers và River. 2 ca khúc bắt tai này giúp Miley đạt được hàng loạt thành tích vô tiền khoáng hậu, thế nhưng tâm điểm quan tâm của công chúng lại chính là ý nghĩa ẩn sau lời bài hát và MV của ca khúc này. Theo tờ Stylecaster, Miley Cyrus cài cắm nhiều hình ảnh ẩn dụ trong MV nhằm "cà khịa" gia đình chồng cũ Liam Hemsworth và "tiểu tam" tin đồn Jennifer Lawrence.

Miley Cyrus quay lại đường đua âm nhạc vào năm 2023 với 2 ca khúc được cho "cài cắm" toàn chi tiết thâm sâu để...

... nhắc nhở Liam cùng loạt tin đồn ngoại tình của anh với Jennifer Lawrence và những người đẹp khác

Ca từ của River mô tả cảm giác của cô gái trong những đêm bên người yêu. Đáng chú ý, cựu ngôi sao Disney xuất hiện trong MV cùng… 14 người đàn ông. Chi tiết này được cho là lời ám chỉ của Miley về tin đồn Liam Hemsworth ngoại tình với 14 người phụ nữ trong thời gian mặn nồng bên cô. Chưa dừng lại ở đó, tờ Stylecaster còn phát hiện ra chiếc váy đen cựu ngôi sao Disney diện trong MV River chính là món quà cưới từ mẹ chồng cũ - bà Leonie Hemsworth. Thì ra Miley không chỉ "kháy" chồng cũ Liam mà cô còn tranh thủ "cà khịa" luôn mẹ nam diễn viên qua MV.

Chiêu này cũng được Miley sử dụng trong MV Flowers - phát hành đúng vào ngày sinh nhật của Liam. Ở MV này, nữ ca sĩ đã mặc chiếc váy vàng kim tiến vào ngôi nhà của mình ở khu Studio City. Và hình ảnh này khiến nhiều khán giả liên tưởng ngay tới Jennifer Lawrence, bởi lẽ minh tinh sinh năm 1990 từng mặc 1 mẫu váy vàng kim trong sự kiện công chiếu The Hunger Games hồi tháng 3/2012. Ngôi nhà xuất hiện ở MV còn được cho là nơi Liam vui vẻ với các mỹ nhân sau lưng Miley. Xâu chuỗi các dữ kiện, khán giả cho rằng giọng ca We Can't Stop được cho là như ám chỉ Jennifer Lawrence là 1 trong những kẻ đã phá hoại chuyện tình giữa cô và chồng cũ.

Miley Cyrus được cho là bắt chước diện mạo của Jennifer Lawrence để "cà khịa" nữ diễn viên này là tiểu tam qua MV của Flowers

Jennifer Lawrence từng diện chiếc váy tương tự trong sự kiện với Liam Hemsworth

Cô cũng "cài cắm" chi tiết 14 người ngoại tình với Liam trong MV River. Tuy nhiên những chi tiết này vẫn chỉ là suy đoán của công chúng

Loạt tin đồn nổ ra xuất phát từ 2 MV trên, nhưng phải 1 thời gian sau, người trong cuộc mới lên tiếng làm rõ. Trong cuộc trò chuyện với Andy Cohen tại Watch What Happens Live vào tháng 6/2023, Jennifer Lawrence đã bị hỏi thẳng thắn về nghi vấn ngoại tình xuất phát từ MV Flowers của Miley. Đáp lại, nữ diễn viên khẳng định cô chưa bao giờ có quan hệ không đứng đắn với Liam Hemsworth khi anh còn chung sống Miley Cyrus: "Không đúng. Đó chỉ là tin đồn. Chúng ta đều biết rõ rằng tôi và cậu ấy chỉ hôn nhau 1 lần và đó là nhiều năm sau khi 2 người họ chia tay".

Jennifer Lawrence đích thân làm rõ tin đồn xen vào cuộc hôn nhân của Miley và Liam

Mẹ Miley Cyrus cướp "bạn giường" của con gái út, còn cấm con đến đám cưới với tình mới?

Tưởng rằng Miley Cyrus đã lận đận đường tình duyên, mẹ của nữ ca sĩ thậm chí có đời sống tình cảm phức tạp hơn. Bà trải qua tận 3 cuộc hôn nhân: cưới Baxter Neal Helson từ năm 1986 đến năm 1989, chung sống với nhạc sĩ Billy Ray Cyrus từ 1993 - 2022, và mới tái hôn với tài tử Dominic Purcell vào năm 2023. Ngày 28/2 vừa qua, tờ Us Weekly bất ngờ tung tin chấn động, mẹ Miley Cyrus - bà Tish Cyrus bị cho là "cướp" bạn trai của con gái út Noah Cyrus. Theo đó, Noah Cyrus đã chú ý đến ngôi sao Vượt ngục Dominic Purcell trước và bắt đầu theo đuổi ông. Người quen của gia đình tiết lộ với People Friday: "Noah và Dominic gặp gỡ và coi nhau như 'bạn giường'. Sau khi họ ngừng gặp gỡ, Tish Cyrus đã hành động".

Mẹ Miley Cyrus biết rõ mối quan hệ của Noah với Dominic nhưng không hề nói gì về mối tình chớm nở của bà với nam diễn viên này. Bà cũng không cho con gái cơ hội nói lên cảm nghĩ. Nguồn tin này cho hay, Noah cảm thấy bị xúc phạm khi biết mẹ ruột gặp gỡ, hẹn hò người tình cũ của mình: "Sự bất hòa giữa Tish và Noah vượt xa những gì mọi người nghĩ. Noah rất đau khổ vì Tish đã cướp Dominic khỏi tay cô ấy". Không chỉ hẹn hò, bà Tish đã quyết định đi đến hôn nhân nhanh chóng với Dominic. Us Weekly hé lộ mâu thuẫn giữa 2 mẹ con căng thẳng đến nỗi Miley Cyrus phải thuê đội vệ sĩ trong đám cưới của Tish Cyrus - Dominic Purcell vì sợ Noah Cyrus đến phá đám.

Mối quan hệ gia đình nhà Miley trở nên căng thẳng vì drama tình ái phức tạp giữa bà Tish và cô út Noah

Tài tử Dominic Purcell được cho là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn không thể hoá giải của Noah (bên trái) và Tish Cyrus (bên phải ngoài cùng). Tuy nhiên đây mới chỉ là tin đồn của các trang tin showbiz Mỹ

Sau đó, bà Tish Cyrus mới tiết lộ về chuyện tình với ngôi sao Vượt ngục. Họ nhắn tin cho nhau lần đầu vào năm 2016 trên mạng xã hội Instagram. Thời điểm đó, Dominic Purcell dành nhiều lời tốt đẹp cho Tish, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến gia đình bà. Tuy nhiên bà Tish Cyrus đã không đáp lại, Dominic Purcell cũng chặn luôn bà.

Đến khi Tish Cyrus ly hôn với Billy Ray Cyrus, bà chủ động liên hệ với Dominic Purcell và được đáp lại. Trong khoảng thời gian mất liên lạc đó, Dominic Purcell được cho là hẹn hò với Noah Cyrus. Daily Mail đặt nghi vấn mối tình ngắn ngủi giữa Dominic - Noah là "âm mưu" để nam diễn viên này tiếp cận bà Tish Cyrus. Drama cướp bạn trai của con gái khiến mẹ Miley Cyrus bị chỉ trích kịch liệt. Sau đó, 1 người thân cận làm việc với Tish Cyrus trong 5 năm đã lên tiếng bác bỏ thông tin này, gọi chuyện Dominic Purcell hẹn hò Noah Cyrus là "tin đồn ngu ngốc".

Trên thực tế, gia đình Cyrus có mâu thuẫn từ lâu. Giới truyền thông cho biết gia đình Cyrus tư lâu đã chia phe, Miley - Brandi - Trace về phe mẹ Tish còn Braison - Noah về phe bố Billy Ray. Trong đám cưới của Tish Cyrus và Dominic Purcell, chỉ có Miley - Brandi và Trace tham dự còn Braison - Noah vui vẻ đi mua sắm mà không quan tâm đến sự kiện. Đây mới là nguyên nhân thật sự Noah không đến dự đám cưới mẹ.

Miley Cyrus vẫn đến dự đám cưới của bà Tish và tài tử Vượt Ngục. Song Noah Cyrus không có mặt vì theo phe của bố

Từ hôn lễ của bà Tish và Dominic Purcell, drama "cẩu huyết" giữa bà với Noah mới bỗng bị truyền thông Mỹ thổi phồng

Nguồn: Us Weekly, People Friday